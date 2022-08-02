На первый взгляд это кажется невозможным, но крупные пулы могут пойти ва-банк

В последние несколько недель курс основных криптовалют ощутимо вырос. Такого не было очень давно, ведь стоимость Биткоина продолжает увеличиваться несмотря на опасения экспертов. А ведь ещё есть фундаментальные факторы, снижающие ценность цифрового золота в глазах обычных держателей и инвесторов. Например, на прошлой неделе ФРС США снова повысила ключевую ставку. На этот раз решено было увеличить показатель на 75 пунктов, что довольно много, ведь многие годы такие скачки считались недопустимыми. В итоге на начало августа процент по кредитам достиг 2.5%, что стало рекордом за более чем 40 лет. Но куда опаснее риторика регулятора. Чиновники уверяют, что будут продолжать повышать ключевую ставку. Очередной рывок ожидается во второй половине августа, а значит к концу текущего годы мир может увидеть, как процент по кредитам в США перевалит за 5% и выше. Поскольку уровень инфляции превысил 9.1% годовых, то даже эта мера окажется недостаточной, а значит впереди более жёсткое регулирование рынком.

реклама

Аналитики сходятся во мнении, что такое положение оказывает и окажет негативное влияние на курсы основных криптовалют, а значит говорить о стабильности на рынке пока преждевременно. Ну а тот рост, который мы видим сегодня, приписывают играм Китов и проделкам спекулянтов. Обе стороны скопили достаточные суммы денег, поэтому ещё какое-то время будут разгонять курс Биткоина и Эфира. При этом не стоит забывать о том, что во многом текущий бросок обязан заявлению Виталия Бутерина. Напомним, в середине прошлого месяца были названы точные даты перехода Эфира на алгоритм Proof of Stake (PoS). Так, в настоящее время идёт поиск ошибок в тестовой сети второго уровня Sepolia. По итогам её работы будет проведена конференция, где примут решение о сроках запуска финальной тестовой сети Goerli. Ожидается, что это случится до 12 августа, а значит ожидать такого важного события осталось недолго. Ну а на 19 сентября намечено слияние, когда основная сеть Эфира объединится с тестовой Beacon Chain, что и станет началом формирования Ethereum 2.0. Именно этот день должен оказать решающее воздействие на рынок криптовалют, поскольку сотни тысяч майнеров потеряют доступ к добыче Эфира.

Известно, что случится это не в 2022 году, а значит некоторое время мы увидим существование традиционного майнинга и новомодного стейкинга в сети Эфира. Со временем доходность добычи будет падать, а фермеры начнут медленно уходить, мигрируя в другие криптовалюты, либо продавая оборудование более удачливым коллегам. Некоторые эксперты уверены, что в этот момент нас ждёт массовая распродажа видеокарт, что позволит купить долгожданную игровую модель в разы дешевле, чем она стоит сегодня. Может и так, предсказать такие события сложно, но есть мнение, что нас ждёт нечто очень неожиданное, о чём разработчики пытаются даже не упоминать.

На странице аналитической компании Galois Capital в Twitter появился любопытный опрос среди обычных читателей, о котором стоит знать, но прежде немного теории. Дело в том, что когда происходит тот или иной хардфорк (крупное обновление, пересматривающие основы работы криптовалюты), всегда существует опасность появления форка. Это небольшое ответвление, возникшее в результате случайного или преднамеренного отказа части майнеров обновлять программное обеспечение для перехода на новый протокол. Уже давно ходят слухи, что ряд крупных фермеров, имеющих колоссальные мощности, откажется переходить на Ethereum 2.0. Эти ребята продолжат копать как ни в чём не бывало, что приведёт к появлению форка, работающего по существующим сегодня правилам.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3070 Ti MSI за копейки в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Как видите, чуть более 53% респондентов верят, что переход на PoS пройдёт без сбоев, тогда как 33% ожидают отказа части майнеров от слияния. Есть ещё группа из 13%, которая ожидает появление третьего форка, в котором будет запущена Бомба сложности. Изучить другие вопросы, вы можете по ссылке выше, ну а мы лишь констатируем, что это станет крахом всех усилий разработчиков. Могут ли крупные майнеры создать ответвление? Очевидно, что сделать это вполне реально, вот только для этого нужна консолидация большинства фермеров, которые сегодня копают в том или ином пуле. Обычно, это довольно активное сообщество, способное навязывать свои условия команде разработчиков и сильно тормозящее прогресс.