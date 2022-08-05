Налицо чудеса ведения бизнеса в США

Летом майнеры столкнулись с целым рядом проблем. Криптовалюты били антирекорды каждую неделю, а аналитики фиксировали приток монет на биржи, что привело к избытку предложения и негативно сказалось на курсе основных монет. Держатели Эфира избавлялись от заработанных монет, поскольку разработчики вели невнятную политику, не раскрывая информации о сроках перехода на PoS. В результате добыча становилась невыгодной, а рос стоимости на электричество сделал майнинг убыточным в Европе. В Росси ситуация была не менее сложной, ведь цены на видеокарты снижались неохотно, а значит не было никакой возможности расширять производственные мощности. Но финальный удар по майнерам нанесла жара. В июле температура воздуха в США поднялась до критических отметок, что вынудило крупные компании отключить свои фермы. Казалось, что по отрасли был нанесён критический удар, но всегда есть предприимчивые ребята, способные зарабатывать там, где все разоряются.

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Итак, Riot Blockchain владеет огромным дата-центром в Колорадо, где располагается более 20 000 (данные на начало 2022 года) ASIC-майнеров. Преимущественно это продвинутые Antminer S19 и более новые версии этого производителя, осуществляющие добычу по новой технологии, когда отвод тепла производится при помощи охлаждающей жидкости с погружением устройств в специальный раствор. Благодаря этому удавалось повысить эффективность добычи и снизить потребление электричества на охлаждение помещений. Riot Blockchain послушно последовала указанию властей Техаса остановить все мощности, а значит сэкономила всю закупленную ранее энергию. В результате аномальной жары возникла нехватка электричества, поэтому майнеры просто продали государству излишки, которыми не смогли воспользоваться. Вот только цена на электричество за это время подросла, поэтому на разнице в стоимости 1 кВт удалось заработать 9.5 миллиона долларов. Утверждается, что такой шаг позволил обеспечить необходимой энергией больше 13 000 домовладений.

Любители считать чужие деньги уже изучили прибыль Riot Blockchain за июль. Известно, что в июне компания накопала 318 монет, которые удалось реализовать за 7 миллионов долларов. Поскольку у компании огромные долги, то это капля в море, которая позволила держаться на плаву, но не уходить в плюс. Получается, что и в июле огромных заработков не было, но благодаря уловке с разницей цен на электричество удалось заработать даже больше, чем при полной загруженности предприятия. Эксперты поясняют, что немалая часть денег уходит на заработные платы обслуживающему персоналу. Кроме того, часть железа постоянно требует ремонта, а за отчётный период ASIC-майнеры даже немного отдохнули. Если перевести 9.5 миллиона долларов, заработанных на перепродаже квот на электричество, то получается, что за июль было получено 439 Биткоинов, что несравнимо больше июньских значений. Можно сколько угодно восхищаться предприимчивостью руководства Riot Blockchain, но на самом деле заплатил за всё рядовой потребитель. А ведь многие жители штата никогда не узнают, что скрывается за неслыханной щедростью майнеров.

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Но куда более важной остаётся имиджевая составляющая. Так, крупная ферма не только полностью подчинилась властям штата, не создавая дополнительных проблем, но и умудрилась ещё и помочь энергией обычным жителям Техаса. Ясно, что если мы с вами знаем о том, что Riot Blockchain вернула в сеть электричества для 13 тысяч домов, то чуть ли не каждый домовладелец знает об этом факте. Сегодня майнеры испытывают давление со стороны правительства, которое планирует взять под контроль каждый шаг фермеров. Ясно, что лояльное отношение людей позволит добиться преференций, теме более, что власти штата относятся к крупным компаниям отлично, надеясь на солидные инвестиции в инфраструктуру Техаса.