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Космический корабль Илона Маска Crew Dragon упал на ферму в Австралии – видео гигантского обломка
На этот раз обошлось без жертв
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Земля ежедневно подвергается активной бомбардировке небольшими метеорами, благополучно сгорающими в атмосфере. Некоторые из них прорываются через плотную оболочку, попадая в мировой океан, и лишь единицы привлекают внимание людей. Проблема в том, что камни изначально небольшого размера, а после падения и вовсе достигают нескольких сантиметров. За дарами космоса ведётся настоящая охота, а особо редкие куски могут стоить целое состояние. Но иногда бывает и так, что на головы обычным людям падают не метеориты, а части космического корабля. Происходит это крайне редко, но, судя по тому, как развивается технологический прогресс, свидания с частями спутников и ракет будут происходить всё чаще.

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16 ноября 2020 года Илон Маск заявил прессе о большом достижении SpaceX, ведь под его чутким руководством грузовой отсек космического корабля Crew Dragon вылетел с живыми астронавтами в сторону МКС. Стыковка прошла успешно, а после грузовой корабль висел на орбите до мая 2021 года, после чего отделился от станции и превратился в огромный кусок мусора, способный одним ударом разрушить любой созданный человеком космический шаттл. До июля 2022 года Crew Dragon спокойно перемещался по орбите, как вдруг сменил курс и направился в сторону планеты. Опасения были, но после изучения траектории стало понятно, что корабль упадёт вдалеке от городов в Австралии. 9 июля объект вошёл в атмосферу. Предполагалось, что большая часть Crew Dragon сгорит, но инженеры SpaceX явно перестарались, ведь вместо превращения в пыль корабль просто раскололся на части и упал где-то в Австралии.

По словам фермера обнаружившего находку несколько дней назад, вначале он подумал, что перед ним мёртвое дерево. Объект так быстро падал, что вошёл в землю, словно нож в масло. В итоге внешняя часть размером в 3 метра выглядит устрашающе и действительно издалека напоминает сгоревшее дерево. Crew Dragon обнаружил фермер в окрестностях городка Далджети (Новый Южный Уэльс). Через какое-то время он вызвал специалистов из местной обсерватории, которые засняли обломок на видео, а после передали данные SpaceX. Представители компании уже подтвердили, что это потерянный осколок и намерены забрать его в самое ближайшее время. Дополнительно сообщается, что никто не пострадал, но произошло это только потому, что грузовой отсек рухнул на самый малонаселённый континент. Мало того, обломок упал не в окрестностях города или даже в самом городе, а вдалеке от цивилизации.

Местные жители уверяют, что 9 июля слышали громкий хлопок, в момент которого Crew Dragon вошёл в атмосферу и разделился на несколько частей. Кстати, остальные куски всё ещё не обнаружены. Вполне возможно, что корабль раскололся на множество осколков, обнаружить которые будет крайне сложно. Представители SpaceX уже обратились к местным за помощью, но пока результатов нет. Вполне возможно, что корабль растянули на сувениры, а может он упал там, где кроме местной фауны никакой разумной жизни не наблюдается. В любом случае эксперты полагают, что человечество всё чаще будет сталкиваться с подобными сюрпризами.

Илон Маск не собирается останавливаться, наращивая космическую группировку. Не исключено, что часть ракет или ступеней могут потерпеть катастрофу. Активно осваивают космос и китайцы, не говоря о многочисленных спутниках и отработанных модулях. Ну и совсем недавно Роскосмос объявил о решении самостоятельно построить обитаемую космическую станцию. Одним словом, жители планеты ещё не раз столкнуться с осколками ракет, грузовых модулей и многими другими элементами. Самое главное, чтобы встреча эта не была фатальной для обеих сторон. Источник

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#илон маск #spacex #crew dragon
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