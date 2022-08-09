Перспектив для роста нет, но это не значит, что прогноз окажется верным

Уже несколько недель наблюдается стабильный рост основных биржевых индексов. S&P 500 продолжает радовать инвесторов традиционных ценных бумаг, поскольку ключевые технологические гиганты дорожают, а экономика США получает дополнительный импульс. Скептики утверждают, что всё это очередной пузырь, который на этот раз продержится ещё меньше предыдущего, а проблем с высокой инфляцией в стране этим не перекрыть. Вся сложность в том, что доходы крупных компаний оказывают минимальное влияние на реальное благосостояние обычных американцев. Сливки снимают миллиардеры, а работягам эти цифры ничего не дают. В какую сторону подует ветер, будет ясно не раньше ноября, а пока одной из главных тем для обсуждения стало будущее криптовалют.

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Финансовые эксперты США констатируют, что недавний рост курса Биткоина привёл к неожиданным результатам. Так, многие аналитики полагали, что рынок перестал быть привлекательным для больших денежных потоков, вот только всё произошло с точностью до наоборот. Так, за последние несколько недель инвестиции в криптовалюты выросли на 39%. Есть мнение, что это вызвало дополнительный импульс, который способствовал выходу цифрового золота из затяжного пике. На скриншоте ниже можно увидеть, как во второй половине июля Биткоин начал дорожать, а динамика не меняется, продолжая оказывать позитивное влияние на все остальные цифровые активы. В то же время, если обратить внимание на суточные торги, то становится очевидно, что рядовым пользователям Биткоин пока не интересен. Так, летом 2021 года объёмы ВТС, проходящие через сеть за 24 часа, достигали 60 миллиардов долларов и выше, тогда как сегодня перед нами жалкие 25 миллиардов.

Аналитики проанализировали 200-недельную скользящую среднюю и пришли к выводу, что в обозримой перспективе Биткоин продолжит дорожать. Отметим, что все эти скользящие всегда вызывали вопросы, но раз других данных нет, то приходится довольствоваться графиками. Ожидается, что никакого бычьего тренда не будет, а в ближайшие полгода мы станем свидетелями ползучего роста, когда курс цифрового золота медленно будет повышаться и достигнет 32 000 к 4 кварталу. А вот дальше всё будет зависеть от глобальных факторов. Эксперты уверены в том, что ожидать хороших новостей не стоит, ведь курс Биткоина рухнет до 16 000 долларов. Вполне возможно, что речь идёт о той самой криптозиме, о которой так много говорят уже почти полгода. Причин подобных ожиданий несколько, о чём и поговорим ниже.

На небосклоне США замаячила рецессия. Проблемы в экономике нарастают, а всё больше крупных политиков и финансистов пророчат трудный переходный период. В этот момент, когда нужно принимать срочные решения, ФРС ничего кроме поднятия ставки по кредитам не делает. В настоящее время проценты достигли 350 пунктов, а в августе планируется очередное повышение. Эксперты высказываются о необходимости точечной помощи от государства в адрес страдающих сфер, но пока правительство продолжает накачивать деньгами военно-промышленный комплекс.

Глобальные противоречия выходят из-под контроля. Становятся снова актуальны старые обиды между народами, а в отдельных регионах уже заметны реакционные настроения. Неспокойно в Косово. Нарастает напряжённость между Грецией и Турцией. США активно окружают Китай военными базами, а третий человек в стране решается на открытую провокацию. Это далеко не всё, ведь международная обстановка накаляется. ООН фактически самоустранилась и даёт комментарии, которые устраивают правительство США. По любым другим вопросам там предпочитают отмалчиваться, что грозит пересмотром фундаментальных основ безопасности стран и регионов.

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Ну и не забывайте, что всё это ударит по кошелькам обычных людей. Не стоит полагать, что в России будет всё хорошо. Не будет. Санкции рано или поздно сыграют против экономики страны. Возможно, удар будет не такой сильный, как хотелось бы дядюшке Сэму, но он точно случится. Мало того, назревают сложности и в Европе, что уже сегодня привело к падению спроса на электронику и другие радости жизни. Самая платёжеспособная часть человечества вскоре станет намного беднее, поэтому в такой ситуации говорить о стабильном курсе Биткоина крайне наивно. Источник.