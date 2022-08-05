Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Какую видеокарту купить для легендарного Ведьмака – 5 игровых моделей для культовой The Witcher 3
Выбираем видеокарту для лучшей ролевой игры на любой кошелёк
анонсы и реклама
В 3 раза упала цена 3070 Gigabyte
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

Играть решительно не во что. Разработчики не балуют нас новинками, а в результате геймерам приходится страдать, играя в Stray. Не то чтобы приключения кота в нескольких затерянных подземных городах были уж совсем скучными, но душа просит чего-то получше. Совсем недавно на торрентах появилась Diablo II Resurrected. Авторы приложили массу усилий, чтобы ремастер оказался достоин оригинала. Особенно заметны улучшения графики, тогда как классическая механика сохранена на 100%. Вот только всё это мы уже видели так много раз, что после 15 минут пропадает всякий интерес.

реклама

Если вы решительно не находите для себя занятия, то мы предлагаем вернуться в The Witcher 3: Wild Hunt. Это одна из лучших ролевых игр последнего десятилетия, продолжающая привлекать как новичков, так и прожжённых геймеров, которые уже во второй или третий раз планируют вернуться во вселенную Ведьмака. Учтите, что несмотря на свой почтенный возраст The Witcher 3 не будет лёгкой прогулкой для вашей старой видеокарты. Если вы не против ещё раз пройти легендарную игру, то самое время подумать о том, какую видеокарту под неё купить.

Даже если мы говорим об игре 2015 года, то в разрешении 4К вам понадобится действительно мощная видеокарта. Предлагаем начать с Radeon RX 6700 XT. Здесь вы получите всё необходимое для лёгкого старта с огромным запасом по производительности на много лет вперёд. Видеокарта тянет даже новые игры в сверхвысоком разрешении, а вот с требовательными тайтлами ААА-уровня могут возникнуть проблемы. Но раз уж мы подбираем видеокарту для старого доброго Ведьмака, то с Radeon RX 6700 XT там точно сложностей не будет.

В качестве альтернативы предлагаем присмотреться к GeForce RTX 3060 Ti. Видеокарта почти не уступает Radeon RX 6700 XT по чистой производительности, но может предложить более впечатляющую трассировку лучей. Сегодня в The Witcher 3 воспользоваться этой технологией вы не сможете, но разработчики занимаются созданием ремастера, который получит волшебные лучи и улучшенную графику. Даже после этого GeForce RTX 3060 Ti не потеряет своей актуальности. В последний месяц эта видеокарта неплохо подешевела, поэтому есть смысл обратить на неё внимание.

Где-то между 4К и 2К расположилась Radeon RX 6650 XT. Эта видеокарта демонстрирует высокую производительность, а за счёт более скоростной видеопамяти на 17.5 Гбит/с стала куда быстрее стандартной версии (речь о Radeon RX 6600 XT). С разрешением 4К многое будет зависеть от вашего процессора, скорости оперативной памяти и других составляющих. В то же время, сама видеокарта отличается низкими требованиями к железу, что позволяет установить её в не самый новый системный блок, получив солидную производительность.

Ровно на 10 000 рублей дешевле есть Radeon RX 6600. Для большинства игр такую видеокарту мы советуем для разрешения 1080р, но The Witcher 3 не настолько требовательная, поэтому будет летать на видеокарте AMD. Radeon RX 6600 дружелюбна к железу и способна обеспечить отличную картинку даже на скромной по цене системе. При этом модель производства GIGABYTE получила невероятно мощную систему охлаждения. В большинстве случаев вы вообще не будете слышать вращения кулеров, а в самых сложных сценах Radeon RX 6600 не доставит проблем вашим музыкальным ушам.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

И вот после всех этих 4К и 2К мы резко проваливаемся в 1080р. Согласитесь, что 32 тысячи рублей, это не так уж и мало за видеокарту, поэтому давайте попробуем подыскать что-то попроще. С нашей точки зрения идеальным кандидатом на роль бюджетного графического чипа может стать Radeon RX 6500 XT. Решение потратить 18 тысяч рублей выглядят намного привлекательнее, чем 32, а реальная производительность здесь достаточная для The Witcher 3 в 1080р. Есть одна проблема, о которой стоит знать. Дело в том, что Radeon RX 6500 XT крайне чувствительна к интерфейсу PCIe 4.0. Именно поэтому, если у вас всё ещё PCIe 3.0, то лучше обратить внимание на что-то другое. Падение производительности достигнет 10%, хотя результаты будут сильно зависеть от игрового движка.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #the witcher 3
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Геймерские процессоры в РФ становятся доступнее – Core i5-12600KF скинул 30% за месяц
Innosilicon выпустила маломощный графический процессор Fenghua II с TGP 4–15 Вт
Radeon RX 5700 XT с Авито за 25 000р vs новая GeForce RTX 3060 за 50 000р – что выгоднее купить
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Земля внезапно ускорила своё вращение – ученые не знают, почему это происходит и что делать
41
AMD авансировала существенные суммы в обеспечение роста объёмов производства
+
В Подмосковье горит Ozon, убытки продавцов составят миллиарды рублей
20
С завтрашнего дня Far Cry 6 станет бесплатной на всех платформах
5
Китай прекращает поставки песка на Тайвань
19
70 смартфонов Xiaomi получат Android 13 на MIUI 13 и MIUI 14 – бета-тест новой ОС стартовал
5
В России появятся магазины для избранных - аналоги советских "Березок"
58
Sony и Microsoft собираются заблокировать использование турецких банковских карт в сторонних регионах
4
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ дешевеют – цена GeForce RTX 3060 Ti уже ниже GeForce RTX 3060
13
Выбираем оптимальную видеокарту для Cyberpunk 2077 и требовательных игр 2022г с графикой Next Gen
4
Теперь точно - известны новые названия Coca-Cola после ребрендинга в России
15
Как собрать ультимативный игровой компьютер без вреда для кошелька – 5 перспективных флагманских CPU
8
Массивный астероид размером со стадион приближается к Земле со скоростью 32 км/сек
12
Как одна бабушка из США чуть не начала 3-ю мировую войну – блокада Тайваня грозит дефицитом чипов
21
GeForce RTX 4070 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 Ti – 192 бита, 12 Гб, до 300 Вт за $500
46
Шутер Battlefield 2042 получил обновленную карту Калейдоскоп
3
NVIDIA выпустила новые версии графических драйверов с исправлениями безопасности для Windows 7 и 8.1
+
Американец может получить 167 лет тюрьмы за отвязку смартфонов от операторов
14
Энтузиасты провели первое скальпирование 24-ядерного Core i9-13900 – изучаем кристалл флагмана Intel
3
AMD подтверждает, что процессоры Ryzen 7000 выходят в этом квартале, видеокарты RDNA 3 в конце года
5

Популярные статьи

5 самых выгодных видеокарт NVIDIA, которые можно купить на рынке РФ, по мнению автора Overclockers
31
Разрушаем 2 популярные легенды о видеокартах – нераскрытый потенциал AMD, новые драйверы и fps
35
Собираем ПК "Мечта Школьника"
178
Как выбрать кулер для процессора в 2022 году – полное и подробное руководство
23
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
30
Мои впечатления от игры Rogue Warrior. Часть 2
10
Альтернативная энергия, которой можно и нужно дать "зеленый свет"
22
Обзор умных розеток Tenda SP3
18
Модификация китайской 2U башни под турбину для MicroATX системы
+

Сейчас обсуждают

A224
00:38
надеюсь теперь-то закроют ютуб
YouTube удалил канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова
KILHARD
00:38
Очевидно же, новую! По цене авито, не в РФ магазине
Radeon RX 5700 XT с Авито за 25 000р vs новая GeForce RTX 3060 за 50 000р – что выгоднее купить
Дмитрий Юфа
00:37
В принципе согласен, но тема данного высера была именно кулеры.
Как выбрать кулер для процессора в 2022 году – полное и подробное руководство
KILHARD
00:36
т.е. какой то чел, который ещё ни разу не играл в эту игру, и имеет комп 15 летней давности, решил купить под него видеокарту, интересный сценарий
Какую видеокарту купить для легендарного Ведьмака – 5 игровых моделей для культовой The Witcher 3
Михалыч
00:34
Злой ты петушок!
АвтоВАЗ представила электрическую версию Lada Largus
Alagar81
00:33
>>>Если корпус и кошелёк позволяют, ставим кастомную воду и не паримся, особенно это касается процов типа 5950х/12900к
Как выбрать кулер для процессора в 2022 году – полное и подробное руководство
IRanPast
00:24
Когда же тебя уже в жизни забанят, бесполезный и безмозглый спамер, зря только кислород переводишь
АвтоВАЗ представила электрическую версию Lada Largus
flyval
00:20
Я считаю, что после революции нужно будет отловить абсолютно всех пригожинцев и кастрировать. Согласен?
АвтоВАЗ представила электрическую версию Lada Largus
IRanPast
00:16
Тебе желательно в петлю сразу
АвтоВАЗ представила электрическую версию Lada Largus
Пелотка
00:06
три зада
YouTube удалил канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем