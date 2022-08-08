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Легендарная Diablo II Resurrected уже на торрентах – какую видеокарту купить для культовой РПГ
Несмотря на то, что Diablo II Resurrected не является самой требовательной, видеокарту всё же лучше взять с запасом
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Большая часть иностранных игровых студий покинула российский рынок. Многие из них пошли на осознанные потери, тогда как другие ожидали скорейшего решения создавшейся ситуации. Сегодня дела обстоят таким образом, что простых путей для возвращения нет, а значит придётся нести потери. Но если любители посидеть за компьютером ещё могут скачать игру с торрента, то владельцы консолей сидят на сухом пайке. А вообще хороших новостей нет. Задумайтесь, даже если к концу года студии и начнут возвращаться, многие игры не получат российскую локализацию. В лучшем случае сделают субтитры, что крайне неприятно для тех, кто по каким-либо причинам не знает английский на разговорном уровне.

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Ну а пока самое время изучить, что нам принесли торренты на прошлой неделе. Так, несколько дней назад хакеры взломали довольно прочную защиту Dying Light 2 Stay Human, а несколькими днями ранее была полностью вылечена от жадности Diablo II Resurrected. Ранее для запуска этой игры приходилось проделывать массу манипуляций, что вынуждало создавать виртуальный локальный сервер. Сегодня всё легко и просто. Что же, если вы хотите вернуться в далёкое прошлое, то обновлённая графика точно придётся вам по вкусу.

Поскольку системные требования у Diablo II Resurrected довольно щадящие, то мы сегодня обойдёмся без флагманов. Начнём с 4К, а значит несмотря ни на что, для такого разрешения вам придётся купить что-то уровня GeForce RTX 3070. Эта видеокарта будет интересна не только тем, кто планирует вернуться в Diablo II Resurrected, ведь большая часть нетребовательных игр также будет работать без проблем, а значит вы не только получите уверенные 60 кадров в секунду, но и сможете увидеть все визуальные эффекты, которые разработчики щедро добавили в ремастер.

Radeon RX 6750 XT отлично зарекомендовала себя как мощный конкурент указанной выше видеокарты, поскольку не только демонстрирует сравнительную производительность, но и может предложить на 4 Гб больше видеопамяти. Это не единственное достоинство этого графического чипа. Так, AMD выигрывает по энергоэффективности, что в сочетании с мощным кулером обеспечивает низкие температуры. Ну а модель производства GIGABYTE станет настоящим подарком для ваших ушей. В нетребовательных играх вы вообще не будете слышать гул вентиляторов, но даже в сложных сценах громкость кулеров не станет критической, что крайне полезно, если игровой компьютер стоит не в отдельной комнате.

Если у вас монитор с разрешением 2К, то мы предлагаем только одну видеокарту: Radeon RX 6650 XT. Вообще у этого графического чипа достаточно конкурентов, но все они стоят ощутимо дороже. Именно поэтому стоить обратить внимание на красный лагерь. Diablo II Resurrected достаточно требовательна к процессору и оперативной памяти, поэтому мы советуем не ставить Radeon RX 6650 XT на совсем древнее железо. В этом случае могут быть падения количества кадров в секунду и досадные зависания. В то же время, поскольку Radeon RX 6650 XT отличается высокой энергоэффективностью, вы можете ограничиться не самым мощным процессором, а также не переживать о необходимости покупки блока питания на 850 Вт.

В официально рекомендованных требованиях к Diablo II Resurrected значится GeForce GTX 1060. Нам кажется, что разработчики слегка лукавят, ведь в этом случае вам придётся страдать на 30 кадрах в секунду. Именно поэтому мы рекомендуем GeForce GTX 1660. Эта видеокарта ещё способна тянуть все игры в 1080р на средневысоких настройках графики, ну а Diablo II Resurrected будет летать на максимальных.

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RX 6600 за 30тр в Регарде
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Если по каким-либо причинам вы просто не можете себе позволить потратить на игры 27 тысяч рублей, то вполне реалистичной заменой станет Radeon RX 6500 XT. Эта видеокарта на 8 тысяч дешевле GeForce GTX 1660, но обеспечивает примерно такую же производительность. Стоит заметить, что это будет только в том случае, если ваш компьютер совместим с интерфейсом PCIe 4.0. В случае, если на ПК установлен PCIe 3.0, то Radeon RX 6500 XT справится с Diablo II Resurrected, правда настройки графики придётся снижать на высокие, поскольку на максимальных могут быть просадки.

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#gpu #diablo 2 resurrected
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