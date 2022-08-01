Фильмы и другой развлекательный контент могут внести в перечень параллельного импорта, что откроет прокат на территории РФ без участия правообладателей

Последние 20 лет правительство РФ активно участвовало в выдавливании пиратского контента с правового поля страны. Вначале мы видели, как под колёсами тракторов превращаются в пыль миллионы компакт-дисков с фильмами, музыкой, играми и софтом. После этого начались преследования тех, кто занимался изготовлением пиратских копий, а в итоге чиновники стали активнее следить за бизнесменами, требуя от них покупать лицензионное программное обеспечение. В российских реалиях подобная борьба часто превращалась в обычное вымогательство, когда чиновники за взятку готовы были закрывать глаза на любые нарушения. Всё это было вполне ожидаемо, но в итоге борьба дала свои плоды.

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В последние годы многие жители страны осознали преимущества подписки на музыкальные сервисы, а с приходом в Россию Netflix появилась возможность смотреть фильмы в отличном качестве без задержек и томительного поиска на торрентах. Это привело к очередному всплеску роста подписчиков американского сервиса, но стало недоступно с введением антироссийских санкций. Сегодня уже нет никакого смысла выяснить причины ухода крупных медиахолдингов и технических корпораций с рынка РФ. Если внимательно посмотреть на резкое падение доходов многих из них, то можно сделать вывод, что подобное решение стало холодным душем и вызвало сомнения среди инвесторов. Ну а российские журналисты фиксируют огромный рост интереса среди обычных пользователей к пиратскому контенту.

К примеру, онлайн-кинотеатр Zetflix предоставляет возможность бесплатного доступа к контенту Netflix. Статистика свидетельствует о том, что с начала марта число запросов на скачивание официального клиента выросло на 400%. Благодаря этому только в марте количество пользователей на сайте выросло на 25%, а ежедневная аудитория превышает 180 тысяч. При этом в моменты крупных релизов на сайт заходят до 500 тысяч пользователей в сутки. При этом количество только уникальных IP-адресов в месяц достигает 4.5 миллиона. Стоит заметить, что Zetflix – это далеко не единственные такой сайт, ведь есть как менее известные конкуренты, так и торренты, куда уже хлынуло в разы больше любителей пиратского контента, чем фиксировалось на конец февраля.

Эксперты отмечают, что одним из ключевых препятствия на пути распространения пиратских сервисов по типу Zetflix является невнятная политика государства и отечественных маркетплейсов. С одной стороны – мы слышим о необходимости соблюдать закон. Вот только о каком законе может идти речь, если правообладатели самоустранились? В связи с этим даже в Госдуме высказывается мнение о необходимости расширить параллельный импорт на западное программное обеспечение, фильмы, игры и музыку. Будет отменено преследование, а отдельные кинотеатры начнут показывать фильмы без официального разрешения правообладателей. Как всё это будет реализовываться, пока неясно, но в данном случае нужно решить несколько важных проблем с законодательством.

Дело в том, что за многие годы было создано множество актов, закрепляющих права иностранных компаний на созданный ими контент. Соблазн одним махом всё это перечеркнуть велик, но некоторые чиновники полагают, что уже вскоре западные производители развлекательного контента и софта начнут возвращаться. В этом случае нужно будет снова вводить запретительные меры. Одним словом, простых решений нет, ну а наших читателей не меньше волнует вопрос доступа к играм. Многие геймеры годами покупали понравившиеся им тайтлы в специализированных магазинах. Сегодня такой возможности нет, а западные издательства ещё и ставят российским любителям компьютерных игр палки в колёса.

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Даже если игру купить можно, то иностранные правообладатели поднимают на неё цену. И это не говоря о невозможности внести оплату напрямую. Кто-то уже перешёл на пиратский контент, другие – только думают об этом. Не стоит забывать, что для большинства пользователей гораздо проще заплатить, чем искать бесплатный контент в интернете. Даже раньше в сети было много мошенников, а сейчас число этих ребят стало в разы выше, что ставит под угрозу личные данные и накопления фанатов весёлого Роджера. Источник.