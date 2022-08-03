Далеко не всегда можно сэкономить, но даже флагманская сборка может быть разумной

Есть пользователи, которые могут себе позволить самые дорогие процессоры и видеокарты. Для них нет проблемы вызвать специалиста с оверклокерским опытом, а после рассказывать знакомым о том, как было невероятно сложно выжать из флагмана дополнительные 200 МГц. Многие из них не разбираются в компьютерах, поэтому слепо доверяются продавцам в магазинах или советчикам на YouTube. Вот только далеко не всегда первые и вторые вообще заинтересованы в том, чтобы дать правильные совет.

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Первые просто хотят продавать залежалый товар, тогда как вторые могут плохо разбираться в предмете разговора. Сегодня мы рассмотрим наиболее оптимальные процессоры для сборки мощного компьютера с потенциалом для роста и улучшения за счёт других комплектующих. Если вы ничего не собираетесь покупать, просто почитайте о том, как одинаковый по стоимости процессор может тянуть за собой двукратную наценку на сборку.

Если вы хотите процессор Intel, при этом готовы тратиться на дорогостоящую материнскую плату и оперативную память, то берите Core i9-12900K. Этот камень ещё много лет не потеряет своей актуальности, ну а слухи о том, что следующее поколение будет намного быстрее – это всего лишь слухи. Примерно такие же обещания нам давали в 2021 году, а в итоге оказалось, что реальная производительность выросла не выше, чем на 10%. Особенно интересным для потенциального покупателя Core i9-12900K может быть опыт работы с новым поколением оперативной памяти. Стоит DDR5 жутко дорого, ну а траться на подобные новинки или нет – решать вам.

На прошлой неделе Ryzen 9 5950X стоил дороже 60 тысяч рублей, чем сильно расстроил не только автора данного материала, но и потенциальных покупателей флагмана AMD. Сегодня Ryzen 9 5950X ощутимо подешевел и приближается к своей минимальной стоимости в 50 000, которая фиксировалась месяц назад, когда курс рубля достиг отметки в 51 за 1 доллар. Эксперты не зря называют Ryzen 9 5950X универсальным, ведь он может не только работать на дорогостоящей материнской плате, но и стать сердцем игровой сборки на бюджетном чипсете В450. Ниже опускаться не стоит, ну а мы рекомендуем присмотреться к чему-то более современному на базе В550. Здесь заметна перспектива, ведь вы получаете скоростной интерфейс PCIe 4.0. Разработчики игр пока не научились работать с подобными технологиями, но процесс пусть и медленно, но движется.

Core i9-11900KF будет интересен тем, кто собирается ворваться в высшую лигу с небольшой экономией. Так, вы сразу же получаете 10 000 рублей на процессоре. Далее, можно ещё 10 тысяч сэкономить на материнской плате за счёт низких цен на чипсеты прошлого поколения. Ну и добить всё оперативной памятью DDR4, что даст ещё 15 тысяч. Если сэкономленные 35 тысяч вы добавите к видеокарте, то вместо GeForce RTX 3070 Ti получите значительно более мощную GeForce RTX 3080 Ti. Нет нужды говорить, что это позволит перейти на более высокий уровень, а значит экономия ещё и даст прирост производительности на ровном месте.

Core i7-12700KF идеален для тех, кто хочет купить скоростной камень линейки Alder Lake, но полагается на мощное, но не самое дорогое железо. В этом случае вы всё ещё сможете претендовать на ультимативный уровень производительности благодаря правильному разгону и ручному подбору тактовых частот и таймингов. Core i7-12700KF предназначен для любителей посидеть в тишине, но требует много времени. Озаботьтесь хорошей системой охлаждения. Мы советуем присмотреться к СЖО, поскольку ставить огромную башню – это по меньшей мере не эстетично.

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Ну и уже почти два года неизменным спутником бескомпромиссных геймеров становится Ryzen 9 5900X. Этот процессор хорош как для сборки мощной системы, так и для апгрейда старенького компьютера, который долгое время задыхался на медленном Ryzen 5 1600. Насколько быстрым будет ваш системный блок, зависит только от вас. Процессор поддерживает высокие тактовые частоты оперативной памяти и довольно неплохо себя показывает в разгоне. Это не значит, что вам попадётся идеальный экземпляр, но попытаться стоит.