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Геймерские процессоры дешевеют в российских магазинах – Core i5-12600KF скинул 33%
Подобрать процессор для компьютера не так сложно, но выбрать оптимальные вариант намного труднее
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Первое, что приходит в голову перед сборкой нового компьютера – это вопрос о том, какой процессор купить. Именно этот компонент компьютера остаётся ключевым и определяет не только конечную производительность, но и цену. Бывает так, что два процессора стоят почти одинаково, но в итоге сборка на одном из них может оказаться намного дороже. В данном случае выбор зависит от экономического благосостояния пользователя. Очевидно, что с пустым кошельком лучше и вовсе не думать о покупке компьютера.

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Вообще выбор процессора только кажется таким простым делом. Нужно учесть множество показателей, а значит не исключены ошибки. В данном материале мы с вами попробуем разобраться с предтоповым поколением. Многие полагают, что такие камни доступны только зажиточным пользователям. Что же, может и так, но если вы хотите себя побаловать скоростной игровой сборкой, то читайте наш обзор, в котором можно отыскать оптимальную модель. В данном случае мы постараемся подобрать наиболее выгодные предложения по цене и производительности.

Если у вас есть 40 тысяч, то смело берите Ryzen 9 5900X. Специалисты указывают на несколько преимуществ этого процессора. Прежде всего он интересен энтузиастам, планирующим собрать ультимативную систему. Флагман AMD стоит намного дороже, ну а Ryzen 9 5900X позволяет не думать о нехватке производительности и способен раскрыть любую находящуюся в продаже видеокарту. Но если денег мало, то можно ограничиться недорогой материнской платой и сэкономить на оперативной памяти. В некоторых случаях это принесёт вам не меньше 20 000 рублей, которые можно потратить на другие комплектующие. Ну и часто владельцы старых компьютеров делают апгрейд за счёт смены процессора на Ryzen 9 5900X. Получилась тройная выгода.

Core i7-12700F подходит для ленивых геймеров. Вы покупаете мощный камень, берёте бюджетную материнскую плату и оперативную память стандарта DDR4. Если сравнивать со сборкой на модели с разблокированным множителем, то можно сэкономить 30 000 рублей и больше. Вот только на игровой производительности это никак не скажется. Вот и выходит, что можно собрать скоростной компьютер с ощутимой выгодой.

Core i7-11700KF принадлежит к предыдущему поколению, но от этого не становится хуже. Сборка на основе этого камня будет дороже, чем на Core i7-12700F, но здесь есть и свои преимущества. Например, вы можете неплохо сэкономить за счёт оперативной памяти и материнской платы, опробовав разгон. Даже здесь оверклокинг потребует огромных инвестиций, но по сравнению с процессорами текущего поколения, вам не грозит разорение или два года кредитных выплат за дорогостоящий компьютер.

Core i5-12600KF только кажется дешёвым предложением. На самом деле это скоростной представитель семейства Alder Lake, мощности которого хватит на много лет вперёд. Без огромных инвестиций не обойдётся, но в итоге вы получите ультимативный компьютер с огромным потенциалом. Обязательной для покупки будет оперативная память DDR5 и флагманская материнская плата на чипсете Z690. Такова плата за ультимативность. Некоторые пользователи собирают систему на бюджетных комплектующих с использованием процессора Core i5-12600KF. Нам такое кажется неуместным, ведь есть Core i5-12600F, который создан для таких целей и стоит дешевле. Обратите внимание, за последнее время цена на Core i5-12600KF упала на 33%, а значит выгода действительно есть.

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Ну и завершим на Ryzen 7 5800X. 8-ядерный камень уже много лет пользуется высоким спросом и может стать сердцем как скоростной сборки для геймеров, так и относительно бюджетной системы для новичков. В первом случае берите материнскую плату на базе чипсета В550. Это позволит вам получить доступ к интерфейсу PCIe 4.0. С оперативной памятью мудрствовать нужно только если вы планируете разгон. Во втором случае просто берите всё самое бюджетное. Если вы хотите взять игровой системный блок, то решающее слово всё равно за видеокартой. Одним словом, с Ryzen 7 5800X можно не только сэкономить, но и ворваться в число любителей компьютерных игр с самым мощным железом без переплат.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #core i5-12600kf
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