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Геймерские процессоры в РФ становятся доступнее – Core i5-12600KF скинул 30% за месяц
И это далеко не всё, ведь процессоры AMD давно продаются ниже рекомендованной стоимости
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3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

Давайте начнём с самого ключевого замечания: какой бы современный процессор вы ни купили, производительности его будет достаточно для решения любых задач. Достаточно, но иногда хочется больше. Когда вы собираетесь сэкономить на сборке, то нет никакого смысла вкладывать деньги в мощный процессор. Гораздо больше пользы принесёт видеокарта, но есть энтузиасты, которые видят перспективу в более быстрой оперативной памяти, в скоростном твердотельном накопителе и многоядерном процессоре. Многие из них не могут себе позволить сборку за 150 000 рублей, поэтому пытаются купить компьютер с минимальными потерями по производительности.

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Сегодня мы разберём предтоповый сегмент, который считаем крайне перспективным. Всё дело в том, что такие процессоры стоят намного дешевле флагманов, могут обходиться менее дорогими материнскими платами, но показывают отличные результаты. Пользователи ценят универсальность и быстродействие этих камней, а магазины отгружают тысячи коробок, пользуясь высокой популярностью геймерского железа.

Нам кажется, что идеальным процессором для построения игровой станции для энтузиаста станет Ryzen 9 5900X. 12 ядер и высокая тактовая частота до 4.8 ГГц позволяют конкурировать с самыми быстрыми камнями Intel. При этом продукт AMD не только обладает универсальностью, но и намного доступнее того же Core i7-12700K. Простой пример: у вас есть системный блок на процессоре Ryzen 7 1700X, который вы бы хотели обновить. Путём замены одного камня можно решить все свои проблемы, ведь материнская плата вытянет. А вот с Core i7-12700K так не может и не сможет никогда.

Раз уж речь зашла о линейке Alder Lake, то идеальным кандидатом под скоростную сборку станет Core i7-12700. Потенциала старших моделей вы здесь не увидите, поскольку камень не поддерживает разгон, вот только этот процессор уже включает всё самое необходимое. Разгоном интересуется всё меньше пользователей, а мир несётся вперёд всё быстрее. Именно поэтому гораздо проще купить Core i7-12700, который раскроет любую видеокарту и не потребует от вас больших растрат на материнскую плату и оперативную память.

А вот Core i7-11700KF – это прямая противоположность Core i7-12700. Берите этот процессор только в том случае, если у вас достаточно денег для покупки других комплектующих. Помните, что без материнской платы на чипсете Z590 здесь делать нечего, а если вам кажется, что можно сэкономить, то берите Core i7-12700. В штатном режиме более новый процессор будет быстрее, а Core i7-11700KF раскрывается в разгоне с использованием жидкой системы охлаждения и ручной настройки таймингов на оперативной памяти.

Довольно большую скидку получил Core i5-12600KF. Если не вдаваться в детали, то выгода превышает 30%, а значит есть шанс не только сэкономить, но и взять действительно мощное железо без лишних переплат. Core i5-12600KF крайне требователен к материнской плате и оперативной памяти. Помните это, когда будете брать этот камень. Он бесполезен на бюджетных материнских платах, ведь для этого есть менее дорогие камни. Помните, что Core i5-12600KF имеет высокий теплопакет, поэтому выбирать систему охлаждения нужно с умом. Если у вас большой вместительный корпус, то можно поэкспериментировать с обычным воздухом, в стеснённых условиях – только СЖО.

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12700KF за копейки в Ситилинке
3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Подборка перспективных процессоров для требовательных геймеров не может обойтись без упоминания Ryzen 7 5800X. Это легендарный камень, который позволяет усилить уже рабочий компьютер, собрать ультимативную сборку или середняк для работы и учёбы. Главное его преимущество – это оптимальное соотношение цены и производительности. По этому показателю Ryzen 7 5800X может дать фору почти любому камню не только из предтопового сегмента, но и среди середняков. Некоторые наши читатели отмечают, что на китайских площадках такой камень стоит дешевле. Мы не можем согласиться с подобными заявлениями, но гораздо проще заплатить дополнительные 8000 рублей, чем ждать посылку в течение 3 недель из Поднебесной, а после ещё и возвращать товар по гарантии в случае брака.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #core i5-12600kf
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wolfire
19:36
что владивосток думает по этому поводу? может быть петроград?
Альтернативная энергия, которой можно и нужно дать "зеленый свет"
wolfire
19:36
тоже верно) в сортире лампочку хотя бы обслуживать
Альтернативная энергия, которой можно и нужно дать "зеленый свет"
wolfire
19:35
какая у неё мощьность сколько даёт гигахеш?
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