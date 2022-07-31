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Перекупщики стали лучшими друзьями геймеров из РФ – почему серый импорт дешевле параллельного
Цены на видеокарты у перекупщиков не просто ниже магазинных, но и приближаются к рекомендованным даже если перевести доллары в рубли по курсу
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Если даже поверхностно изучить западную прессу, то станет ясно, что цены на видеокарты не только вернулись к рекомендованным, но и упали ниже рыночных. Особенно активно сливают геймерскую продукцию крупные торговые сети. Эти ребята могут себе позволить небольшие потери, надеясь отбить их на других товарах, одновременно с этим разгружая склады и избавляясь от неликвида. Инсайдеры отмечают, что ситуация критическая, ведь даже скидки не помогают быстро разгрузить торговые площади и вернуть в работу потраченные на закупку графических чипов деньги. Пошли даже слухи о переносе новой серии GeForce RTX 4000, поскольку NVIDIA столкнулась с перепроизводством.

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Стоит помнить, что американцы всегда платили за комплектующие ниже, чем жители РФ, ну а в сложившихся условиях всё стало ещё печальнее. Крупные производители покинули рынок, а поставки снизились. Проблему решает параллельный импорт, но дело движется медленно. Причин много, но самая большая – это обычная человеческая жадность. Поскольку рынок не работает, то цены корректируют крупные поставщики, которые фактические являются монополистами. Получается, что вы можете завезти видеокарту для себя, неплохо сэкономив, но уже в РФ стоимость определяется на основе обычного договорняка между сетями. Иногда можно увидеть, как некоторые игроки скидывают цены на ту или иную модель, но этим всё и ограничивается. При этом нам ещё и говоря, что цены вернулись к рекомендованным на момент старта продаж. Вы удивитесь, но по многим позициям это действительно так. Например, GeForce RTX 3080 Ti стоила 117 тысяч, тогда как уже два месяца её можно отхватить за 115 тысяч, а иногда и дешевле. Точно такая же ситуация и с Radeon RX 6900 XT и некоторыми другими графическими чипами.

И вот здесь в дело вступают перекупщики. Многие годы серый импорт преследовался на законодательном уровне. Не то чтобы небольшие магазины, которые ввозят по 100 видеокарт в месяц, сильно прятались, но на рожон никто не лез. Сегодня любой может называть себя гордым участником программы параллельного импорта, что позволяет ощутимо увеличить количество закупаемой продукции. Хотим заметить, что мы вас ни к чему не призываем, не агитируем, и уже тем более не рассказываем о том, что покупать в том или ином месте безопасно. Это не так. Риски есть всегда, поэтому как следует подумайте, прежде чем брать видеокарту или советовать такой способ знакомым.

Обратите внимание на изображение выше. Мы уверены, что вы сами способны отыскать любой лот на Авито, поэтому никаких ссылок. Это один из популярных запросов по графическому чипу GeForce RTX 3060 Ti. Как видите, некий Иван где-то нарыл 100 видеокарт, которые реализует по крайне выгодной цене. Так, если в Ситилинк модель производства Palit обойдётся вам в 54 тысячи рублей, то перекупщики, реализуют целую сотню видеокарт по 38 тысяч за штучку. Но что бы вы уже совсем убедились в том, что перекупщики пошли ва-банк, обратите внимание на скриншот с предложениями другого продавца. Как вам GeForce RTX 3080 Ti за 83 тысячи рублей. Напомним, рекомендованная цена в РФ установлена на отметке 117 тысяч, но это при курсе доллара 75, а сегодня мы видим, как перекупщики выравнивают курсовые разницы. Получается, что крупные игроки предпочитают накачивать рынок дорогостоящими решениями, то повышая, то немного снижая стоимость на те или иные модели, тогда как мелкие игроки не только зарабатывают, но и стали спасением для обычных геймеров.

Стоить помнить, что на Авито есть как честные спекулянты, так и мошенники. Последние не напрягают себя закупкой видеокарт, предпочитая зарабатывать на наивных любителях компьютерных игр. Обычно схема выглядит следующим образом. Так, вас просят вначале перевести определённую сумму на счёт, и только после этого обещают выслать видеокарту. Если вы живёте там, где перекупщики не водятся, то лучше не ввязываться в сомнительные авантюры. Подумайте, разница между стоимостью в магазине и у сомнительного продавца составляет около 15 тысяч рублей. Нам кажется, что рисковать из-за такой суммы не стоит. Доплачивать в магазине – это не самое оптимальное решение, но и отдавать свои кровные мошенникам – это несусветная глупость. 

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Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Кстати, точно такая же ситуация происходит и с процессорами, материнскими платами и другими комплектующими. Получается, что абсолютно незаметно перекупщики, которые берут небольшие партии в Китае или в Казахстане, стали лучшими друзьями геймеров. Удивительно, но такого ещё никогда не было. Да, цены на видеокарты у этих парней всегда были ниже, чем в магазинах, но в 2021 году они брали графические чипы у поставщиков внутри страны, что вымывало огромное количество видеокарт из продажи. Ну а сегодня усилиями перекупщиков рынок становится больше, поскольку идёт дополнительный поток товаров, что позитивно сказывается на ценах.

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#видеокарты
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