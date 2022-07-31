Очень многое зависит от разрешения вашего монитора, хотя для 1080р подойдёт видеокарта и за 20 000 рублей

В последнее время мы часто уделяем внимание выбору видеокарт для популярных игр, но напрочь забыли о том, что многие наши читатели предпочитают стрелялки, в которых не нужно выполнять сложные квесты, ведь самое главное – это вовремя выстрелить в голову своему оппоненту. Уже много лет не теряют популярность PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) и Fortnite. Первая вышла на год раньше и стала первооткрывателем жанра королевских битв. На самом деле нечто подобное мы видели и раньше, но PUBG придал жанру завершённость и финальный вид, каким мы его знаем сегодня. Успех Fortnite стал ещё более ошеломляющим, а игра бурно развивается, не собираясь сбавлять обороты.

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С тех пор многие крупные студии пытались повторить успех этих двух игр, но так не смогли добиться значительных успехов. Вполне возможно, что всё дело в преданных фанатах, а может геймерам уже надоели идентичные механики, а значит простым копированием ограничиться невозможно. Раз уж мы заговорили о популярных играх, то давайте попробуем подобрать оптимальные видеокарты для них. Поскольку среди наших читателей есть геймеры с различным достатком и мониторами разного разрешения, то мы систематизируем графические чипы от подходящих для 4К до 1080р.

Стоить признать, что даже шутеры требуют в разрешении 4К довольно мощную систему. Если у вас уже есть современный процессор, то стоит озаботиться видеокартой уровня GeForce RTX 3070 Ti. Производительность никогда не будет лишней, а особенно в том случае, если вы не хотите стать лёгкой жертвой для мажоров, которые попадают прыгающей белке в глаз с другого конца карты. Единственный минус такой видеокарты – это цена, но здесь уже мы вам помочь не можем. Если вы планируете играть не только в PUBG и Fortnite, то запаса прочности GeForce RTX 3070 Ti будет достаточно. Есть некоторые вопросы по количеству видеопамяти, но фанатов королевских битв такие глупости волновать не должны.

А вот в 2К требования намного ниже. Нам кажется, что вам будет достаточно производительности GeForce RTX 3060 Ti. Графический чип NVIDIA позволит вам избавиться от любых задержек, а на мониторе с высокой частотой обновления и вовсе можно стать лучшим снайпером на карте. Запас по производительности здесь приличный, а модель от Palit пусть и не является лучшей в своём классе способна обеспечить неплохое охлаждение и стабильные температуры графического чипа. Для некоторых блокбастеров производительности GeForce RTX 3060 Ti в 2К на максимальных настройках графики может оказаться недостаточно, но раз мы подбираем видеокарту для шутеров, то пока остановимся на указанной выше модели.

Radeon RX 6700 XT в 2К обеспечит сравнимое количество кадров в секунду, но обладает отличным запасом по видеопамяти. Особенно интересно это будет стримерам, которые не только играют в PUBG и Fortnite, но и ведут прямые трансляции. Всё это не значит, что GeForce RTX 3060 Ti хуже, но за примерно те же деньги получить приятный бонус удаётся далеко не всегда. Ну а Radeon RX 6700 XT не только интересна в шутерах, но и в перспективе сможет лучше справляться с новыми играми на движках следующего поколения.

Вообще для разрешения 1080р в играх PUBG и Fortnite не нужна мощная видеокарта. Можно было бы обойтись и Radeon RX 6500 ХТ, но в данном случае мы исходим из того, что вы делаете запас прочности на будущее. Если не думать о том, что игры будут развиваться, то можно оказаться не у дел, а после испытывать дискомфорт и неудобства Radeon RX 6600 решает все эти проблемы, позволяя не только играть в популярные шутеры, но и в любые другие игры. Отличный выбор, хотя и цена намного выше, чем готовы платить многое геймеры.

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Графический чип GeForce RTX 3050 заслуженно стал бестселлером этого лета. За 33 590 рублей вы получаете доступ ко всем играм, трассировку лучей и неплохой запас на пару лет вперёд. Можно взять что-то попроще, но экономия в данном случае неуместна. PUBG и Fortnite не самые требовательные игры, но студии постоянно подбрасывают нам новинки. Вдруг через полгода выйдет новый шутер с захватывающим сеттингом и массой новых идей? Кто-то посоветует снижать настройки графики и разрешение дисплея, но мы уверены, что следует подумать о таком варианте уже сегодня. Именно поэтому берём GeForce RTX 3050 и спокойно смотрим в глаза технологическому прогрессу.