Более новая GeForce RTX 3080 оказалась в 4 раза быстрее во всех играх

Представим себе ситуацию: у вас есть 100 000 рублей, которые вы можете потратить на видеокарту. Нельзя сказать, чтобы деньги у вас валились из карманов, но вы хотели бы взять оптимальный графический чип. Учтите, что оптимальный – не обязательно самый быстрый. Вполне возможно, что стоит обратить внимание на модель за 50 тысяч, а через пару лет заменить её на аналогичную? А может гораздо лучше сразу же потратить эти деньги на флагман, наслаждаясь много лет невероятной производительностью? Приходится признать, что единого мнения по этому вопросу нет и никогда не будет. Есть слишком много возможных сценариев, но это не значит, что не нужно пытаться.

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Сегодня мы попробуем сделать небольшой шаг, ответив на несколько вопросов, тревожащих многих геймеров. Так что же, какую видеокарту брать: среднюю по цене или сразу флагман? В данном случае перед нами тестирование команды Testing Games, в рамках которого были взяты 9 популярных игр последних лет, а после в идентичных условиях совершено два прогона с видеокартой GeForce GTX 980 и GeForce RTX 3080. Напомним, первая вышла в 2014 году и стоила 499 долларов. Да, это были времена, когда NVIDIA ещё не решила, что должна выжать из геймеров все соки, продавая флагманы за 1500 долларов. GeForce GTX 980 получила 4 Гб видеопамяти и смотрелась очень хорошо. Учтите, что с тех далёких пор прошло 8 лет, поэтому перед нами пусть и флагман, но довольно почтенного возраста.

GeForce RTX 3080 вышла в 2020 году и получила 10 Гб видеопамяти. Инсайдеры уверяли, что изначально планировалось 20 Гб, а после среди энтузиастов даже мелькали графические чипы с такими характеристиками. Видеокарта получилась мощной, но довольно горячей. Спустя 6 лет за флагман просили уже 699 долларов, что на 200 вечнозелёных больше. Учтите, что мощнее GeForce GTX 980 была только одна карта GeForce GTX 980 Ti, тогда как GeForce RTX 3080 в списке на пятом месте (после GeForce RTX 3090 Ti, GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3080-12 Гб). Словом, как бы там ни было, но нам крайне интересно узнать, на что способна старушка GeForce GTX 980 спустя 8 лет после релиза. Давайте взглянем в таблицу. Разрешение установлено на 1080р, настройки графики – максимальные.

Как видите, налицо полный провал позиции, когда геймеры пытаются инвестировать во флагманскую видеокарту. Спустя 8 лет GeForce GTX 980 всё ещё может запускать игры, но делает она это хуже, чем GeForce RTX 3050. Заметно хуже. Так что же выходит, покупать флагманы с целью получить потенциал на годы вперёд бесполезно? Очевидно, что да. Если у вас есть лишние деньги, и вы просто хотите себя побаловать, то смело можете брать ту видеокарту, которая кажется вам оптимальной. Даже если это GeForce RTX 3090. В любом другом случае как следует задумайтесь. Рассмотрим простой сценарий: вы купили GeForce GTX 960 за 200 долларов, которая была актуальна несколько лет. После этого продали её за 100 долларов, купив GeForce GTX 1060 за 300 долларов, добавив всего 200 долларов. Уже это позволило вам получить идентичную производительность, поскольку во время перехода между поколениями наблюдался двукратный прирост количества кадров в секунду. Ещё через пару лет продаём GeForce GTX 1060 за 150 долларов, покупая GeForce RTX 2060 за 350 вечнозелёных. Как вы могли посчитать, за эти годы мы потратили 600 долларов, вместо единоразовых 500 на GeForce GTX 980. Цена почти идентичная, но сегодня вы могли бы получить как минимум в 2 раза большую производительность.

Что до прироста мощности за 6 лет (вы же помните, что текущее поколение вышло 2 года назад), то разница достигает 3.8 раза. Если вы полагали, что прогресс движется медленно, то могли убедиться, что это не так. Вот с процессорами ничего подобного не происходит, но и там есть свои победы.

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