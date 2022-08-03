А между тем сам Олаф Шольц отправился инспектировать российскую газовую турбину

Правящие элиты Евросоюза всё больше напоминают блондинку. Поведение этих ребят удивляет, а логика полностью отсутствует. Мало того, решения меняются так часто, что уследить за этим процессом практически невозможно. При этом действия носят хаотичный характер, что наносит дополнительный ущерб. Простой пример, с 1 августа ЕС запретил себе покупать у России уголь. Казалось бы, ну решили и ладно, вот только европейские компании лишились 50% всех поставок, заменить которые просто нечем. В результате эксперты уже заявили о скором росте цен, ведь теперь придётся не только платить за сам уголь, но и за транспортировку с других концов планеты. Но и это ещё не всё. Так, в Англии и вовсе разрешили себе покупать уголь в необходимых для национальной безопасности количествах. Получается, что вся Европа будет платить чуть ли не в 2 раза больше, а британцы продолжат поддерживать санкции исключительно теоретически.

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Похожая ситуация и с нефтью, когда несколько танкеров из портов РФ разгружаются у берегов ОАЭ в одну большую плавучую ёмкость, а после чёрное золото уже под другим флагом продаётся на европейских биржах. Кто-то делает вид, что ничего о подобных схемах не знает, тогда как активисты по обе стороны океана сильно возмущены происходящим. Всё это актуально для поставок продовольствия, удобрений и другой продукции, без которой европейцам будет сложно пережить грядущую зиму. Но цирковое представление вокруг газовой турбины способно затмить всю творящуюся вокруг клоунаду.

Если вы уже подзабыли, то давайте кратко пройдёмся по последним событиям. В середине июня объёмы прокачки по Северному потоку 1 упали со 167 миллионов кубометров до 67 метров кубических. 20 дней Европа делала вид, что ничего не происходит, но 7 июля неожиданно Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть российскую турбину, проходившую на заводе Siemens Energy техническое обслуживание. 11 июля всё стало ещё хуже, ведь трубопровод остановился на плановый техосмотр, ну а после этого и вовсе вместо 40% своей мощности начал выдавать всего 20%. Вместе с трубопроводом, который проходит по территории Украины, это даёт около 70 миллионов кубометров газа в сутки. Эксперты отмечают, что такое количество не способно обеспечить даже текущие потребности Европы, а ведь нужно ещё и позаботиться о закачке газа в подземные хранилища. 26 числа турбина должна была прибыть в Россию, но пока Газпром заявляет, что даже не представляет, где она может быть.

Нет никаких сомнений, что сегодня правительство РФ пытается оказать давление на ЕС, эффективно используя для этого газ, вот только ещё совсем недавно европейские политики и сами хотели отказаться от закупки голубого топлива. Сегодня обе стороны находятся в странном положении. Газпром отмечает, что нужно как можно быстрее приступить к обслуживанию ещё нескольких турбин, а значит нужно вывести их из-под санкций. В Германии не решаются на такие шаги, поскольку снять санкции единолично невозможно. Российскому монополисту предлагаются близкие к устным договорённости, но в данный момент в интересах России как можно дольше мариновать немцев. Турбина стала камнем преткновения, а получить дополнительные объёмы негде. В результате сегодня канцлер Германии Олаф Шольц сам отправился с инспекцией на площадку Siemens Energy в Мюльхайме-на-Руре.

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Неясно, насколько поездка канцлера окажется эффективной. Пока же мы видим, как проводятся всё более агрессивные попытки принудить те или другие страны к экономии. В планах снижение потребления на 15%, а закачавшие в подземные хранилища больше других должны будут делиться с соседями. На этом фоне остро встаёт проблема нехватки энергии, но и здесь всё плохо. Известно, что Франция меньше всех зависит от поставок газа, поскольку имеет несколько атомных электростанций. В данном случае не так важно, что топливо для них закупается в РФ, ведь из-за жары пришлось ощутимо сократить мощность выработки энергии. По мнению экспертов Bloomberg, это только усугубит нарастающий экономический и энергетический кризисы, которые накроют Европу уже осенью. Источники: 1, 2.