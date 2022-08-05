Выбираем видеокарту для лучшей ролевой игры на любой кошелёк

Играть решительно не во что. Разработчики не балуют нас новинками, а в результате геймерам приходится страдать, играя в Stray. Не то чтобы приключения кота в нескольких затерянных подземных городах были уж совсем скучными, но душа просит чего-то получше. Совсем недавно на торрентах появилась Diablo II Resurrected. Авторы приложили массу усилий, чтобы ремастер оказался достоин оригинала. Особенно заметны улучшения графики, тогда как классическая механика сохранена на 100%. Вот только всё это мы уже видели так много раз, что после 15 минут пропадает всякий интерес.

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Если вы решительно не находите для себя занятия, то мы предлагаем вернуться в The Witcher 3: Wild Hunt. Это одна из лучших ролевых игр последнего десятилетия, продолжающая привлекать как новичков, так и прожжённых геймеров, которые уже во второй или третий раз планируют вернуться во вселенную Ведьмака. Учтите, что несмотря на свой почтенный возраст The Witcher 3 не будет лёгкой прогулкой для вашей старой видеокарты. Если вы не против ещё раз пройти легендарную игру, то самое время подумать о том, какую видеокарту под неё купить.

Даже если мы говорим об игре 2015 года, то в разрешении 4К вам понадобится действительно мощная видеокарта. Предлагаем начать с Radeon RX 6700 XT. Здесь вы получите всё необходимое для лёгкого старта с огромным запасом по производительности на много лет вперёд. Видеокарта тянет даже новые игры в сверхвысоком разрешении, а вот с требовательными тайтлами ААА-уровня могут возникнуть проблемы. Но раз уж мы подбираем видеокарту для старого доброго Ведьмака, то с Radeon RX 6700 XT там точно сложностей не будет.

В качестве альтернативы предлагаем присмотреться к GeForce RTX 3060 Ti. Видеокарта почти не уступает Radeon RX 6700 XT по чистой производительности, но может предложить более впечатляющую трассировку лучей. Сегодня в The Witcher 3 воспользоваться этой технологией вы не сможете, но разработчики занимаются созданием ремастера, который получит волшебные лучи и улучшенную графику. Даже после этого GeForce RTX 3060 Ti не потеряет своей актуальности. В последний месяц эта видеокарта неплохо подешевела, поэтому есть смысл обратить на неё внимание.

Где-то между 4К и 2К расположилась Radeon RX 6650 XT. Эта видеокарта демонстрирует высокую производительность, а за счёт более скоростной видеопамяти на 17.5 Гбит/с стала куда быстрее стандартной версии (речь о Radeon RX 6600 XT). С разрешением 4К многое будет зависеть от вашего процессора, скорости оперативной памяти и других составляющих. В то же время, сама видеокарта отличается низкими требованиями к железу, что позволяет установить её в не самый новый системный блок, получив солидную производительность.

Ровно на 10 000 рублей дешевле есть Radeon RX 6600. Для большинства игр такую видеокарту мы советуем для разрешения 1080р, но The Witcher 3 не настолько требовательная, поэтому будет летать на видеокарте AMD. Radeon RX 6600 дружелюбна к железу и способна обеспечить отличную картинку даже на скромной по цене системе. При этом модель производства GIGABYTE получила невероятно мощную систему охлаждения. В большинстве случаев вы вообще не будете слышать вращения кулеров, а в самых сложных сценах Radeon RX 6600 не доставит проблем вашим музыкальным ушам.

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И вот после всех этих 4К и 2К мы резко проваливаемся в 1080р. Согласитесь, что 32 тысячи рублей, это не так уж и мало за видеокарту, поэтому давайте попробуем подыскать что-то попроще. С нашей точки зрения идеальным кандидатом на роль бюджетного графического чипа может стать Radeon RX 6500 XT. Решение потратить 18 тысяч рублей выглядят намного привлекательнее, чем 32, а реальная производительность здесь достаточная для The Witcher 3 в 1080р. Есть одна проблема, о которой стоит знать. Дело в том, что Radeon RX 6500 XT крайне чувствительна к интерфейсу PCIe 4.0. Именно поэтому, если у вас всё ещё PCIe 3.0, то лучше обратить внимание на что-то другое. Падение производительности достигнет 10%, хотя результаты будут сильно зависеть от игрового движка.