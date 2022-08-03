Пока точных данных о причинах возгорания нет

Обычным покупателям бывает сложно понять, как с виду успешный ритейлер может терпеть убытки. Представим себе простую ситуацию: у вас магазин в спальном районе, куда захаживает несколько тысяч покупателей ежедневно. Риски минимальные. Нужно следить за продавцами, договориться с поставщиками и стараться не ставить цены выше конкурентов. В большинстве случаев уже через пару лет можно уйти в плюс, а при хорошем раскладе и быстрее. Всё зависит от ассортимента, покупательского спроса и многих других факторов. А вот с крупными компаниями всё иначе. Известно, что чистый убыток Ozon по итогам 2020 года превысил 22 миллиарда рублей, ну а в 2021 эффективные менеджеры и вовсе умудрились прохлопать почти 57 миллиардов рублей. Многие знакомые с подобным бизнесом мелкие игроки разводят руками. Это как плохо нужно работать, чтобы при обороте в сотню миллиардов рублей потерять такую гигантскую сумму?

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Автор данного материала был знаком с владельцем компьютерного магазина. В хорошие годы и самые рыбные месяцы удавалось собирать по 5 компьютеров в сутки, и это без учёта продаж комплектующих. Даже когда в 2014 году продажи обрушились в 3 раза удавалось уходить в плюс с учётом заработных плат и содержания магазина в полном порядке. Кажется, что глубже Ozon уже рухнуть не может. Как оказалось, может и даже очень глубоко. Как стало известно, сегодня (3 августа) загорелся крупный склад интернет-гиганта, расположенный в Подмосковье на Норвежском шоссе. На момент написания данного материала, площадь возгорания достигла 20 000 квадратных метров, а все сотрудники эвакуированы. На складе работало больше тысячи человек, а пожар пытаются потушить два расчёта с вертолётами Ка-32. Известно, что среди пострадавших всего 3 человека, но подробностей на этот счёт мало. О погибших ничего неизвестно.

Поскольку прошло слишком мало времени, то правоохранители не готовы давать расширенных комментариев на тему причин возгорания. Выдвигаются три версии: проблемы с проводкой, умышленное или неумышленное возгорание. Судя по видео, мы можем никогда не узнать, что вообще произошло, поскольку пожар довольно активно разрастается. По данным представителей Всероссийского союза страховщиков, складское помещение Ozon было застраховано на 6 миллиардов, тогда как находящиеся там товары – на 11 миллиардов рублей. При этом реальный ущерб ещё только предстоит выяснить. В настоящее время Ozon никак не комментирует происходящее, поэтому отдельные индивиды уже начали строить конспирологические теории. Что вам приходит в голову, когда вы слышите о большом пожаре на складе?

Да, вполне возможно, что на складе могли быть масштабные хищения, а пожар – это лишь попытка скрыть следы. Нам такая теория не кажется правдоподобной, ведь Ozon будет не только иметь дело со страховой компанией, но и столкнётся с расследованием правоохранителей. Мало того, есть ещё и упущенный ущерб. Получается, что теперь ритейлер не только потеряет рыночную долю, что негативно отразится на доходах, но и лишится складского помещения. Ну и где теперь хранить новые товары? Кстати, у маркетплейса остался ещё один распределительный центр в Москве, расположенный на Рябиновой улице. Очевидно, что теперь нужно не только разбираться с потерями, но и заниматься созданием большого склада недалеко от потенциальных клиентов.

Журналисты уже отмечают изменения в сроках доставки некоторых заказов. Но куда хуже ситуация смотрится в условиях санкций. Сегодня большая часть продукции поступает в рамках параллельного импорта. Крупные ритейлеры берут ровно столько, сколько могут продать. Нет никаких сомнений, что исчезновения такого гигантского количества товаров с рынка негативным образом скажется на дефиците отдельных направлений, линеек и популярных моделей. Что пострадало, и в каких объёмах, нам ещё только предстоит узнать.

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