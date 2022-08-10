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Российские учёные вывели на орбиту спутники с уникальными плазменными двигателями
Плазменные двигатели считаются одними из самых перспективных, позволяя создавать огромные спутниковые созвездия
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Ни одно ключевое событие сегодня не обходится без различных инсинуаций и попыток раздуть из мухи слона. Абсолютно всем известно, что спутники, которые выводит на орбиту компания Илона Маска, отлично справляются со слежкой. В сеть попадали факты открытого сотрудничества между правительством США и SpaceX, а значит даже если сегодня группировка Starlink используется исключительно в мирных целях, то переориентировать тысячи спутников для военных нужд не составит труда. Похоже, никого не волнует, что над Землёй кружат шпионы дядюшки Сэма, способные заглядывать в самые потаённые уголки нашей планеты, но стоило только Ирану вывести один единственный спутник, как западная пресса разразилась обличительными статьями. Напомним, 9 августа ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту несколько объектов, в числе которых был иранский «Хайям». Стороны заявляют, что спутник предназначен для дистанционного зондирования Земли, что только вносит путаницу.

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Что до западных журналистов, то они уверены, что основная задача «Хайям» заключается в наблюдении за военной структурой Израиля. Может и так, но разве не тем же делом заняты спутники других стран, включая Англию, Францию и того же Израиля? На каком основании кому-то можно прослушивать конфиденциальные беседы Меркель, тогда как другим запрещено даже думать о выведении спутника на орбиту? Всё это порождает слишком много вопросов, но сегодня нас интересует другая тема. Сообщается, что вместе со спутником «Хайям» были выведены ещё 16 малых объектов. И вот здесь и начинается всё самое интересное, ведь внутри некоторых из них скрыта прорывная технология, о которой многие уже говорят как о крайне перспективной и способно дать новый импульс для исследования космоса.

Напомним, сегодня основная часть ракет приводится в действие двигателями на жидкостном топливе. Это большая проблема, из-за которой нет возможности перемещения тяжёлых грузов, поскольку само топливо занимает основной вес. Вот и получается, что человечество занимается тем, что сжигает топливо, выводя на орбиту минимальные объёмы полезной нагрузки. То и дело мы слышим о необходимости разработки атомных двигателей, твердотельных и многих других, но специалисты отвергают подобные идеи, поскольку ориентируются на безопасность. По словам экспертов, ни одна из существующих технологий не способна стать эффективной заменой жидкостному топливу в ближайшие годы, но это не значит, что разработки не движутся вперёд. Отличным примером может служить плазменная система, на основе которой построены так называемые кубсаты (небольшие спутники кубической формы) CUBESX-HSE-2 и SXC3-214 MIET-AIS.

Внутри каждого из них скрыты плазменные двигатели VERA, разработка которых велась силами российских учёных ЛаПлаз НИЯУ МИФИ. Отличительной особенностью подобных агрегатов является длительный срок эксплуатации. Ожидается, что двигатель может работать десятилетиями, получая энергию от солнечных батарей и других источников, в том числе распада химических элементов или радиоактивных металлов. Находящиеся в руках учёных разработки пока не могут похвастать высокой мощностью, обеспечивая небольшую тягу. Это значит, что применять их в ракетостроении невозможно. В то же время, без длительных испытания в условиях космоса сложно оценить потенциал VERA, а для небольших спутников высокая тяга просто не нужна. Получается, что оснащённые подобными двигателями спутники окажутся манёвренными и долговечными, что выгодно выделяет эту технологию на фоне конкурентов.

Инженеры сообщили, что получили первый заказ на изготовление 40 плазменных двигателей, которые в будущем станут основой наноспутников. Не исключено, что количество удастся увеличить за счёт партнёров со стороны БРИКС. Очень многое будет зависеть от того, как зарекомендуют себя CUBESX-HSE-2 и SXC3-214 MIET-AIS, а следующим шагом станет наращивание мощности. Ожидается появление плазменного двигателя с тягой до 100 Вт, что позволит эффективно работать спутникам до 300 килограмм. В этом случае речь может идти о создании спутниковых группировок по типу Starlink. Пока всё это только планы, а точных сроков их реализации нет. Известно, что первым делом спутники займутся отслеживанием перемещений кораблей в мировом океане.

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Выводы, полученные в ходе работы плазменных двигателей, будут учтены при разработке агрегата следующего поколения. Сообщается, что уже до конца года более современная система отправится на орбиту в составе спутника CubeSat 3U. Он будет находиться под полным контролем центра управления полётами, а испытания станут комплексными и более точными.

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#технологии #космос #спутник
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так то ж даже не мы типа устроили. орки сами себе базу разъeбали. а кто то уже наказан, под следствием или это так и было по плану? с базы меньше корыт взлетать будет. а значит меньше ракет в торговы...
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