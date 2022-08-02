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Майнер-пенсионер продал 1100 Биткоинов за $25 млн, которые были неактивны 8 лет
Речь идёт об одном из самых первых майнеров, известных под именем Ghash
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Долгое время Биткоин считался бесполезным активом, который не интересовал никого, кроме небольшой группы гиков. Эти люди верили в светлое будущее, надеясь изменить наш мир с помощью децентрализованных финансов. Как мы знаем, ничего из задуманного не вышло, ведь цифровые активы стали ещё одним инструментом контроля, а сегодня многие страны пытаются подчинить не только биржи, но и полностью отслеживать все переводы в рамках региона или всей сети. Нет никаких сомнений, что отказать такой стране, как США никто не сможет, поэтому криптовалюты будут давать не свободу, а ещё одни цифровые оковы. Всё это красиво звучит до тех пор, пока у вас нет кошелька с сотней монет, ведь лёжа на берегу океана у дверей собственной виллы за пару миллионов долларов вы перестаёте чувствовать себя рабом системы.

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Когда мы с вами ещё не знали о существовании Биткоина, были люди, которые уже добывали его на собственных компьютерах. Кто-то избавился от всех монет, получив вместо них обычный бургер, ну а другие и вовсе потеряли доступ к своим деньгам. Были времена, когда цифровое золото стоило копейки, поэтому первые майнеры не сильно волновались о потере ключа к кошельку. В 2021 году всё изменилось, а сервисы по восстановлению доступа стали крайне популярны. Журналисты отмечают, что забывчивый владелец кошелька предоставляет специалистам всю возможную информацию, даты рождения родственников и все ключевые имена, которые могли использоваться в качестве пароля. Но бывают и такие обстоятельства, когда помочь бедолаге нереально. Например, есть нечастный британец, который ещё в 2013 году выбросил в мусор жёсткий диск. Как потом выяснилось, на нём находился пароль к кошельку, где безмятежно лежат 7500 монет. В 2021 году Биткоины оценивались в 450 миллионов долларов, но парень и сегодня не унимается, пытаясь вернуть жёсткий диск.

Что же, подобных историй много, но некоторые предпочитают молчать. Подумайте сами, довольно сложно сказать знакомым, что ты умудрился получить сотню монет 8 лет назад, а после потерял к ним доступ. Но есть и те, кто никогда не теряли ключи и предпочитают верить в светлое будущее криптовалюты. Кто-то получил свои Биткоины путём майнинга, тогда как другие являются первыми инвесторами. Сообщество относится к таким индивидуумам с пиететом, поскольку именно они считаются основной, на которой держится доверие к криптовалютам. Похоже, не так давно один из первых майнеров, который известен под именем Ghash, вышел из игры. В последний раз движение на кошельке этого парня было замечено в 2014 году, а с тех пор все 1100 монет благополучно лежали на месте. Ходили слухи, что Ghash вышел на пенсию, предпочитая наслаждаться жизнью вне криптовалют. Вполне возможно, что у него были и другие кошельки, но это уже другая история. 20 июля майнер-пенсионер вывел все монеты, стоимость которых на тот момент превышала 25 миллионов долларов. К слову, осенью 2021 году за эти монеты можно было получить почти 70 миллионов вечнозелёных.

Вначале ходили слухи, что майнер вывел все деньги на биржу, где обналичил, но после стало известно, что часть из них ушла напрямую на другой кошелёк, тогда как ровно половина стала собственностью одной из компаний, оказывающих кастодиальные услуги. Для справки, речь идёт о покупке ценных бумаг, а значит Ghash окончательно разочаровался в криптовалютах, предпочитая более реальные акции одной из компаний. Эксперты полагают, что один такой оживший кошелёк не может нанести урона положению Биткоина, поскольку сумма слишком мала для рынка. Вот только в системе есть множество подобных старых майнеров и первых инвесторов. Если хотя бы часть и них поступит подобным образом, то доверие к криптовалюте рухнет.

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Ну а пока можно заметить, что произошедшее не оказало ощутимого влияния на курс Биткоина. Есть небольшие колебания, но их связывают с нестабильностью американской экономики и опасениями, сложившимся вокруг ситуации на Тайване.

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#криптовалюты #биткоин
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Scroooge
23:47
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Scroooge
23:43
их стряхнуть можно. И там нужно в режиме раннер бежать с ускорением зажатым.
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neSaint
23:13
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vadimca555
23:07
нех столько бабла спускать в игру
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Муж_ЗАГЛOTA
23:03
Бедная ВЛАДЛЕН которая кричит за равенство и справедливость, а сама разжигает межнациональные розни. Ты там билет купила? А то у тебя в запасе еще 2-4 дня есть, а потом на нары Белоруссии! Мандуся (...
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zvezdodinka
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z + v
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23:01
Остальные вынесли тебя, зато по братски))))
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Almeka82
23:00
Очень много рекламы и ноль аналитики. Почему бы не потестировать все эти процессоры, выдать графики. Была бы нормальная статья, даже несмотря на присутствие рекламы.
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Сергей Удовиченко
22:59
Остальные не вынесли братской теплоты
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