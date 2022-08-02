Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
В сети Эфира грядёт раскол – часть майнеров планирует бойкотировать PoS, добывая Эфир на видеокартах
На первый взгляд это кажется невозможным, но крупные пулы могут пойти ва-банк
анонсы и реклама
3070 Gigabyte дешевле 60 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
12700KF за копейки в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть

В последние несколько недель курс основных криптовалют ощутимо вырос. Такого не было очень давно, ведь стоимость Биткоина продолжает увеличиваться несмотря на опасения экспертов. А ведь ещё есть фундаментальные факторы, снижающие ценность цифрового золота в глазах обычных держателей и инвесторов. Например, на прошлой неделе ФРС США снова повысила ключевую ставку. На этот раз решено было увеличить показатель на 75 пунктов, что довольно много, ведь многие годы такие скачки считались недопустимыми. В итоге на начало августа процент по кредитам достиг 2.5%, что стало рекордом за более чем 40 лет. Но куда опаснее риторика регулятора. Чиновники уверяют, что будут продолжать повышать ключевую ставку. Очередной рывок ожидается во второй половине августа, а значит к концу текущего годы мир может увидеть, как процент по кредитам в США перевалит за 5% и выше. Поскольку уровень инфляции превысил 9.1% годовых, то даже эта мера окажется недостаточной, а значит впереди более жёсткое регулирование рынком.

реклама

Аналитики сходятся во мнении, что такое положение оказывает и окажет негативное влияние на курсы основных криптовалют, а значит говорить о стабильности на рынке пока преждевременно. Ну а тот рост, который мы видим сегодня, приписывают играм Китов и проделкам спекулянтов. Обе стороны скопили достаточные суммы денег, поэтому ещё какое-то время будут разгонять курс Биткоина и Эфира. При этом не стоит забывать о том, что во многом текущий бросок обязан заявлению Виталия Бутерина. Напомним, в середине прошлого месяца были названы точные даты перехода Эфира на алгоритм Proof of Stake (PoS). Так, в настоящее время идёт поиск ошибок в тестовой сети второго уровня Sepolia. По итогам её работы будет проведена конференция, где примут решение о сроках запуска финальной тестовой сети Goerli. Ожидается, что это случится до 12 августа, а значит ожидать такого важного события осталось недолго. Ну а на 19 сентября намечено слияние, когда основная сеть Эфира объединится с тестовой Beacon Chain, что и станет началом формирования Ethereum 2.0. Именно этот день должен оказать решающее воздействие на рынок криптовалют, поскольку сотни тысяч майнеров потеряют доступ к добыче Эфира.

Известно, что случится это не в 2022 году, а значит некоторое время мы увидим существование традиционного майнинга и новомодного стейкинга в сети Эфира. Со временем доходность добычи будет падать, а фермеры начнут медленно уходить, мигрируя в другие криптовалюты, либо продавая оборудование более удачливым коллегам. Некоторые эксперты уверены, что в этот момент нас ждёт массовая распродажа видеокарт, что позволит купить долгожданную игровую модель в разы дешевле, чем она стоит сегодня. Может и так, предсказать такие события сложно, но есть мнение, что нас ждёт нечто очень неожиданное, о чём разработчики пытаются даже не упоминать.

На странице аналитической компании Galois Capital в Twitter появился любопытный опрос среди обычных читателей, о котором стоит знать, но прежде немного теории. Дело в том, что когда происходит тот или иной хардфорк (крупное обновление, пересматривающие основы работы криптовалюты), всегда существует опасность появления форка. Это небольшое ответвление, возникшее в результате случайного или преднамеренного отказа части майнеров обновлять программное обеспечение для перехода на новый протокол. Уже давно ходят слухи, что ряд крупных фермеров, имеющих колоссальные мощности, откажется переходить на Ethereum 2.0. Эти ребята продолжат копать как ни в чём не бывало, что приведёт к появлению форка, работающего по существующим сегодня правилам.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Как видите, чуть более 53% респондентов верят, что переход на PoS пройдёт без сбоев, тогда как 33% ожидают отказа части майнеров от слияния. Есть ещё группа из 13%, которая ожидает появление третьего форка, в котором будет запущена Бомба сложности. Изучить другие вопросы, вы можете по ссылке выше, ну а мы лишь констатируем, что это станет крахом всех усилий разработчиков. Могут ли крупные майнеры создать ответвление? Очевидно, что сделать это вполне реально, вот только для этого нужна консолидация большинства фермеров, которые сегодня копают в том или ином пуле. Обычно, это довольно активное сообщество, способное навязывать свои условия команде разработчиков и сильно тормозящее прогресс.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты #эфир #pos
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Заработки криптошахтеров пошли вверх в июле
Криптобиржа Zipmex из Сингапура подала заявку на защиту от банкротства
Гондурас открыл крипто-хаб «Долина Биткоина» в туристическом городе Санта-Лючия
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Перекупщики стали лучшими друзьями геймеров из РФ – почему серый импорт дешевле параллельного
26
Медные прокладки - убийцы видеокарт появились в продаже на Авито
28
Доллар пробился выше 62 рублей, но держать его на счетах становится всё страшнее
22
Эксперты советуют геймерам не покупать видеокарты в 2022г – GeForce RTX 3080 будет стоить 30 000р
21
Торговая площадка Aliexpress подняла курс доллара до 73 рублей
29
Заработки криптошахтеров пошли вверх в июле
5
Состоялся выход Linux Mint 21 «Vanessa»: оптимизированный код, обновлённые приложения, переработанные интерфейсы и многое другое
7
Телескоп Джеймс Уэбб впервые обнаружил сверхновую звезду
+
Британец, потерявший на свалке 7 500 биткоинов, будет искать их с помощью робособак Boston Dynamics
6
5 самых популярных видеокарт в магазинах РФ на 1 августа 2022г – лучшее соотношение цены и fps
5
iPhone 14 будет представлен в середине сентября
3
Американец выиграл в лотерею $1,3 млрд, но должен заплатить налог $470 млн
15
AMD Ryzen 7000 поступят в продажу 15 сентября по цене от 299 долларов за Ryzen 5 7600
26
Раньше было лучше: энтузиаст сравнил кадры Skull & Bones из 2017 года с современными
3
Galaxy S23 Ultra может снова получить камеру-перископ 10 Мп с 10-кратным зумом
1
Как купить плохую видеокарту – изучаем самый неправильный способ выбора для неопытных новичков
11
Завтра в Steam стартует «Фестиваль выживания»
1
Приключенческая игра AI Dungeon с генератором текстовых квестов вышла в Steam
1
Геймер потратил в Diablo Immortal на персонажа $100 тысяч и стал слишком силён, чтобы сражаться с другими игроками
1
Core i7-13700K и Core i5-13600K продемонстрировали разочаровывающий результат в игровых тестах
11

Популярные статьи

Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
103
10 знаменитых игр прошлого, в которые можно поиграть прямо в браузере
8
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
321
Обзор смартфона Motorola Moto Edge X30 Under Screen Edition
12
Как я прошёл Stray – необычная игра о приключениях рыжего кота в мире равнодушных роботов
12
Записки Космического Сантехника. HP G7000
10

Сейчас обсуждают

Михалыч
11:47
Не тупеют, просто остаются невежественными при таком образовании. Телевизор не причём, и тенденция общемировая. Особенно это заметно по рагулью окраинскому.
По данным ВЦИОМ, россияне становятся более научно-грамотными с каждым годом
BarDuck
11:34
Зачем он нужен, если есть более дешёвый WD Black. Поскольку хвастаются собственной прошивкой, значит больше нечем. Если вдруг слетит, фиг восстановить.
Инженеры переработали промышленные отходы в полимерные кирпичи, которым не нужен цемент
Prinz Desu
11:33
У нас такая цена на красное мясо, что 2/3 населения могут даже не переживать.
Выручка Activision Blizzard за первый финансовый квартал снизилась на $652 млн в сравнении с прошлым годом, но компания не унывает
Лопшо Педунь
11:31
нет там ни какой логики
AMD Ryzen 7000 поступят в продажу 15 сентября по цене от 299 долларов за Ryzen 5 7600
Smytjan
11:30
Это все происки мирового правительства.
По данным ВЦИОМ, россияне становятся более научно-грамотными с каждым годом
T.I.
11:25
россияне тупеют из года в год, смотря пропаганду по ТВ
По данным ВЦИОМ, россияне становятся более научно-грамотными с каждым годом
daimos
11:23
Я знаю одно - чтобы купить хорошую видеокарту, её надо купить в оранжевом магазине! https://www.youtube.com/watch?v=VmhCwRFW6-A
Как купить плохую видеокарту – изучаем самый неправильный способ выбора для неопытных новичков
Михаил Большаков
11:23
Кому невтерпеж, пусть покупают сейчас, переплачивая барыгам. Через пол года, цены будут другими. Я подожду дешевых 3080, или 4070.
Эксперты советуют геймерам не покупать видеокарты в 2022г – GeForce RTX 3080 будет стоить 30 000р
BarDuck
11:20
Заведи кота, будут заняты
Be quiet анонсировала игровой корпус Pure Base 500 FX с отличной вентиляцией и обилием подсветки
Каа
11:08
Взлетит, если будет хотя бы в 3 раза дешевле для потребителя (!) обычного глиняного кирпича.
Samsung будет поставлять для Apple панели OLED для четырёх моделей iPhone 14
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем