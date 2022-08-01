Даже несмотря на резкое увеличение тактовой частоты в играх не удалось получить больше 5% по средним показателям в разрешении 1080р-4К

Несмотря на то, что ключевым фактором, влияющим на выбор в сторону того или иного процессора, остаётся конечная стоимость, существует ещё преемственность поколений и сила бренда. Многие пользователи, которые ранее купили системный блок на базе Intel, с большей вероятностью будут смотреть в сторону синих, чем искать альтернативы в красном лагере. Говорить на тему оптимального соотношения цены и производительности здесь бесполезно ещё и потому, что AMD не стремиться выйти по этому показателю вперёд. Стоимость процессоров текущего поколения снижается неохотно, а благодаря скидкам определить более выгодный камень довольно сложно. Но если перед любителями самостоятельной сборки стоят те или иные дилеммы, то большинство пользователей и вовсе лишено выбора, поскольку приобретает готовый системный блок. Выходит, что тема противостояния между компаниями слегка раздута прессой, а ответственность за отстаивание интересов Intel или AMD ложиться на плечи фанатов. Специально для них мы сегодня выпустим слегка разочаровывающий материал, который свидетельствует о том, что делать выводы задолго до релиза – крайне неосмотрительно.

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Напомним, в последний месяц в прессу попало несколько утечек процессора Core i9-13900K. Инсайдеры заявляли, что он чуть ли не в 2 раза быстрее, приводя в пример сомнительную синтетику. Многие скептики парировали, ведь перед нами всё те же 10 нанометров, архитектура с минимальными изменениями и в целом уже знакомый Alder Lake под названием Raptor Lake. Похоже, сегодня можно поставить точку в спорах о том, что благодаря высоким тактовым частотам можно совершить резкий скачок в сторону роста чистой производительности от 50% и выше в рамках одного поколения процессоров. В руки инсайдеров попали два камня: Core i7-13700K и Core i5-13600K. Давайте взглянем на технические характеристики процессоров.

Core i7-13700K получил 16 ядер и 24 потока благодаря 8 большим и 8 малым ядрам. Интересным решением стало увеличение общей кэш-памяти до 54 Мб, а также резкий рост тактовой частоты больших ядер. Тестовый экземпляр разогнался до 5.4 ГГц на одном ядре и до 5.3 ГГц на всех больших ядрах, что стало настоящим рекордом, достичь которого ранее казалось невозможно. Малые ядра работали на 3.4 ГГц, но в режиме буста могут функционировать на частоте до 4.3 ГГц.

Core i5-13600K получил 14 ядер, из которых 6 больших и 8 малых. Неясно, чего пытались добиться инженеры Intel, но количество малых ядер впечатляет. Также увеличен и объём кэша, достигающий невероятных 44 Мб. Тактовая частота больших ядер достигает 5.2 ГГц на самом быстром ядре и 5.1 ГГц на всех больших ядрах. Малые ядра работали на 3.5 ГГц и разгонялись до 3.9 ГГц.

Но всё это цифры, ознакомиться с которыми вы можете в таблице выше, нас же интересую игровые достижения новых камней. Инсайдеры отмечают, что использовался пакет из 10 наименований, в число которых входили Monster Hunter Rise, Forza Horizon 5, Red Dead Redemption 2, Far Cry 6 Horizon Zero Dawn и другие. Проводились также синтетические тесты в 3DMark. Авторы теста подошли к делу качественно, поэтому есть не только средние показатели, но и минимальные, а также обобщённые данные. Мы предлагаем считать последние две переменные бесполезными, поскольку в реальных играх видны исключительно средние величины.

И вот здесь хороших новостей нет, ибо Core i7-13700K оказался совсем немного быстрее своего предшественника. Так, в разрешении 1080р он показал производительность на 7.4% выше, в 2К – на 5.2%, а в 4К – на 2.7%. В итоге имеем рост на 5.1% по всем разрешением по средним показателям.

Core i5-13600K демонстрирует противоречивые показатели и может порадовать тех, кто предпочитает народное разрешение. Итак, в 1080р Core i5-13600K оказался на целых 9.3% быстрее Core i5-12600K, тогда как в 2К – всего на 5.2%, а в 4К – на 1.55%. Итого мы имеем рост на 5.35% по всем разрешениям. Не густо.

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Эксперты отмечают, что добиться небольшого роста производительности можно за счёт покупки оперативной памяти стандарта DDR5. В этом случае мы получаем ещё пару процентов к каждому показателю. Стоит учитывать, что замена ОЗУ – это крайне расточительный шаг, поскольку даже в текущем поколении это не приносит почти никакого результата, а в данном случае очевидно, что пока Intel не научилась работать со скоростной оперативной памятью.