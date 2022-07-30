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Играем в эксклюзивы Sony на компьютере – выбираем оптимальную видеокарту для God of War в 1080р и 4К
В разрешении 1080р God of War предъявляет минимальные требования, а вот в 4К способна поставить в тупик даже дорогие видеокарты
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Sony никогда не жаловала геймеров, которые вместо консоли PlayStation выбрали персональный компьютер. Назвать такое поведение странным или удивительным мы не можем, ведь на кону большие деньги. Есть огромное множество любителей компьютерных игр, которые купили приставку Sony только потому, что там были эксклюзивы. Поскольку больше нигде встретить такие игры было невозможно, то Sony делала на подобных тайтлах особый упор, а судя по огромным продажам, такая тактика всегда работала.

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Но в 2020 году всё изменилось, ведь было решено выпустить несколько эксклюзивов и на компьютер. Были выбраны популярные серии с громким именем, а сами игры уже отбили производство и позволили разработчикам неплохо уйти в плюс. В 2022 году мы ещё не видели ни одного тайтла в рамках проекта PlayStation PC, а ближе всех Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Что же, если вы давно хотели опробовать эксклюзивы Sony, то самое время сделать это сегодня. Как вы понимаете, портированные версии получились достаточно громоздкими, хотя назвать проведённую работу плохой, не поворачивается язык. Для разрешения 1080р будет достаточно недорогой видеокарты, а вот для 4К потребуется флагман.

Пожалуй, одной из самых захватывающих и ожидаемых игр стала God of War. Давайте подумаем, какую видеокарту стоит купить для разрешения 4К. Судя по всему, без GeForce RTX 3080 не обойтись. 90 тысяч – это совсем не та сумма, которую легко извлечь из кармана, но вы не только покупаете видеокарту на один день, а настоящий флагман, который будет служить вам много лет. Обычно, видеокарты такого уровня стоят дешевле, но российский рынок находится под санкциями, а значит есть только два варианта: переплачивать, либо сидеть в ожидании чуда.

За те же деньги можно стать владельцем Radeon RX 6800 XT. С нашей точки зрения, эта видеокарта намного лучше GeForce RTX 3080 даже несмотря на то, что между ними существует паритет по производительности. Всё дело в том, что в текущем поколении NVIDIA явно пожадничала. Инсайдеры отмечали, что компания столкнулась с дефицитом видеопамяти, но нам от этого не легче. 10 Гб сегодня для 4К выглядит неплохо, но за 90 тысяч хотелось бы получить более внушительный запас по памяти. Увы, у NVIDIA вы этого не встретите. А вот Radeon RX 6800 XT щедро одарит вас 16 Гб, что будет достаточно даже через несколько лет, когда выйдут новые требовательные игры. Ну а пока God of War будет у вас в 4К просто летать.

Плавно перемещаемся в разрешение 2К, где вас ждёт Radeon RX 6750 XT. Эта видеокарта может предложить 12 Гб видеопамяти, 192-битную шину и высокий уровень производительности, что позволит не волноваться о возможных просадках и падениях количества кадров в секунду. Фанатам Дженсена Хуанга может не понравиться шилидик, но в таком случае этим ребятам мы посоветуем искать альтернативные решения.

Например, купить GeForce RTX 3070. Что любопытно, здесь у нас точное повторение ситуации, о которой мы говорили выше. По количеству кадров в секунду в игре God of War выявить победителя сложно, как и по производительности в других требовательных проектах. А вот жадность NVIDIA бросается в глаза. К счастью, для разрешения 2К 8 Гб достаточно, поэтому здесь ситуация не такая критичная, но за 64 тысячи хотелось бы получить больше. Судя по тем сведениям, что поступают от инсайдеров, в следующем поколении нас ждёт ощутимый прирост количества видеопамяти, но пока ничего подобного в продаже нет.

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Для GeForce RTX 3050 мы можем порекомендовать GeForce RTX 3050. Многие ругают эту видеокарту за 128-битную шину памяти и невзрачный графический чип. Отчасти эти эксперты правы, ну а самым большим недостатком стала высокая рекомендованная цена. Именно из-за этого сегодня в российской рознице GeForce RTX 3050 стоит 33 590 рублей. Хотелось бы меньше, но пока других предложений нет. Что до God of War, то указанная выше видеокарта будет легко тянуть её в 1080р на максимальных графических настройках.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #god of war
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