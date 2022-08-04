Довольно сложно разобраться с выбором, но тесты всегда помогут решить эту проблему

Нет никаких сомнений, что тестировать новые видеокарты интересно. Это позволяет сделать выводы о целесообразности покупки той или иной видеокарты. Многие геймеры игнорируют простые сравнительные тесты, но других способов понять, какую видеокарту купить, просто нет. Стоит признать, что сегодня в интернете есть масса ресурсов, авторы которых проводят тысячи тестов. Увы, но без должной подготовки запутаться во всём этом крайне просто. Получается, что информация есть, но разобраться в том, где правда, а где обычный подлог, крайне сложно. Сегодня мы хотим предложить вам ознакомиться с интересным тестом, который был проведён на канале Hardware Unboxed.

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На этот раз обошлось без флагманских графических чипов, ведь наших читателей интересуют середняки, о которых и поговорим. Итак, были взяты три различные видеокарты: Radeon RX 5700 XT, GeForce RTX 2060 SUPER и GeForce RTX 3060. Вначале краткое описание каждого графического чипа.

Radeon RX 5700 XT поступила в продажу летом 2019 года и стоила 399 долларов. Даже в США купить такую видеокарту дешевле 500 долларов было невозможно, а в российских магазинах майнеры соревновались с геймерами за право доступа к небольшому количеству доступных моделей. К сожалению, AMD приняла странное решение убить серию, поэтому производство быстро свернули, а цена так и осталась на высоких отметках, поскольку очень многие хотели купить такую видеокарту.

поступила в продажу летом 2019 года и стоила 399 долларов. Даже в США купить такую видеокарту дешевле 500 долларов было невозможно, а в российских магазинах майнеры соревновались с геймерами за право доступа к небольшому количеству доступных моделей. К сожалению, AMD приняла странное решение убить серию, поэтому производство быстро свернули, а цена так и осталась на высоких отметках, поскольку очень многие хотели купить такую видеокарту. GeForce RTX 2060 SUPER поступила в продажу летом 2019 года и стоила те же 400 долларов. Оказалась медленнее Radeon RX 5700 XT в реальных играх, но продавалась намного лучше, поскольку NVIDIA смогла поставить на рынок достаточно видеокарт, что позволило удержать приемлемую цену. В итоге GeForce RTX 2060 SUPER была дешевле Radeon RX 5700 XT, а за счёт трассировки лучей ещё и интереснее конечному покупателю.

поступила в продажу летом 2019 года и стоила те же 400 долларов. Оказалась медленнее Radeon RX 5700 XT в реальных играх, но продавалась намного лучше, поскольку NVIDIA смогла поставить на рынок достаточно видеокарт, что позволило удержать приемлемую цену. В итоге GeForce RTX 2060 SUPER была дешевле Radeon RX 5700 XT, а за счёт трассировки лучей ещё и интереснее конечному покупателю. GeForce RTX 3060 поступила в продажу весной 2021 года и стоила 330 долларов. Нужно учитывать, что она позиционировалась ниже указанных выше графических чипов, но имела фору в 2 года и относилась к более новому поколению. Именно поэтому есть все основания полагать, что в игровых тестах именно GeForce RTX 3060 должна оказаться на первом месте.

Прежде всего мы предлагаем вам посмотреть на противостояние GeForce RTX 2060 SUPER и Radeon RX 5700 XT. Как видите, в разрешении 2К видеокарта производства AMD обходит карту NVIDIA на 13%. Довольно много, но ничего удивительного, ведь мы знали о такой разнице ещё в 2019 году, а многие геймеры демонстрировали тесты, в которых Radeon RX 5700 XT умудрялась почти на равных соперничать с гораздо более дорогой GeForce RTX 2070 SUPER. Требовался небольшой разгон и эффективное охлаждение, но сути это не меняет.

А вот в противостоянии Radeon RX 5700 XT против GeForce RTX 3060 возникла неожиданная ситуация, ведь победа снова за красным лагерем. Казалось, что более новая видеокарта NVIDIA должна была выйти вперёд, но реальная ситуация далека он наших предположений. GeForce RTX 3060 медленнее на 6% несмотря на большее количество видеопамяти и разницу в поколениях.

Ну а теперь давайте перейдём к ценам. GeForce RTX 3060 стоит около 50 тысяч рублей, но речь идёт о новой видеокарте из магазина. GeForce RTX 2060 SUPER можно отхватить в том же магазине на 40 000 рублей, что уже лучше, но в целом укладывается в разницу в цене. А вот за Radeon RX 5700 XT вам придётся отправляться на вторичный рынок. На Авито мы нашли несколько видеокарт за 25 тысяч рублей. Что любопытно, авторы не стесняются признаваться в том, что видеокарты работали на фермах, уверяя потенциальных покупателей в стабильности. Мы уже много раз советовали вам тщательно обдумать поход на вторичный рынок, поскольку там всегда можно попасть на мошенника. И всё же, если учитывать разницу в производительности и более выгодную цену, то смысл покупки Radeon RX 5700 XT очевиден. Задумайтесь об этом, когда в следующий раз решите купить игровую видеокарту. Изучить данные по всем 33 играм можно в ролике ниже.

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