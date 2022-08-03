Изучаем любопытную статистику Steam за июль 2022 года

Производители графических чипов крайне неохотно делятся числовыми значениями, предпочитая рассказывать о невероятных экономических показателях. Здесь очень многое зависит от таланта маркетологов, поскольку одни и те же цифры можно подать под совершенно разным соусом. AMD предпочитает рассказывать о невероятных достижениях, тогда как у Intel дела идут не так радужно, как хотелось бы. Например, за 2 квартал 2022 красные заработали 6.55 миллиарда долларов. Сумма довольно внушительная и позволила увеличить доход на 70%, если сравнивать показатели с аналогичным периодом 2021 года. В то же время, если обратиться к чистой прибыли, то здесь резкое падение на 37% с 1 кварталом 2021 года. Получается, что AMD продала товара больше, но прибыли получила меньше. Вот такая математика. Относиться к этому можно как угодно, ведь представители красной команды заверили инвесторов, что дела идут прекрасно, а минусы связаны исключительно с операционными расходами, которые выросли на 151%.

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А вообще многие ждали итогов июля, ведь за последнее время мы не раз слышали, как майнеры распродают фермы, что привело к появлению сотен тысяч видеокарт на вторичных рынках по всему миру. Пока о массовом бегстве речь не идёт, тем более что Эфир немного подрос в цене, но если обратиться к статистике Steam, то можно заметить несколько любопытных тенденций. Прежде всего приходится констатировать, что расстановка сил не изменилась. Процент геймеров, которые владели видеокартами NVIDIA, остался прежним, а AMD не может или не хочет предпринимать шаги для выхода из затяжного кризиса. Фактически, сегодня Лиза Су контролирует чуть меньше 15% рынка игровых видеокарт, что довольно печально на фоне успешной серии Radeon RX 6000.

Но проблема даже не в этом. Мы уже несколько лет отслеживаем месячные изменения Steam. Обычно, популярные продукты прирастают на 1, а иногда даже 2 процента. Сегодня мы видим, что геймеры не спешат бежать в магазин за новенькой видеокартой. Самый большой прирост заметен по графическому чипу GeForce RTX 3060, но это версия для ноутбуков, которая пусть и является игровой, не имеет ничего общего с десктопными моделями. Огромным спросом пользуется старушка GeForce GTX 1050 Ti, что в очередной раз подтверждает, что геймеры не готовы тратить деньги на новомодные видеокарты за тысячу долларов. GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080 на четвёртом и шестом местах, но мы очень сомневаемся, что речь о новых видеокартах. Скорее всего, мы видим возвращение графических чипов с ферм на игровые компьютеры.

Это подтверждается появлением в топе продукции AMD. Так, Radeon RX 5700 засветилась в списке только через 4 года после поступления в продажу, а Radeon RX 6800 XT спустя 2 года. Мы ещё можем поверить в то, что геймеры начали расхватывать дорогостоящий графический чип с прилавков, вот только Radeon RX 5700 не только давно не производится, но и не продаётся. Точно такая же ситуация и с GeForce GTX 1080, которая долгое время являлась одной из самых популярных моделей для майнеров, как и серия Radeon RX Vega, отличавшаяся огромным хешрейтом на момент своего выхода.

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В топе есть GeForce GTX 1080 Ti, Radeon RX 580 и Radeon RX 570, поэтому доказательств нашему предположению предостаточно. Но не стоит забывать, что совсем недавно инсайдеры рассказывали нам о переполнении складов, где застряли сотни тысяч или даже миллионы видеокарт. Якобы, из-за этого NVIDIA даже перенесла релиз нового поколения, надеясь распродать как можно больше товаров до ноября. Точной даты появления на прилавках графических чипов нового поколения пока в прессе нет, но инсайдеры уверены, что в 2022 году мы увидим только три различных видеокарты. Это будут GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070. Будем надеяться, что хотя бы в следующем поколении мы увидим высокий покупательский спрос со стороны геймеров. Увы, без снижения цен этого не случится.