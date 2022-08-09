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Геймерские процессоры дешевеют в магазинах РФ – серия Alder Lake со скидками до 38%
Уже сегодня можно купить Core i3-12100 дешевле 10 000 рублей
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3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

Если вы загляните в компьютерный магазин, то сможете увидеть, что в продаже есть процессоры как за 60 000 рублей, так и за 6000 рублей. Нет никаких сомнений, что и первые и вторые кто-то покупает, но это не значит, что нам нужно следовать за трендами. Выбор процессора должен быть не только оправдан экономически, но и соответствовать вашим задачам. Например, вы покупаете несколько компьютеров для офиса. Брать откровенный мусор 5-летней давности не нужно, но и переплачивать за новинки не стоит. Если речь идёт об игровой системе, то экономия на мелочах может сильно подпортить финальную производительность. В то же время флагманы нужны в исключительных случаях.

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Сегодня мы с вами разберём процессоры нижнего ценового сегмента. На самом деле фрагментация условна, ведь есть куда более дешёвые камни. С нашей точки зрения, если вы не планируете брать видеокарту за 60 000 рублей, предпочитая остановиться на GeForce RTX 3050, то размениваться на дорогостоящий процессор нерентабельно. Все мы слышали сказки о том, что через год можно заменить материнскую плату, добавить памяти и процессор с видеокартой, вот только всё это так и остаётся вне реальности, ведь большинство тех, кто строил такие планы, предпочтёт оставить всё, как есть. Вот и получается, что вы взяли несуразный системный блок, в котором одна часть дорогая, а другая жутко медленная.

За последнюю неделю наметилось снижение цен на процессоры в целом. Именно поэтому Ryzen 5 5600X стоит 18 тысяч рублей. Перед вами камень, который разошёлся огромным тиражом и стал настоящим бестселлером. Его можно разгонять, собрав скоростной компьютер за 150 000 рублей, а можно сэкономить, усилив системный блок видеокартой. Всё зависит от ваших потребностей, но мы рекомендуем не экономить на материнской плате. Помните, что сегодня сидеть без поддержки PCIe 4.0 глупо. Вы лишаете себя удовольствия опробовать скоростные твердотельные накопители нового поколения.

Ryzen 5 5600G подойдёт тем, кто хочет поиграть, но не делает из этого культ. Процессор получил интегрированную графику с высоким потенциалом, но требует наличия скоростной оперативной памяти. Благо даже недорогие материнские платы на АМ4 способны на разгон, поэтому воспользуйтесь коррекцией таймингов. На Ryzen 5 5600X это принесёт пару процентов. А вот с Ryzen 5 5600G можно увидеть прирост количества кадров в секунду на 10% и больше.

Дешевле 15 тысяч стоит Core i5-12400. К сожалению, камень идёт без системы охлаждения, поэтому вам придётся потратить ещё тысячу рублей. Но даже после этого он будет крайне выгодным. Задумайтесь, перед вами полноценный 6-ядерный Alder Lake, который показывает в играх просто чудеса скорости. Камень неплохо себя чувствует как с мощными видеокартами, так и с середняками. Ну а с материнской платой можно не беспокоиться, ведь разгонять здесь всё равно нечего. Словом, одни плюсы, что в итоге позволит собрать хороший геймерский компьютер.

За 14 тысяч доступен Core i5-11400F. Здесь скорость немного ниже, чем у Core i5-12400, но есть приятный бонус в виде штатного кулера. Мало того, материнские платы для этого камня дешевле, а финальную производительность всё равно определит видеокарта. Получается, что вы выигрываете и по деньгам, и по скорости. Один из самых перспективных камней нашей подборки.

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Ну и завершим на Core i3-12100. Здесь никаких сюрпризов, ведь мы уже знаем, что процессоры серии Alder Lake обладают ярко выраженными геймерскими чертами. Камень подходит для задач самого широкого круга, хотя флагманскую видеокарту мы на него всё же ставить не советовали бы, ведь будут потери в количестве кадров в секунду. Ну а для средней сборки – идеальный вариант. За 11 590 есть вариант с кулером, ну а за 9990 можно отхватить модель, в которой нет штатной системы охлаждения. Кстати, маркетологи нам пишут, что некоторое время назад этот процессор стоил на 38% дороже. Может и так.

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#процессоры #alder lake #оптимальные ценовые предложения
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