Спустя 25 лет после появления Winamp всё ещё работает

Проигрыватель Winamp появился 25 лет назад и предлагал по тем временам уникальные возможности. К примеру, все лицензионные диски включали 10-12 композиций. Даже если вы покупали пиратский диск, то управлять прослушиванием было неудобно. Распространение стандарта МР3 привело к тому, что по всему миру стали появляться диски, на которых можно было встретить сразу все альбомы популярных групп. Автор данного материала с лёгкостью решил вопрос с доступом к музыке, купив пару десятков дисков с сотнями альбомов. Некоторые до сих пор где-то валяются, но большинство было оставлено при переезде. Многие из наших читателей помнят времена, когда на рынках и людных площадях были продавали тысячи дисков на любой вкус. Там можно было найти как уникальные треки, так и новые подборки хитов с радио, а любезные реализаторы всегда были готовы записать вам любой существующий в природе трек. Сегодня всё это стало и проще и сложнее, ну а Winamp был отражением эпохи, когда можно было платить копейки за контент, стоимость которого превышала тысячи долларов.

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В какой-то момент Winamp стал самым популярным плеером и быстро распространился по всему миру. Неясно, что привело к его краху. Эксперты называют несколько вероятных причин. Прежде всего нужно помнить, что в начале 2000-х годов на Западе стартовала активная борьба с пиратским контентом. Поскольку Winamp был на переднем краю, то именно он попал под каток продвижения лицензионного контента. Не стоит исключать тот факт, что разработчики не торопились внедрять в программу новые функции, которые становились трендовыми. Всё больше людей переходили на прослушивание музыки на мобильных телефонах и смартфонах, а с появлением стриминговых сервисов нужно было идти в ногу со временем. Вместо этого поддержка утилиты становилась всё более вялой, наладить эффективную монетизацию не вышло, а спустя 16 лет разработки программисты Nullsoft и вовсе забросили проект. Даже спустя годы множество пользователей компьютеров помнят старую программу, с минималистичным дизайном и ненавязчивой цветовой схемой.

В 2018 году команда Radionomy объявила о желании возродить старый плеер. В планах была версия за номером 6, но даже спустя 4 года воз и ныне там. Нельзя сказать, что разработчики сидят без дела, но процесс явно движется медленнее, чем ожидалось. В 2021 году стартовал набор бета-тестеров для релиза Winamp - Ultimate Media Player. С тех пор кроме небольших утечек о программе ничего не известно, а разработчики даже не готовы к старту первой публичной беты. Судя по всему, мы ещё не скоро увидим Winamp 6, ведь несколько дней назад состоялся релиз Winamp 5.9 Build 9999. Сколько ещё нулей после запятой можно поставить, мы не знаем, ну а пока изучим основные возможности.

Итак, новая сборка плеера умеет работать с Windows 11, а также способна воспроизводить потоковое аудио. Решены проблемы с поддержкой кодеков VP8 и M38. Теперь можно синхронизировать плейлисты между десктопной версией и Android-приложением. Традиционно указывается на исправление ошибок, повышение стабильности и некоторые другие незначительные изменения.

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Скачать оригинальную версию можно по ссылке, ну а мы напомним, что существует фанатская модификация, созданная сообществом «WACUP». В качестве финальной версии значится Winamp 5.666, а отличительной особенностью является множество расширений и подключаемых модулей. Познакомиться с проектом можно по ссылке. Фанатская база здесь минимальна, а разработка идёт медленно. Нужно признать, что времена проигрывателей для компьютера безвозвратно ушли. Сегодня гораздо проще иметь подписку, либо запустить нужные треки в режиме онлайн с пиратского сайта. Вполне возможно, что некоторого успеха на этом направлении достичь можно, но нужны свежие идеи и серьёзные инвестиции. Ну а судя по скорости выпуска новых версий, ни первого, ни второго у Radionomy нет и не предвидится. Значит ли это, что Winamp мёртв? Вполне возможно. У автора данного материала установлен AIMP. Вот только в последний раз он запускался полгода назад.