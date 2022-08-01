В текущей редакции закона много пустых мест, а значит пока паниковать слишком рано

Рынок рекламы в интернете развивался хаотично, но в итоге стал централизованным и приносит ключевым игрокам огромные суммы денег. При этом контроль над таким гигантским пластом практически не осуществляется. Но если договориться несколькими компаниями всё же иногда удаётся, то электронные доски объявлений стали настоящей проблемой. Как оказалось, многие из них зарегистрированы за пределами России, а владельцы являются гражданами других государств. Это значит, что оказать какое-то влияние на контент подобных ресурсов крайне сложно. Нужно понимать, что всё это не значит, что государство в такой ситуации должно хватать шашку и рубить сформировавшийся бизнес, но проблема действительно существует.

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По мнению экспертов, в рамках санкционной борьбы западные страны практически исчерпали возможности влияния на российскую экономику, внутреннюю и внешнюю политику. Именно поэтому отдельные элементы будут пытаться раскачать лодку изнутри. Поскольку сегодня довольно большую часть своего времени мы проводим в интернете, то именно посредством подобных площадок и будет проводиться подрыв скрепов и промывание мозгов. Повторимся, что мы не отрицаем возможности подобного сценария, но считаем опасения некоторых экспертов преувеличенными. Напомним, что в настоящее время Госдума рассматривает закон, в рамках которого будет создан единый оператор цифровой рекламы. Он должен взять на себя обширные обязанности, но пока неясно, что и как будет делать новый кит в области рекламы. Справедливые опасения высказывают представители Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). По их мнению, если не будут внесены соответствующие правки, то популярные сайты просто прекратят существование. Например, Авито или Циан.

В текущей редакции сказано, что приём рекламных объявлений со стороны физических лиц может осуществлять исключительно единый оператор. Любые другие компании, организации и сайты делать это не смогут. И вот здесь и начинаются вопросы. Например, означает ли это, что Авито заблокируют? Мнения экспертов по этому поводу разделились. Так, некоторые полагают, что в текущей редакции всё указано предельно просто, а значит все частные доски объявлений прекратят своё существование. В то же время есть мнение, что будет создан некий реестр подобных сайтов, куда допустят только тех, владельцы которых не только имеют российское гражданство, но и зарегистрированы на территории РФ в качестве юридических лиц.

Последнее кажется нам более вероятным, ну а опасения законодателей всё же имеют под собой вполне реальные основания. Например, сегодня нет никакой возможности понять, кто вообще даёт то или иное объявление. Может это ваш кот или хомячок, а может иностранные агенты набирают подрывников в Херсонской области. Кстати, там эта проблема довольно актуальна. Судя по всему, новый оператор станет заниматься контролирующими функциями, а Авито и другие получат переходный период, в рамках которого их обяжут деанонимизировать всех рекламодателей.

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Не исключено, что это будет реализовано исключительно в нескольких областях. Например, если вы продаёте хомячка или попугайчика, то можете и дальше именоваться Другом природы, а вот работодателей обяжут раскрыть о себе полные данные. Пока конкретики мало, а представители рекламного бизнеса пытаются перетянуть на себя общественное внимание. В данной ситуации сложно сказать, в какую сторону подует ветер. Возможно, если бы не было спецоперации и санкций, можно было бы и дальше работать в тени, но в текущих условиях доски объявлений стали важны для государства. Ну а крупные игроки должны понимать, что стоит как можно быстрее ввести бизнес с Кипра, прикрываясь заботой о миллионах граждан. Мы с вами знаем, что заботятся бизнесмены исключительно о своём кошельке. Источник.