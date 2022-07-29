Очень часто для ремонта одного ноутбука приходится разобрать рабочую модель с прилавка

Каждый крупный производитель компьютерной техники имеет широкую сеть сервисных центров, что позволяет осуществлять ремонт без ожиданий и дополнительных расходов. Проще говоря, если вы купили официально завезённую в страну видеокарту, а через месяц у неё заклинил кулер или сгорела видеопамять, то вам либо произведут замену, либо перепаяют планку памяти в кратчайшие сроки. Мало того, в большинстве случаев это будет абсолютно бесплатно, поскольку условия гарантии никто не отменял. Вот только уже несколько месяцев жители России сталкиваются со сложностями. Виной всему западные санкции, в результате которых вместо бесплатной замены или гарантийного обслуживания приходится платить деньги.

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Ещё в июне сообщалось о дефиците запчастей для смартфонов и ноутбуков производства Apple. После этого стали подходить к концу оригинальные комплектующие для продукции Acer, HP, Asus и Dell. Похоже, сегодня наблюдается острая нехватка запчастей для китайских брендов, включая Huawei и Lenovo. Вот только техника склонна выходить из строя, а владельцы по старой памяти предпочитают обращаться в авторизованные сервисные центры. Специалисты отмечают, что в последнее время дефицит достиг таких масштабов, что иногда по всей стране есть всего несколько компонентов для определённой модели. Например, для ноутбука Huawei MateBook X Pro 2020 по всей России доступны всего две клавиатуры, а после владельцам придётся ждать несколько недель, пока прибудут поставки, либо несколько месяцев, точных сроков нет. Можно попытаться сделать самостоятельный заказ с китайских площадок, но и в этом случае без длительного ожидания не обойдётся.

Что любопытное, если на авторизованных сервис центрах царит паника, то кустарные мастерские работают куда лучше. Эксперты отмечают, что получить нужную деталь в Москве или Санкт Петербурге можно в день обращения. Возникают много вопросов относительно использования официальных комплектующих, но для многих владельцев техники подобные споры уходят на второй план. Особенно любопытно выглядит ситуация с клавиатурами для ноутбуков. Как оказалось, это одна из самых часто выходящих из строя деталей. Пользователи заливают туда чай, засоряют мусором и кошачьей шерстью. Дети выламывают кнопки, а собаки грызут всё без разбора. В сервисных центрах отмечают, что сегодня с клавиатурами напряжёнка, а поступающие по параллельному импорту и вовсе лишены русской раскладки.

Можно взять отдельную клавиатуру, но тогда это уже будет не ноутбук, поскольку таскать за собой громоздкий предмет – это далеко не самое приятное занятие. Но если решить вопрос клавиатурой всё же удаётся, то замена батареи или дисплея превращается в настоящее испытание. Точно такая же проблема с различными микросхемами и платами, которые могли сгореть в результате неосторожного обращения или заводских дефектов. По московскому региону сроки заказа этих и других сложных запчастей выглядят следующим образом: Acer можно получить как за 2 недели, так и за 4 недели. Asus приходят за 2-3 недели. А вот HP наотрез отказывается работать с российскими сервисными центрами, поскольку компания заявила об окончательном уходе с рынка РФ.

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Эксперты выражают надежду, что в рамках расширения программы параллельного импорта удастся решить вопросы с поставками напрямую из Китая. Пока реализация подобного плана происходит медленно, что объясняется тем, что программа стартовала всего полтора месяца назад. Ну а пока мастерские нашли неожиданное решение. Так, они заказывают в Китае новый ноутбук, либо ищут на российском рынке рабочие аналоги. Часть деталей выпаивается, а в итоге происходит самый настоящий каннибализм, когда для оживления одного ноутбука приходится приносить в жертву другой. Насколько такая практика выгодна, сложно сказать. Здесь всё зависит от стоимости услуг. В конце концов, когда речь идёт о замене дисплея, и вам предлагают либо заплатить половину цены от ноутбука, либо брать новый, то выбор небольшой. Ну а после разборки из донора можно ещё извлечь и оперативную память, и процессор, и многие другие комплектующие. Источник.