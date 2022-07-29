Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Что будет с курсом рубля в августе – эксперты назвали причины падения и укрепления валюты РФ
Сколько рублей будут давать за 1 рубль в августе? Давайте разбираться
анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 MSI Gaming дешево в Регарде

Уже 5 месяцев Россия живёт под самыми агрессивными санкциями, которые видел мир в новейшей истории. Западные политики в открытую говорят о необходимости революции в РФ, а после расчленения страны на отдельные регионы. Будет любопытно посмотреть на этих ребят осенью, когда цены на энергоносители подпрыгнут ещё больше, а население Европы погонит в шею таких умников. Но всё это довольно далёкая перспектива, ведь на дворе конец июля. А между тем многие наши читатели хотели бы знать, каким будет курс национальной валюты в августе, что позволит не только спланировать собственный бюджет, но и понять, а хватит ли вообще денег на отдых за границей.

реклама

По словам экспертов, август традиционно является самым сложным месяцем для рубля. То США устроят очередной военный конфликт, то наблюдается отток средств, а вообще национальная валюта может дешеветь и без видимых причин. Всё это значит только одно, заранее предсказать курс в августе крайне сложно, а учитывая нестабильную геополитическую обстановку, точность прогнозов сильно снижается. Между тем есть некоторые фундаментальные причины, способные оказать влияние на рубль. Прежде всего стоит вспомнить, что именно в августе миллионы жителей страны отправляются на иностранные курорты. Это приводит к росту спроса на доллары и евро, в результате чего всегда происходят валютные перепады. Что бы там ни говорили скептики, но сезон отпусков уже наступил, вот только насколько высоким будет спрос на внешний туризм, ещё предстоит понять. Есть мнение, что в 2022 году немалая часть жителей РФ предпочтёт внутренний туризм. Это снизит давление на рубль, поскольку в этом случае доллары окажутся не нужны.

Аналитики отмечают, что в августе проходили выплаты дивидендов со стороны крупных компаний. В этом году Газпром отказался от такой практики, что вызвало массу негатива. Вполне возможно, что примеру государственной компании последуют и другие. Выплаты дивидендов всегда оказывали негативное влияние на рубль, поскольку доходы чаще всего конвертируются в доллары и выводятся на зарубежные счета. Если в этот раз такого не случится, то курс имеет все шансы остаться стабильным. Ну и не стоит забывать о санкциях. Эксперты отмечают, что ограничительные меры носят перманентный характер. Если сегодня влияние санкций на экономику России минимально, то это не значит, что так и будет дальше. Не исключено, что в долговременной перспективе Западные страны усилят те или иные меры, что негативно скажется не только на доходах граждан, но и на пополнении бюджета.

Одну из ключевых опасностей представляют санкции против газа и нефти из РФ. Очевидно, что если бы в Европе могли отказаться от российских энергоносителей, то уже сделали бы это. Пока мы видим угрозы и громкие высказывания, которые не подкреплены реальными действиями. Если говорить о нефтяном рынке, то США активно лоббирует идею о создании максимальных цен на чёрное золото из РФ. Проще говоря, если нефть из ОАЭ будет стоить 100 долларов, то российскую планируют покупать за 50 (или 60, пока схема держится в секрете). Многие аналитики уверены, что планы по ограничению провалятся, но Американское правительство не отступает. Именно в августе мы узнаем, насколько сильно влияние англосаксов на Индию, Бразилию и другие страны.

По мнению экспертов, сегодня для выхода из кризиса и смягчения санкций нужно решить проблему профицита торгового баланса России. Поставки газа снизились, но за счёт роста цены удалось ещё и выйти в плюс. Нужно понимать, что это игра в долгую, а результаты давления на Европу при помощи газовой дубины будут заметны не раньше октября. В то же время в августе параллельный импорт должен заработать в полную силу. Пока в магазинах электроника есть, но население явно покупает меньше, чем было год назад. В страну ввозится недостаточное количество товаров, а лежащие на балансе бюджета деньги приводят к излишнему укреплению рубля. Предполагается, что пик стоимости, когда за 1 доллар давали 51 рубчик, уже прошёл. Если не будет никаких сюрпризов, то национальная валюта будет торговаться на отметке 60-64, но мы с вами знаем, что дядюшка Сэм не дремлет. В Европе и рады бы сделать России подножку, но опасаются дальнейшего снижения прокачки по действующим трубопроводам. Пока украинская ветка и Северный поток 1 дают около 70 миллионов кубических метров в сутки. Турбина из Германии так и не пришла, а ведомства не могут договориться о том, кто кому какие документы должен предоставить.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Август будет интересным. Мы предлагаем запасаться попкорном. Благо, в России кукуруза выращивается в большом количестве. Хрустите на здоровье. Источник

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #экономика #рубль
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Продажи телевизоров рухнули по всему миру – цены могут снизиться, но на рынок РФ это не повлияет
Биткоин ожидает резкое падение ниже $19 000 из-за скатывания экономики США в рецессию – Cryptonews
Cnews: в России наблюдается первый серьёзный дефицит смартфонов Samsung
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
280
Российские пользователи переходят на пиратский Windows, а Microsoft блокирует продажи лицензий в РФ
43
В Саудовской Аравии строят "лежащий" небоскреб за 1 трлн долларов длиной 120 км и высотой в 500 м
18
Создатели League of Legends проиграли суд на сто миллионов долларов
5
У старых слабых компьютеров нет шансов в играх даже при установке "мощной" RTX 3070 — эксперимент RG
29
Sony продемонстрировала возможности гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2
+
Российский магазин назвал 6 самых продаваемых видеокарт июля – ни один GPU AMD в списке не значится
16
На Aliexpress курс доллара перевалил за 70 рублей
14
Экспорт зерна из Украины в Европу может начаться в ближайшее время, но всему мешают мины в порту
16
Инсайдеры назвали 80 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 13 на Android 12 до конца 2022
1
Обнаружено вредоносное ПО, которое способно выжить после переустановки ОС
3
Ethereum и Kas теперь доступны для Дуал-майнинга на видеокартах Nvidia
+
Китайский поставщик получит карты NVIDIA GeForce RTX 40 менее чем через месяц
2
Выбираем недорогой игровой процессор для бережливого геймера – 5 моделей от 17 000р
13
Ryzen 7 5800X смог раскрыть потенциал Arc A380 в играх — без rBAR у карты серьёзные проблемы
8
Продажи смартфонов в России установили антирекорд за 5 или даже за 10 лет
6
Выбираем видеокарту для игры Stray – приключения котика в жанре киберпанк в разрешении 4К и 1080р
11
Сайт AMD уже содержит информацию о Ryzen 9 7950X, 7900X, Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X
16
Продажи телевизоров рухнули по всему миру – цены могут снизиться, но на рынок РФ это не повлияет
7
Культовую The Witcher 3 запустили в 8К с RTX-On – возвращаемся в игровую вселенную Ведьмака
2

Популярные статьи

Пользователи часто выводят ноутбуки из строя после чистки и замены термопасты - разбираемся почему
40
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
332
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
148
Бюджетный король AMD Sempron (Socket 754): Пробую играть в Minecraft (PTGI E12) и Quake 2 RTX
87
Записки Космического Сантехника. Lenovo IdeaPad S100
20
Записки Космического Сантехника. Начало
16
Baldur's Gate: Dark Alliance 2 - подарок консольщикам
14
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 2
1

Сейчас обсуждают

Разумник
12:00
далбаеб ты ответил о далбаебски, а знаещь почему? потому что тебя родили мамаша далбаебка и папаша имбецил и родилось ты далбаебус имбецилус
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
Kasyan
11:59
Я понял почему они носят шаровары, в них срать удобно.
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
Kasyan
11:57
Униан с цензором сюда ещё выложи! ДБ
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
LoneWolf_E
11:53
Ну я чуть шире смотрю, потому что есть ещё цели ... экологического, что ль характера. Зачем валяться на свалке тому, что может ещё поработать? Сам на Ютубе подписан на кучу каналов, где рукастые люди ...
Записки Космического Сантехника. Lenovo IdeaPad S100
Kasyan
11:51
Вторую часть также потеряли на дискетах как Leisure Suit Larry 4?!
Триквел «Cимулятора козла» поступит в продажу в середине ноября
Kasyan
11:50
Плохо наверно тебе жить без мозгов, он поврежден, а не разрушен!
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
Разумник
11:48
далбаеб это был скарказм про "уважение", но тебе этого не понять, ты же далбаеб
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
Александр Железняк
11:47
Ну наконец жовто-блокитных будут вакцинировать...
Ученые из Оксфорда разработали недорогую однократную вакцину против бешенства
Вежливый_HIMARS_
11:47
говно вопрос https://charter97.org/ru/news/2022/7/29/508893/
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
Xmast
11:45
Да уж. Постят месяцами слухи. Видео будет такой. А вот будет сякой. А вот и уже готовый образец. И нате. Видяха не выйдет! Даже не знаю что сказать. Эту карту и так особо никто не ждал. На рынке завал...
Третий игрок сошёл с дистанции – Intel отменила выход видеокарт ARC Alchemist по данным MLiD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем