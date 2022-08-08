Как оказалось, причина в увеличении количества транзакций и снижении комиссии за платёж

Многие люди безуспешно пытаются понять, почему Илон Маск полагает, что будущее криптовалют не за разрекламированным Биткоином или Эфиром, а за обычными собачьими монетами. На самом деле даже такой опытный волк в мире бизнеса может ошибаться, но в данном случае нас интересуют причины. И вот здесь всё сложнее, чем может показаться обычному любителю технических новостей. Нет никаких сомнений, что Илон всегда преследует свои интересы, а значит пиар-кампания позволила ему извлечь экономическую или любую другую выгоду. В то же время Маск неоднократно повторял тезис, на которые многие не обращали никакого внимания. Итак, пик популярности Эфира пришёлся на 2021 год, криптовалюта дорожала, а количество транзакций росло. Одновременно с этим стало ясно, что большая часть переводов осуществляется не обычными пользователями, а спекулянтами и трейдерами, преследующими свои интересы. Причина проста: комиссия за перевод выросла до пары сотен долларов, а значит терялся любой смысл использования Эфира в бытовых нуждах. Вы не могли купить на него билет в кинотеатр или заплатить за парковку.

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Получается, что майнеры соглашались на потери, осознавая потенциальную выгоду, но обычные люди всё ещё далеки от криптовалют. Сегодня комиссии значительно снизились, но произошло это не потому, что команды разработчиков предприняли для решения проблемы хотя бы что-то. На самом деле комиссии так малы только потому, что количество переводов рухнуло. Осенью 2021 года сети Биткоина и Эфира были перегружены, что создавало условия для роста комиссий. Эксперты полагают, что как только привлекательность криптовалют начнёт увеличиваться, то мы тут же увидим рос комиссий. Неудивительно, что Илон так активно говорит в пользу Догикоина (Dogecoin) или Шиба Ину (Shiba Inu). Даже если вы переводите 100 тысяч монет, то заплатите всего одну монетку. При текущей стоимости, это намного выгоднее, хотя не исключает проблем при увеличении активности числа держателей собачьих криптовалют.

И вот здесь на сцену выходит Виталик Бутерин. Недавно он разразился интересным интервью, в котором рассказал о пользе перехода Эфира на PoS. Многие наши читатели знают о том, что процесс сулит майнерам настоящей катастрофой, но дело не только в этом. По словам основателя второй по популярности криптовалюты, даже сегодня стоимость одной транзакции составляет 25 центов. Это довольно мало, если сравнивать с показателями осени 2021 года, но ведь мы с вами уже разобрали, что причина низких комиссий в незначительном спросе. По словам Виталика, полноценный переход на Ethereum 2.0 позволит решить проблему масштабирования одним махом. Пропускная способность сети вырастет с сотни раз, а цена комиссии опустится до 2 центов и не будет расти выше 5 центов вне зависимости от любых факторов рынка. Бутерин уверяет, что такой подход полностью изменит правила игры, ведь криптовалюты станут интересны не только инвесторам и спекулянтам, но и обычным людям, которые захотят использовать цифровые активы в быту.

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Неясно, успеет ли Виталик Бутерин завершить все изменения к очередному криптобуму. Эксперты фиксируют постоянный рост стоимости основных цифровых активов. Так, Биткоин превысил отметку в 24 тысячи долларов, тогда как Эфир уже приближается к 1800 долларам за одну монетку. Что любопытно, по данным аналитиков, мы должны были увидеть ещё более значительное подорожание криптовалют. Так, ещё совсем недавно коэффициент корреляции между традиционными биржевыми активами и криптовалютами достигал 0.89 балла. Поясним: 1 – это 100% корреляция. Так вот, на данный момент корреляция Биткоина и индекса Биткоина и S&P 500 достигла крайне низкого показателя – 0.65. Получается, что традиционные активы дорожают быстро, тогда как криптовалюты медленно ползут вверх. Для сравнения, капитализация Apple с 3 триллионов долларов в марте опустился до 2 триллионов в июне. С тех пор дела у биржевых индексов пошли значительно лучше, в результате чего капитализация яблочной компании достигла 2.66 триллиона долларов.