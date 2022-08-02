World of Tanks не нуждается в мощном процессоре, но выбрать правильную модель не так уж и просто

В последнее время всё больше читателей нашего сайта уверены, что хорошие игры перестали выпускать. Дескать, раньше было лучше, ведь разработчики работали за идею, а не за деньги. Очевидно, что предпосылки для подобного мнения есть, вот только всё совсем не так плохо, как кажется. А может некоторые просто стали старше, но по привычке скачивают игры, в которых их уже ничего не удерживает. А вообще очень многое зависит от вашего компьютера. Если они медленный и тянет только калькулятор, то стоит обдумать покупку чего-то более мощного.

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В этот самый момент многие подумали о том, что новый компьютер обойдётся в целое состояние. Что же, если вы хотите играть в самые продвинутые и требовательные блокбастеры, то это так, но ведь мир не сошёлся клином на подобных проектах. К примеру, есть мегапопулярные танчики. World of Tanks уже много лет удерживает за собой лидерские позиции в России, принося геймерам массу удовольствия, а разработчикам горы денег. Если вы хотели бы собрать системный блок именно для этой игры, то сегодня мы рассмотрим 5 процессоров, подходящих для такой непростой затеи.

Оптимальным решением для World of Tanks будет Ryzen 5 5600G. Здесь вы экономите деньги за счёт наличия на процессоре встроенной графики. Учитывайте, что потенциал камня довольно высок, а популярные танки пойдут на средних даже в разрешении 1080р. При желании можно запускать и другие игры. С лёгкостью пойдут старые тайтлы 5-летней давности, а нетребовательные новинки типа Stray так и вовсе будут работать на максималках. Если возникнет необходимость, можно докупить отдельную видеокарту, но это уже личное дело каждого геймера.

Если говорить об отдельном процессоре, для которого вы сразу де планируете взять видеокарту, то оптимальным выбором будет Core i5-12400. Во-первых, это Alder Lake, что гарантирует высокий уровень производительности в любых задачах. Во-вторых, камень неплохо подешевел, и стоит 17 тысяч рублей. Ну и в добавок перед вами коробочная версия, в которой уже лежит кулер. Получается, что вам не нужно докупать отдельную систему охлаждения, искать термопасту и пытаться самостоятельно всё это залить. Что до процессора, то здесь всё зависит от видеокарты. Если у вас есть деньги, то он раскроет любой графический чип, ну или ориентируйтесь на бюджетные модели.

Сэкономить 3 тысячи рублей можно на покупке Ryzen 5 PRO 4650G. Процессор обладает производительной интегрированной графикой и примерно равен по скорости более дорогому Ryzen 5 5600G. Перед вами все преимущества и недостатки гибридных чипов AMD, а особый упор стоит сделать на необходимости покупки оперативной памяти с высокими тактовыми частотами. Известно, что процессоры AMD со встроенной графикой весьма чувствительны к этому показателю. Что до материнской платы, то здесь всё зависит от ваших планов. Если вы не планируете дальнейшее обновление системы, то можно обойтись чем-то подешевле. Ну а если хотите со временем взять камень мощнее, то стоит ориентироваться на материнские платы на чипсете В550.

Помните, что даже при сборке недорогого компьютера можно попытаться сэкономить. Для этого берите Core i5-10400F, стоимость которого на 3000 рублей ниже, чем у более нового Core i5-12400. Особенно разница между ними будет заметна в синтетических тестах, ну а в играх всё решит видеокарта. Кстати, материнские платы к старым камням продаются по бросовым ценам, что только увеличит размер экономии.

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Ну и за 11 500 рублей можно отхватить Core i3-12100. Это самый недорогой процессор в нашей подборке. Сборка на его основе не должна стать затратной, поскольку камню не нужна мощная материнская плата и оперативная память с высокими таймингами. С повседневными задачами Core i3-12100 справляется без проблем, а в играх всё зависит от вашей жадности. Если вы купите видеокарту уровня Radeon RX 6500 ХТ, то с лёгкостью сможете запускать World of Tanks на максималках даже в разрешении 2К. Кстати, за 9990 доступна ОЕМ-версия этого же процессора. Он поставляется без штатного кулера, поэтому может быть интересен тем, у кого завалялась подходящая вертушка.