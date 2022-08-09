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С 1 сентября Евросоюз может начать официальную конфискацию имущества граждан РФ
На конку правовые основы человечества, хотя правителей Европы такие мелочи, похоже, пока не волнуют
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В начале марта 2022 года власти Европейских стран организовали масштабную охоту за инвестициями российских миллиардеров. Под удар попали самые богатые люди России, которые годами инвестировали миллиарды евро в экономику ЕС. Покупались дорогостоящие виллы, огромные яхты, замки и другая недвижимость. Абрамович вложился в английский футбол, тогда как другие налаживали отношения на продовольственном направлении. Всего и не перечесть, но суть в том, что в кратчайшие сроки большая часть активов богатейших граждан РФ была заморожена, а получить доступ к ним не представляется возможным. Стоит отметить, что любители лёгкой наживы уже тогда заговорили о необходимости конфискации активов. И всё бы у этих ребят было хорошо, вот только Европа боится реакции мирового сообщества.

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Известно, что санкции были приняты с нарушением европейских норм, а заморозка активов могла проводиться только по решению суда. В данном случае правительства нескольких стран взяли на себя роль исполнительной, законодательной и судебной власти, что стало настоящим сюрпризом для инвесторов. Если провести конфискацию, то это окончательно подорвёт правовые основны Евросоюза, что приведёт к куда более ощутимым финансовым потерям, чем присвоенные 100 миллиардов долларов российских граждан. Именно поэтому пока никто ни у кого ничего не отнимает, но дело идёт к тому, что ЕС сам себе разрешит законную конфискацию, как и было решено сделать в рамках 7 пакета санкций.

Для тех, кто не входит в санкционные списки, ситуация выглядит комично, а вот у 1229 человек и 110 компаний подобные сюрпризы смеха не вызывают. Согласно девятому пункту, все граждане РФ, которым выписали персональные санкции, в обязательном порядке должны предоставить соответствующим органам ЕС полные сведения о движимом и недвижимом имуществе на территории Европы. Сюда включаются банковские счета, акции, производственные помещения, склады и многое другое. На согласование выделено 9 недель, но сроки поджимают, ведь сделать это можно до 1 сентября. И вот здесь и возникает главная загвоздка. Так, если вы находитесь в числе счастливчиков, то ваше имущество просто заморозят. Вы потеряете к нему доступ на неопределённое время, а в будущем, может быть, вам что-то и вернут. А вот если вы продолжите шифроваться, то все найденные и незадекларированные активы будут конфисковываться без суда и следствия. Получается, что перспектива туманна, ведь при любых раскладах имущество будет отниматься, а возврат займёт годы или даже десятилетия.

Юристы отмечают, что своими действиями в ЕС был создан крайне опасный прецедент. Сегодня глобальная политическая обстановка накалена до предела, а конфискация имущества явно не добавит очков в копилку сотрудничества между странами. Доверие и так подорвано, но есть надежда, что с приходом новых лидеров на европейском поле что-то можно будет изменить. В случае, если правящие сегодня элиты перейдут к конфискации уже в ближайшие месяцы, то потери обеих сторон окажутся существенными. Пока же эксперты говорят о самом крупном нарушении правовых основ в новой мировой истории. Многие наши читатели полагают, что все деньги, которые жители РФ тратили за рубежом, были украдены у страны. Отчасти, это так, ведь мы помним, что собой представляла приватизация. Но среди 1229 человек есть артисты, деятели культуры и безмены новой волны, которые заработали свои миллионы честно. Всё имущество в Европе покупалось легально, а доходы граждан РФ проверялись, как и источники получения подобных средств.

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Ну и в сложившейся ситуации самое время напомнить слова В. Путина, сказанные в рамках IV съезда Торгово-промышленной палаты в далёком 2002 году. «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить средства». Что же, многие из нас хотели лучшей жизни. Наиболее удачливые смогли подняться выше, получив возможность купить домик под Парижем, на берегу манящей Ривьеры или квартиру в самом центре Лондона. Самое главное в такой ситуации – вынести правильные уроки. Но судить об этом пока слишком рано. Источник

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#санкции #политика
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С 1 сентября Евросоюз может начать официальную конфискацию имущества граждан РФ
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