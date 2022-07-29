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В 2018 году NVIDIA впервые запустила рекламную программу, в рамках которой потенциальным покупателям флагманских графических чипов раскалилось об идеальном соотношении дорогой видеокарты с монитором с разрешением 4К. Именно тогда мы услышали о том, что эра сверхвысокого разрешения наступила, что активно муссировалось в прессе и доказывалось ростом продаж телевизоров с таким разрешением. Шли годы, в 2020 году программа только набирала обороты, но на пути маркетологов вдруг встали майнеры. Ясно, что руководству компании уже было не до глупой рекламы, ведь появилась возможность отгружать сотни тысяч видеокарт фермерам, которых вообще не интересовали технологии.

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Сегодня геймеры снова ждут выхода очередного поколения графических чипов, вот только на этот раз NVIDIA предпочитает умалчивать о приходе эры 4К и многих других маркетинговых глупостях. Очевидно, что время для массового сверхвысокого разрешения ещё не наступило. Вот только это не значит, что нужно оставаться на старом 1080р и молча ждать подачек из Силиконовой долины. Пожалуй, сегодня самым оптимальным выбором будет покупка монитора с разрешением 2К. Во-первых, это гораздо лучше, чем 1080р. Ну а во-вторых, вам не потребуется такая дорогая и мощная видеокарта. Только не говорите о том, что не знали о необходимости покупки флагманской видеокарты за 100 тысяч рублей для игр в 4К.

Что же, сегодня мы обсудим наиболее оптимальные модели, которые позволят владельцам мониторов с разрешением 2К запускать даже требовательные игры без значительно вреда для картинки. Самой перспективной видеокартой в данном сегменте стала GeForce RTX 3070 Ti. За право владения таким мощным графическим чипом придётся выложить 67 тысяч рублей, а многие эксперты полагают, что перед нами оптимальное решение для 4К. Согласимся с тем, что сегодня GeForce RTX 3070 Ti действительно справляется со сверхвысоким разрешением, но уже через год вам придётся переходить на 2К. Если у вас есть лишние деньги, сделайте запас по прочности на будущее.

На 11 тысяч дешевле можно купить GeForce RTX 3070. Здесь снижение цены соответствует падению чистой производительности. Если вы не забыли, то указанная выше карта для 2К чрезмерно быстрая, а значит GeForce RTX 3070 вполне подходит, ведь она справляется со всеми играми без падения количества кадров в секунду и неприятных просадок. На этот раз претензий к количеству видеопамяти у нас нет, ведь для 2К больше 8 Гб пока не требуется.

Ровно столько же стоит и Radeon RX 6750 XT. Здесь возникает сложна дилемма. Проблема в том, что GeForce RTX 3070 на несколько процентов быстрее в реальных играх и демонстрирует более впечатляющую трассировку лучей. Фанаты NVIDIA с первого взгляда отвергают вариант покупки Radeon RX 6750 XT, но мы с ними не согласны. Так, AMD предлагает 12 Гб видеопамяти против 8 Гб у NVIDIA. Отметим, что пока владельцы видеокарты на 8 Гб не будут испытывать дискомфорт, но никто не знает в каком направлении пойдут игровые движки. Ну и прибавьте сюда высокую энергоэффективность Radeon RX 6750 XT, и у вас сразу же отпадут вопросы относительно правильного выбора.

А вот GeForce RTX 3060 Ti не кажется нам такой выгодной, как более старшая GeForce RTX 3070. Давайте думать: вы экономите всего 4 тысячи рублей, но теряете около 10% производительности. Пожалуй, это самый глупый размен, от которого мы предлагаем вам отказаться. В то же время хотим заметить, что GeForce RTX 3060 Ti менее требовательная к блоку питания. Если у вас нет возможности докупить новый блок, то приобретение GeForce RTX 3060 Ti окажется намного выгоднее.

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Ну и победительницей нашей подборки становится Radeon RX 6650 XT. Не стоит обращать внимание на тот факт, что эта видеокарта чуть медленнее GeForce RTX 3060 Ti. Во-первых, отставание не превышает несколько процентов. А во-вторых, всё компенсируется выгодной ценой. В большинстве игр Radeon RX 6650 XT показывает себя с лучшей стороны в разрешении 2К, поэтому разница в несколько кадров в секунду ничего не решает. Ещё одна причина, указывающая на правильность выбора Radeon RX 6650 XT, заключается в низком энергопотреблении видеокарты AMD. Модель производства Gigabyte получила мощную систему охлаждения на три кулера, хотя могла бы сносно работать и с одной вертушкой. В результате вы почти никогда не будете слышать шума вращения кулеров, что порадует не только вас, но и уши ваших родственников.

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