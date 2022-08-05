Видеокарта необязательно должна стоить 100 000 рублей, чтобы быть быстрой и актуальной

Многие наши читатели могут похвастать фундаментальными знаниями о видеокартах. Мы всегда радуемся, когда эти знания находят практическое применение, помогая разобраться в выборе графического чипа или других деталях обычным пользователям. Увы, происходит такое крайне редко, ведь большая часть продвинутых оверклокеров предпочитает критиковать, посмеиваясь над теми, кто не может отличить тактовую частоту от шины памяти.

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Что же, если вы уже отчаялись, то мы спешим вас успокоить, ведь почти каждый день у вас есть возможность читать наши подборки, в которых есть десятки различных советов, позволяющих сделать правильный выбор здесь и сейчас. В данном случае мы решили разобраться с тем, какую видеокарту купить под игры в разрешении 4К, 2К и 1080р. Сегодня обойдёмся без фанатизма, оставив флагманы за бортом, ведь далеко не у всех в кармане завалились 150 000 рублей. Хотя без растрат не обойтись, ведь видеокарта покупается на несколько лет, а значит брать откровенно бюджетные модели мы не будем.

Начать предлагаем с GeForce RTX 3070 Ti. Вообще, назвать эту видеокарту идеальной для 4К крайне сложно. Всё дело в том, что NVIDIA в текущем поколении испытывала нехватку видеопамяти, что негативно сказалось на GeForce RTX 3070 Ti, которая получила всего 8 Гб. Неделю назад мы приводили результаты тестов, доказывающих простую истину: в 2022 году больше и не нужно. Возможно, в 2023 году игровая индустрия будет развиваться медленно, но как бы там ни было, никто не заставляет вас ставить графические настройки на максимум. Кто это вообще выдумал? На средневысоких качество картинки почти ничем не отличается, а значит GeForce RTX 3070 Ti ещё долго будет актуальной.

Если вам кажется, что сегодня наступило лучшее время для покупки видеокарты с большим количеством памяти, то Radeon RX 6800 – это оптимальный выбор. 16 Гб позволят не беспокоиться о нехватке памяти даже в самых сложных сценах. Если сравнивать производительность обеих видеокарт, то она примерно идентичная, впрочем, как и цена. Это значит, что нужно делать выбор исходя из своих предпочтений. Например, если вы не привыкли к драйверам AMD – то стоит обратить внимание на GeForce RTX 3070 Ti. В то же время вас может беспокоить теоретическая нехватка видеопамяти, ведь вы совершаете дорогостоящую покупку на несколько лет. В этом случае только Radeon RX 6800.

Ничего более оптимального для 2К, чем Radeon RX 6650 XT мы не нашли. Эта видеокарта обладает огромной производительностью и с лёгкостью обходит более новую GeForce RTX 3060. Учитывайте, что мы рассматриваем прокачанную модель, получившую скоростную память на 17.5 Гбит/с. Получается, что это даёт вам дополнительный буст, но сама видеокарта от этого не подорожала. Первое время Radeon RX 6600 XT получала плохие отзывы экспертов из-за использования 128-битной шины, но технологии AMD (Infinity Cache) умудряются вытягивать графический чип, а в итоге мы имеем низкое потребление и высокую производительность.

Из зелёного лагеря по такой цене есть только GeForce RTX 2060 Super. Увы, но разница между этими видеокартами доходит до 15%, а значит рекомендовать графический чип NVIDIA в такой ситуации сложно. Пожалуй, единственное, что вас может сподвигнуть на покупку GeForce RTX 2060 Super – это личная неприязнь к Лизе Су и приятельские отношения с Дженсеном Хуангом. Если у вас нет признаков первого и второго условия, то мы даже не знаем, почему вы всё ещё раздумываете. Вообще, всё это не значит, что GeForce RTX 2060 Super не справляется с играми в 2К. На самом деле с этим здесь всё в полном порядке, ведь есть и потенциал и неплохой запас прочности. Вот только имея более быстрого конкурента, стоило бы активнее скидывать цены на свои товары.

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А вот в разрешении 1080р бесспорным лидером стала GeForce RTX 3050. Продажи видеокарты впечатляют, а геймеров не останавливает даже довольно высокая цена. Приятным бонусом будет наличие трассировки лучей, а единственным конкурентом может стать Radeon RX 6600. И вот здесь единого мнения нет. Дело в том, что видеокарты почти идентичны по производительности, но последняя мало известна пользователям, поскольку AMD недостаточно уделяет внимание маркетинговой составляющей. В результате имея сходные характеристики и количество кадров в секунду, мы всё же рекомендуем GeForce RTX 3050.