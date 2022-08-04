А американские компании тоже платят российским держателям долги, или предпочитают заморозить миллиарды без суда и следствия?

Известно ли вам хотя бы один случай, когда крупная американская компания предпочла выйти на московскую биржу вместо находящейся под боком в Нью-Йорке? Да, такое странное поведение западным бизнесменам не присуще, а вот российские компании сплошь и рядом ведут сомнительную игру. Например, Яндекс только условно российская, поскольку юридическое лицо имеет регистрацию на Кипре. Вы могли бы себе представить, что Яндекс будет бесплатно подавать горячую воду жителям России и отапливать батареи зимой? Вот и мы не можем, а между тем ещё недавно один из крупнейших в Европе дата-центров проводил именно такую политику. Увы, но даже такая щедрость не способна выбить слезу из европейского политика, поэтому железо придётся отключить. Неясно, где жители маленького городка будут брать горячую воду, но это уже не наша проблема.

реклама

Возвращаясь к нашей теме: бизнес российских технологических гигантов был построен по западным лекалам, но с русской спецификой. В РФ эти ребята зарабатывали, были зарегистрированы в офшорах на Кипре, налогов платили мало, а свои акции предпочитали выпускать на NASDAQ. В конце февраля американцы приостановили торговлю ценными бумагами российских компаний, после чего у последних началась лёгкая паника. Всё дело в том, что эти ребята набрали огромное количество долгов, выпустив так называемые еврооблигации. Например, Яндекс умудрился влезть в долги на 1.25 миллиарда долларов, группа VK – на 400 миллионов, а Ozon не постеснялся взять 750 миллионов долларов. Учтите, что последняя уже много лет работает в минус, потеряв за прошлый год 57 миллиардов рублей. Ещё совсем недавно эти и многие другие компании спокойно брали кредиты, одалживали снова, сообщали о трудном периоде, пандемии и любых других трудностях, продолжая выплачивать иностранным держателям неплохие дивиденды. Сегодня над троицей висят долги, которые нужно в срочном порядке вернуть.

Всё дело в том, что по американским законам кредиторы имеют право потребовать всю сумму сразу, а ни у одной из указанных выше компаний таких денег нет. Куда подевали доходы эффективные менеджеры, мы выяснять не будем, но есть и более печальные новости. Как стало известно, троица получила от государства льготный кредит под минимальные проценты в размере 130 миллиардов рублей. Становится ясно, что деньги пойдут напрямую на погашение долгов Яндекс, VK и Ozon, которые были получены в ходе эффективной работы за прошедшие годы. Представьте себе, мы с вами вместо того, чтобы пахать весь 2021 год, стали бы жаловаться на коронавирус, брать кредиты и покупать по 5 видеокарт в месяц. Ну и куда бы мы все пришли? Пожалуй, вести неэффективный бизнес можно, но не всем.

Эксперты отмечают, что все три компании крайне важны для экономики России, а также выполняют ключевую задачу в условиях цифровой независимости государства. Может и так, но это не значит, что, выполняя все эти задачи, нужно работать в глубокий минус. Но и это далеко не всё. Вот вам отличный пример: на начало марта на счетах VK находилось около 190 миллионов долларов. Это катастрофически мало, но даже это не всё, ведь 140 миллионов благополучно лежали на зарубежных счетах, поскольку нужно поддерживать международный бизнес компании. О каком бизнесе идёт речь? Не правильнее было бы перевести хотя бы такую сумму в Россию, ведь мы уже видели, как легко европейцы умеют отжимать деньги российских компаний.

По мнению экспертов, речь всё же идёт о кредите, который придётся отдавать. Ориентировочно его дали под 2-3% годовых, а вот со сроками всё сложно. Никто не гарантирует, что деньги вообще отдадут, ведь всегда есть пандемия, антироссийские санкции и эффективные менеджеры с золотыми парашютами. Ну а пока 130 миллиардов рубчиков переведут европейским держателем, которые сполна получат всю сумму. Мы не станем заявлять, что разбираемся в подобных вещах, но подобные решения выглядят странно. Основные доходы троицы поступают из России, а лежащие на американской бирже акции – это обычный балласт. Не правильнее было бы отказаться от выплат до полного снятия санкций и налаживания отношений. Сомнительно, чтобы российским держателям западные компании стали бы выплачивать долги.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке Вдвое подешевела 6700XT MSI 3060 MSI за 44тр в Регарде 3050 дешевле 30 тр в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде В полтора раза подешевела 3060 Gigabyte 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Эксперты уверяют, что компании обязаны погасить накопившиеся долги, а иначе троица столкнётся с опасными последствиями. Можно с этого пункта поподробнее, неужели ещё придумают санкции? Источник.