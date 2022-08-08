Данные носят предварительный характер, а некоторые аппараты могут не получить российскую версию прошивки

Прежде чем приступать к основному изложению материала нужно разъяснить несколько важных моментов. Вначале Google выкладывает новую версию своей операционной системы Android. Её использую все производители смартфонов, добавляя некоторые функции, что позволяет сделать собственную оболочку уникальной. Если мы говорим о Xiaomi, то вначале есть рабочий билд, прошедший согласование на всех этапах: от дизайнера, до главы компании. Именно этот образ попадает к команде разработчиков, где получает необходимые драйверы, позволяющие работать на различных устройствах. Поскольку парк мобильных телефонов у Xiaomi огромный, то нет ничего удивительного, что команд множество. Вначале это закрытые каналы, где сырая MIUI проходит первую обкатку. Несколько раз в месяц она появляется в свободном доступе, а после на её базе команды энтузиастов создают неофициальные сборки.

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Чуть позднее появляются первые публичные прошивки, но ещё до этого проходит набор в команду тестировщиков. Например, совсем недавно Xiaomi искала любителей экспериментов, на руках у которых завалились Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12. Любой желающий мог подать заявку, став почётным членом команды инсайдеров с доступом к закрытым сборкам задолго до их официального анонса. Если у вас возникло желание опробовать на себе все прелести бета-тестера, то переходите по следующей ссылке. Набор официальный, а условия таковы, что многим могут попросту отказать.

Но ведь это всего 2 смартфона, тогда как за последние годы Xiaomi выпустила десятки, многие из которых подходят для получения новой MIUI 13. Нужно понимать, что точных данных на этот счёт всё ещё недостаточно, а значит любые списки могут иметь ошибки. Мы предлагаем вам взглянуть на подборку, которую составили эксперты XDA Developers. В перечне числится 92 аппарата среди которых можно встретить планшет, но в данном случае это не имеет решающего значения. Суть в том, что инсайдеры полагают, что эти смартфоны претендуют на получение официальной сборки на базе ещё не вышедшей прошивки. Данные не несут практического характера, но нет никаких сомнений, что рассылка будет продолжаться ещё довольно долго.

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В то же время есть большие сомнения, что все из указанных 92 смартфонов получат прошивку MIUI 13. Например, серия Redmi Note 9 с высокой долей вероятности ушла в историю, так же как и Mi 9, которая пусть и относится к флагманам, но уже давно потеряла свой прежний лоск. Кстати, закрытые бета-версии для указанных ниже аппаратов можно скачать по ссылке. Учитывайте, что они носят предварительный характер и могут иметь массу ошибок.

Redmi K40 Mi 11X POCO X4 Pro 5G [Global] Redmi Note 10 5G Xiaomi CIVI Mi 10 Pro Redmi Note 9 Pro 5G [China] Mi Civi 1S Redmi 10X Pro Redmi K30S Redmi 10 Prime+ 5G [India] Redmi Note 10 Pro Max [India] POCO M3 Pro 5G Redmi Note 11 Mi 10S Mi 11 Lite 5G Mi 11T Redmi K30 Ultra Mi 11 Mi 12X Mi 11 Pro Redmi Note 11T [India] Redmi Note 10 Pro [Global] Mi 11i [India] Redmi Note 11S 5G POCO X3 Pro Redmi 10 [India] Redmi Note 8 (2021) Mi 10T Mi Pad 5 Pro 5G Mi 11T Pro Mi 11i Redmi K40S Redmi 10C [Global] POCO M4 5G Redmi Note 11 NFC POCO F3 GT Mi 10T Lite [Global] Redmi K30i 5G Mi 10 Lite Zoom Redmi K40 Pro+ Redmi K50 Pro Mi Pad 5 Pro Redmi Note 11 Pro 5G [Global] POCO X2 Mi 12 Pro Mi 10 Mi 11 Lite 5G NE Redmi Note 11 Pro [China] Redmi 10 Power [India] POCO X3 GT Redmi Note 11E [China] Mi 10 Ultra Redmi Note 11 [China] POCO F2 Pro POCO F3 Mi 11X Pro Mi Pad 5 Redmi Note 11 Pro 4G Mi 9 Pro 5G Mi Mix 4 Mi Note 10 Lite Redmi 10 5G [Global] POCO M4 Pro 4G Mi 12 Redmi K30 Pro Mi 11 Lite 4G Mi 10i [India] Mi 11 Ultra Mi 10 Lite 5G Mi 10 Youth Edition Redmi K40 Pro Redmi Note 9 5G [China] Redmi K30 4G Redmi 10X Redmi Note 11S Redmi K30 5G Redmi K40 Gaming Edition Redmi Note 10 Pro 5G [China] Redmi Note 11E Pro [China] Redmi Note 10 Redmi Note 9T Redmi Note 10 Pro [India] Mi CC9 Pro Mi 11i HyperCharge Redmi 10 Redmi K50G Redmi K50 Mi Mix Fold Mi Note 10 POCO M4 Pro 5G POCO F4 GT