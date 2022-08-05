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Zelot За пост начислено вознаграждение
Геймер впервые за 18 лет прошёл Halo 2 на самом высоком уровне сложности и заработал $20 000
Многие геймеры пытались, но смог только профессиональный стример JerValiN
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Как правило, когда вы начинаете игру, то сразу же попадаете на панель уровня сложности. Здесь можно выбрать лёгкую прогулку, стандартную сложность, либо испытать свои способности с более прокачанными врагами. Но есть и те, кто любит щекотать свои нервы в неравном бою, где каждый куст может быть опасен, а любой выстрел стать фатальным. Неясно, насколько любителей подобного экстрима много, но это далеко не всё, чем развлекаются энтузиасты. Существует так называемое скоростное прохождение игры. И вот здесь уже в ход идут самые невероятные механики. Посмотрите, как это происходит в Elden Ring. Когда автор данного материала проходил эту игру, то самым большим неудобством было отсутствие карты. Для настоящих фанатов эта проблема не имеет никакого значения, ведь они не только знают основные направления, но и выучили расположение боссов, сундуков и вообще всего, что только может пригодиться во время прохождения.

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В последние годы скоростное прохождение стало настоящей спортивной дисциплиной. Удовольствие от подобного у вас будет сомнительное, но зато рекорд покажут в прессе, где можно получить минуту славы. Судя по всему, случайных людей здесь нет, ведь у обычного геймера на изучение механики игры просто нет времени. Именно поэтому позволить себе такое могут только лентяи, которые сидят на шее у родителей, или стримеры, научившиеся зарабатывать себе на жизнь с помощью трансляций. И вот здесь самое время вспомнить о самом суровом испытании, которое может ждать энтузиастов: скоростное прохождение на самом высоком уровне сложности, где после одной смерти приходиться начинать всё с самого начала.

В начале 2022 году известный блогер Чарли «Cr1TiKal» Уайт предложил 5000 долларов тому, кто осилит одиночное прохождение Halo 2 в режиме легендарной сложности. При этом нужно было активировать 13 черепов, усиливающих сложность (не спрашивайте, что это значит). Спустя некоторое время стало ясно, что желающих совершить подвиг нет, и Чарли повысил сумму до 20 000 долларов. Известно, что за 18 лет, которые прошли с момента выхода Halo 2, не было ни одного задокументированного прохождения с такими параметрами. Что же, сумма оказалась внушительной, поэтому энтузиасты не только приняли вызов, но и продемонстрировали несколько довольно близких к успеху попыток. 

К счастью, блогер не ставил условий по поводу использования багов, поэтому несколько дней назад выполнить невозможный челендж удалось стримеру JerValiN, продемонстрировавшему свои навыки в Twitch. Он активно использовал различные трюки, что помогли ему притащить на финальную битву целую гору башен. Но даже это не гарантировало победу, ведь в какой-то момент один из противников увернулся от двойной гранаты, что чуть не завершило сражение не в пользу геймера. К счастью, JerValiN сумел себя взять в руки, что позволило выполнить поставленную задачу. В итоге полное прохождение заняло шесть с половиной часов (6:30), а сам геймер заявил, что это самые напряжённые часы в его игровой карьере.

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Откликнулся и Чарли, предложивший награду за такой подвиг. По его словам, он ещё никогда не был так рад расстаться с 20 тысячами долларов. Кстати, JerValiN – это не парень с улицы, ведь ему принадлежит рекорд прохождения Halo 2 со всеми 14 активными черепами, включая Envy. В тот раз полное прохождение заняло 5 часов, 54 минуты и 40 секунд, но не требовало использования самого высокого уровня сложности. Кстати, на первый взгляд Halo 2 не является трудной игрой, но всё меняется при корректировке тех или иных условий. По мнению продвинутых геймеров, Halo 2 – это одна из самых сложных игр за всю историю для ультимативных забегов. Вставить прямое видео с прохождением мы не можем, поэтому переходите по ссылкам ниже.

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#halo 2
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