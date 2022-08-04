Поскольку Cyberpunk 2077 даже спустя полтора года остаётся одной из самых требовательных игр, то видеокарту нужно брать соответствующую

Ежегодно выходит несколько десятков игр, которые привлекают внимание массового пользователя. Остальные сотни представляют собой так называемые инди-проекты. Никаких требований к компьютеру подобные тайтлы не предъявляют, а большинство и вовсе будет работать на калькуляторе вашей бабушки. Стоит признать, что на любой товар есть свой купец, но нас с вами интересует несколько самых жёстких и сложных с точки зрения графики игр.

реклама

И вот здесь приходится констатировать, что таковых немного, ведь даже новинки 2022 года можно пройти в разрешении 1080р на интегрированных графических чипах на процессорах AMD. Но если уж речь зашла о требовательных играх, то лидирующую позицию удерживает Cyberpunk 2077. Отчасти это связано с плохой оптимизацией, и кривым движком, но видеокарте всё это не объяснишь. Если вы спустя полтора года всё же решили поиграть в разрекламированный проект, то вам понадобится действительно мощная видеокарта.

Сегодня мы подберём оптимальные графические чипы, которые смогут справиться с Cyberpunk 2077 не только в народном разрешении 1080р, но и в более требовательном 4К. Первая видеокарта, с которой мы предлагаем начать наш обзор – GeForce RTX 3080. Увы, обычная модель на 10 Гб с такой игрой не совладает, поэтому нужно брать прокачанную на 384-битной шине с 12 Гб. Важно учитывать, что с такой видеокартой вы не только сможете получить доступ к одной из самых требовательных игр современности, но и сделаете неплохой запас прочности на будущее. А вот цена на GeForce RTX 3080 немного разочаровывает. Да, перед нами слегка упрощённая GeForce RTX 3080 Ti, но от осознания этого факта денег в вашем кармане не прибавится.

На этом фоне Radeon RX 6800 XT смотрится не только гораздо интереснее, но и имеет ряд преимуществ. Во-первых, здесь 16 Гб видеопамяти, что может и не даст вам дополнительного эффекта здесь и сейчас, но точно пригодится в будущем. Во-вторых, цена ощутимо ниже, а производительность почти идентичная. Ну и радуют не такие высокие требования к блоку питания. Всё это говорит о том, что для 4К стоит выбирать видеокарту ответственно, а Radeon RX 6800 XT ничуть не хуже широко разрекламированного графического чипа NVIDIA.

Поскольку Cyberpunk 2077 отличается высокими требованиями, то в 2К вам понадобится довольно мощная видеокарта. Мы советуем обратить внимание на GeForce RTX 3070 Ti. Немного расстраивает цена, но у видеокарты огромный потенциал, а сама она легко справляется с большинством игр даже в 4К. Но раз уж мы подбираем видеокарту для 2К, то можно заметить, что 8 Гб видеопамяти вам будет достаточно, а спустя года 4 можно будет перейти на 1080р, где продолжать играть в новинки на максимальных графических настройках.

Radeon RX 6750 XT дешевле, но и медленнее указанного выше графического чипа. Несмотря на это мощности видеокарты AMD для 2К вам будет достаточно, а Найт Сити будет прогружаться без зависаний и надоедливых склеек. Из плюсов: 12 Гб видеопамяти, крайне низкие требования по питанию и возможность запускать игры в 4К с помощью технологии FSR. Получается, что видеокарта будет просчитывать стандартное 2К, ну а всё остальное сделает программное обеспечение. Модель производства GIGABYTE отличается крайне эффективной системой охлаждения. Для видеокарты такого уровня это даже больше, чем требуется, поэтому потенциальных покупателей ждут не только низкие температуры, но тишина даже в самых сложных сценах.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке Вдвое подешевела 6700XT MSI 3060 MSI за 44тр в Регарде 3050 дешевле 30 тр в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3070 Ti MSI за копейки в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Пожалуй, оптимальной видеокартой для тех, кто решил поиграть в Cyberpunk 2077 в разрешении 1080р, станет Radeon RX 6650 XT. Да, вам придётся выложить 40 тысяч рублей, но за эту сумму на рынке нет ничего даже близкого по производительности. Многие используют такую видеокарту даже в 2К, а в нетребовательных играх можно гонять и в 4К, но раз уж мы покупаем видеокарту под Cyberpunk 2077, то стоит рассчитывать на то, что и дальше вы будете запускать такие же сложные в графическом плане тайтлы.