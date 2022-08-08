А что бы выбрали вы: электрический байк за 1500 долларов или видеокарту GeForce RTX 3090 за ту же сумму?

Представьте себе ситуацию: вам понадобились новые наушники. Чаще всего вы оцениваете свой бюджет, а после подыскиваете подходящую модель в том или ином ценовом диапазоне. Многие интернет-магазины сразу же делают ранжирование по популярности, что позволяет понять, какие именно наушники покупают чаще всего. Здесь могут быть как безымянные китайцы, так и вполне неплохие середняки, но многие потенциальные покупатели в первую очередь обращают внимание на бренд. Не стоит сбрасывать со счетов личный опыт, который при неблагоприятных условиях может оказывать решающее значение. Например, два года назад автор данного материала купил наушники Razer. Это была недешёвая модель, качество звучания которой казалось хорошим. Отметим, что к этой модели наушников был свободный доступ, поскольку ранее знакомый купил себе такие же. Что вы думаете, после истечения гарантийного срока треснула соединяющая дуга. Слушать можно, желания покупать что-то новое пока нет, но в сторону Razer теперь смотреть неохота, ведь прошлые производства Sony продержались 5 лет и были выброшены только потому, что стали выглядеть потрёпанными.

реклама

Как вы понимаете сила бренда для многих из нас значит очень многое, поэтому успешные компании этим активно пользуются. Никто не сказал, что качество продукции у них выше, чем у дешёвых аналогов из подвальчика дядюшки Ляо, но вы интуитивно ищите глазами знакомые бренды. Судя по всему, Razer решила осваивать новый рынок. Как сообщается, в продажу поступил электрический мопед NIU X Razer SQi Edition. Купить его можно будет только в Китае, а первая партия была успешно распродана на Tmall. Внутри байка скрыта литиевая батарейка, а рама выполнена из магниевого сплава. Это позитивно сказалось на весе скутера, который не превышает 55 килограмм. Максимальная грузоподъёмность не должна превышать 70 кг, но для китайцев это не составит проблем. Судя по всему, с помощью такого скутера предлагается добираться на работу геймерам, для которых сила бренда Razer звучит словно манящее эхо.

За питание отвечает аккумулятор на 24 Ач, который должен обеспечить 75 км пробега на одном заряде при максимальной скорости до 25 км/ч. Назвать шустрым такое устройство не поворачивается язык, но в данном случае идея заключается в другом. Дело в том, что на китайском рынке есть масса местных производителей, выпускающих довольно интересные модели, имеющие куда более впечатляющие характеристики. Вот только ни у кого из конкурентов нет громкого имени, а Razer знают очень многие геймеры. Приглядитесь внимательнее, неужели скутер не напоминает вам видеокарту NVIDIA? Да, это прокачанная версия GeForce RTX 3090, рекомендованная цена которой стартует с 1499 долларов. Удивительно, но Razer просит за электрический мопед 9990 юаней, что соответствует 1500 долларов США. А что бы что выбрали: электрический скутер или полноценную видеокарту от Дженсена Хуанга?

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 MSI за 44тр в Регарде Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3070 Ti MSI за копейки в Регарде 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Контролировать все системы можно удалённо при помощи приложения на смартфоне. Никакой быстрой зарядки не предусмотрено, ведь от нуля до 100% можно получить за 6 долгих часов. Если судить по весу и компактным габаритам (1846*723*1050), то потенциальный владелец будет заносить мопед домой, где оставлять его у обычной розетки на всю ночь. Все доступные модели были распроданы за эти выходные, а значит пока даже в Китае с брендовыми байками сложно. А может это был рекламный ход, позволяющий привлечь внимание к продукции Razer, либо производитель только присматривается к рынку. Очевидно, что для жителей крупных китайских городов гораздо выгоднее взять электрический байк, который при постоянном ежедневном использовании окупит себя намного быстрее. А вот использовать такой скутер в качестве рабочей машины доставщика пиццы и фастфуда, не выйдет. Как вы уже могли увидеть выше, аккумулятора хватит на 75 км, тогда как полная зарядка займёт 6 часов.