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Инсайдеры назвали 92 смартфона Xiaomi, которые претендуют на получение MIUI 13 до конца 2022 года
Данные носят предварительный характер, а некоторые аппараты могут не получить российскую версию прошивки
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Прежде чем приступать к основному изложению материала нужно разъяснить несколько важных моментов. Вначале Google выкладывает новую версию своей операционной системы Android. Её использую все производители смартфонов, добавляя некоторые функции, что позволяет сделать собственную оболочку уникальной. Если мы говорим о Xiaomi, то вначале есть рабочий билд, прошедший согласование на всех этапах: от дизайнера, до главы компании. Именно этот образ попадает к команде разработчиков, где получает необходимые драйверы, позволяющие работать на различных устройствах. Поскольку парк мобильных телефонов у Xiaomi огромный, то нет ничего удивительного, что команд множество. Вначале это закрытые каналы, где сырая MIUI проходит первую обкатку. Несколько раз в месяц она появляется в свободном доступе, а после на её базе команды энтузиастов создают неофициальные сборки.

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Чуть позднее появляются первые публичные прошивки, но ещё до этого проходит набор в команду тестировщиков. Например, совсем недавно Xiaomi искала любителей экспериментов, на руках у которых завалились Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12. Любой желающий мог подать заявку, став почётным членом команды инсайдеров с доступом к закрытым сборкам задолго до их официального анонса. Если у вас возникло желание опробовать на себе все прелести бета-тестера, то переходите по следующей ссылке. Набор официальный, а условия таковы, что многим могут попросту отказать.

Но ведь это всего 2 смартфона, тогда как за последние годы Xiaomi выпустила десятки, многие из которых подходят для получения новой MIUI 13. Нужно понимать, что точных данных на этот счёт всё ещё недостаточно, а значит любые списки могут иметь ошибки. Мы предлагаем вам взглянуть на подборку, которую составили эксперты XDA Developers. В перечне числится 92 аппарата среди которых можно встретить планшет, но в данном случае это не имеет решающего значения. Суть в том, что инсайдеры полагают, что эти смартфоны претендуют на получение официальной сборки на базе ещё не вышедшей прошивки. Данные не несут практического характера, но нет никаких сомнений, что рассылка будет продолжаться ещё довольно долго.

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В то же время есть большие сомнения, что все из указанных 92 смартфонов получат прошивку MIUI 13. Например, серия Redmi Note 9 с высокой долей вероятности ушла в историю, так же как и Mi 9, которая пусть и относится к флагманам, но уже давно потеряла свой прежний лоск. Кстати, закрытые бета-версии для указанных ниже аппаратов можно скачать по ссылке. Учитывайте, что они носят предварительный характер и могут иметь массу ошибок. 

  1. Redmi K40
  2. Mi 11X
  3. POCO X4 Pro 5G [Global]
  4. Redmi Note 10 5G
  5. Xiaomi CIVI
  6. Mi 10 Pro
  7. Redmi Note 9 Pro 5G [China]
  8. Mi Civi 1S
  9. Redmi 10X Pro
  10. Redmi K30S
  11. Redmi 10 Prime+ 5G [India]
  12. Redmi Note 10 Pro Max [India]
  13. POCO M3 Pro 5G
  14. Redmi Note 11
  15. Mi 10S
  16. Mi 11 Lite 5G
  17. Mi 11T
  18. Redmi K30 Ultra
  19. Mi 11
  20. Mi 12X
  21. Mi 11 Pro
  22. Redmi Note 11T [India]
  23. Redmi Note 10 Pro [Global]
  24. Mi 11i [India]
  25. Redmi Note 11S 5G
  26. POCO X3 Pro
  27. Redmi 10 [India]
  28. Redmi Note 8 (2021)
  29. Mi 10T
  30. Mi Pad 5 Pro 5G
  31. Mi 11T Pro
  32. Mi 11i
  33. Redmi K40S
  34. Redmi 10C [Global]
  35. POCO M4 5G
  36. Redmi Note 11 NFC
  37. POCO F3 GT
  38. Mi 10T Lite [Global]
  39. Redmi K30i 5G
  40. Mi 10 Lite Zoom
  41. Redmi K40 Pro+
  42. Redmi K50 Pro
  43. Mi Pad 5 Pro
  44. Redmi Note 11 Pro 5G [Global]
  45. POCO X2
  46. Mi 12 Pro
  47. Mi 10
  48. Mi 11 Lite 5G NE
  49. Redmi Note 11 Pro [China]
  50. Redmi 10 Power [India]
  51. POCO X3 GT
  52. Redmi Note 11E [China]
  53. Mi 10 Ultra
  54. Redmi Note 11 [China]
  55. POCO F2 Pro
  56. POCO F3
  57. Mi 11X Pro
  58. Mi Pad 5
  59. Redmi Note 11 Pro 4G
  60. Mi 9 Pro 5G
  61. Mi Mix 4
  62. Mi Note 10 Lite
  63. Redmi 10 5G [Global]
  64. POCO M4 Pro 4G
  65. Mi 12
  66. Redmi K30 Pro
  67. Mi 11 Lite 4G
  68. Mi 10i [India]
  69. Mi 11 Ultra
  70. Mi 10 Lite 5G
  71. Mi 10 Youth Edition
  72. Redmi K40 Pro
  73. Redmi Note 9 5G [China]
  74. Redmi K30 4G
  75. Redmi 10X
  76. Redmi Note 11S
  77. Redmi K30 5G
  78. Redmi K40 Gaming Edition
  79. Redmi Note 10 Pro 5G [China]
  80. Redmi Note 11E Pro [China]
  81. Redmi Note 10
  82. Redmi Note 9T
  83. Redmi Note 10 Pro [India]
  84. Mi CC9 Pro
  85. Mi 11i HyperCharge
  86. Redmi 10
  87. Redmi K50G
  88. Redmi K50
  89. Mi Mix Fold
  90. Mi Note 10
  91. POCO M4 Pro 5G
  92. POCO F4 GT
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#xiaomi #miui 13 #прошивки
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