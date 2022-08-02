Несмотря на рост курса Биткоина и Эфира в июле доходы майнеров снова снизились

Известно, что криптовалюты отличаются высокой волатильностью. Может показаться, что именно из-за этого вкладывать деньги в такой актив не стоит, вот только такого мнения придерживаются далеко не все. Существуют традиционные инвесторы, которые предпочитают проводить операции с минимальными рисками. Всё это не значит, что они всегда в выигрыше, но прежде, чем вливать деньги в какой-то актив, эти люди как следует его изучают. Именно поэтому даже спустя много лет после появления криптовалют, рынок считается молодым. Довольно значительная часть денег, вращающаяся вокруг рынка криптовалют – формируется трейдерами, единственным занятием которых является игра на бирже. Кто-то выигрывает, другие – проигрывают всё под чистую. Именно трейдеры спекулируют на криптовалютах, а значит именно они получают максимальную прибыль от высокой волатильности.

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Если вы обратите внимание на графики ниже, то сможете убедиться в том, что рынок постоянно подбрасывает нам всё новые сюрпризы. Если обратиться к Биткоину, то только за последний месяц актив три раза пытался пробить потолок, каждый раз опускаясь на исходную позиции. Откатываясь, цифровое золото снова поднималось и шло вверх, но на этот раз останавливалось чуть выше, хотя в процентном выражении коррекция остаётся такой же сильной. Если судить по месячному графику, то уже на следующей неделе нас снова ждёт подъём, но на этот раз Биткоин не только преодолеет отметку в 25 тысяч, но и приблизится к 26 000 долларов за 1 монетку.

Примерно такую же картину рисуют и Эфиру, который продолжает своё победоносное шествие. В качестве основной причины экспертам видится решимость разработчиков перейти на PoS, хотя такие действия имеют и обратную сторону медали. По мнению аналитиков, слияние не может пройти бесследно. Вполне возможно, что через несколько месяцев, когда инвесторы будут уверены в том, что ничего экстраординарного не случилось, то курс снова пойдёт вверх, но пока риски отпугивают капитал. Пока две основные криптовалюты удерживаются на относительно невысоких позициях, ситуация на рынке остаётся напряжённой. Всё дело в майнерах, которые получили крайне низкие доходы за июль.

Может показаться, что у фермеров дела пошли на лад, вот только это не так, поскольку курс вырос незначительно, а сложность добычи остаётся на рекордных позициях. В результате майнеры, копающие Биткоин, за июль заработали 574.89 миллионов долларов, тогда как любители Эфира добыли монет на 596.22 миллиона долларов. Это меньше, чем было в июне, когда копатели Биткоина заработали 667.94 миллиона долларов (-13%). Эксперты констатируют, что доходы не просто снижаются, а рушатся, ведь годом раньше на цифровом золоте за июль удалось заработать 971.83 миллиона (падение на 40%), тогда как за тот же период 2021 на Эфире было получено 1.11 миллиарда долларов (падение на 46%).

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Эксперты отмечают, что майнерам нужен резкий рост криптовалют. Если этого не произойдёт, то доходность будет падать, что сделает добычу невыгодной. На самом деле это верная мысль, но не стоит забывать и другую истину. Так, как только курсы криптовалют начинают идти вверх, появляется целая армия фермеров. Эти ребята скупают ASIC-майнеры и видеокарты, что увеличивает сложность добычи и автоматически снижает доходы. Может показаться, что ничего плохого не происходит, вот только после роста наступает падение. Фермеры не спешат сливать оборудование за бесценок, поэтому даже при сохранении общей выручки на показателях июля, мы увидим резкое падение доходности отдельно взятых майнеров. Это замкнутый круг, разорвать который может только наступление криптозимы. Несколько месяцев назад мы приводили мнение одного из известных в России майнеров, который с нетерпением ждёт обрушения стоимости основных криптовалют. С его слов становится ясно, что сегодня высокая конкуренция стала основным препятствием для получения нормальной прибыли. Ну а падение курса Эфира до 500 долларов за монету способно разгрузить систему. Источники: 1, 2.