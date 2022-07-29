Сколько рублей будут давать за 1 рубль в августе? Давайте разбираться

Уже 5 месяцев Россия живёт под самыми агрессивными санкциями, которые видел мир в новейшей истории. Западные политики в открытую говорят о необходимости революции в РФ, а после расчленения страны на отдельные регионы. Будет любопытно посмотреть на этих ребят осенью, когда цены на энергоносители подпрыгнут ещё больше, а население Европы погонит в шею таких умников. Но всё это довольно далёкая перспектива, ведь на дворе конец июля. А между тем многие наши читатели хотели бы знать, каким будет курс национальной валюты в августе, что позволит не только спланировать собственный бюджет, но и понять, а хватит ли вообще денег на отдых за границей.

реклама

По словам экспертов, август традиционно является самым сложным месяцем для рубля. То США устроят очередной военный конфликт, то наблюдается отток средств, а вообще национальная валюта может дешеветь и без видимых причин. Всё это значит только одно, заранее предсказать курс в августе крайне сложно, а учитывая нестабильную геополитическую обстановку, точность прогнозов сильно снижается. Между тем есть некоторые фундаментальные причины, способные оказать влияние на рубль. Прежде всего стоит вспомнить, что именно в августе миллионы жителей страны отправляются на иностранные курорты. Это приводит к росту спроса на доллары и евро, в результате чего всегда происходят валютные перепады. Что бы там ни говорили скептики, но сезон отпусков уже наступил, вот только насколько высоким будет спрос на внешний туризм, ещё предстоит понять. Есть мнение, что в 2022 году немалая часть жителей РФ предпочтёт внутренний туризм. Это снизит давление на рубль, поскольку в этом случае доллары окажутся не нужны.

Аналитики отмечают, что в августе проходили выплаты дивидендов со стороны крупных компаний. В этом году Газпром отказался от такой практики, что вызвало массу негатива. Вполне возможно, что примеру государственной компании последуют и другие. Выплаты дивидендов всегда оказывали негативное влияние на рубль, поскольку доходы чаще всего конвертируются в доллары и выводятся на зарубежные счета. Если в этот раз такого не случится, то курс имеет все шансы остаться стабильным. Ну и не стоит забывать о санкциях. Эксперты отмечают, что ограничительные меры носят перманентный характер. Если сегодня влияние санкций на экономику России минимально, то это не значит, что так и будет дальше. Не исключено, что в долговременной перспективе Западные страны усилят те или иные меры, что негативно скажется не только на доходах граждан, но и на пополнении бюджета.

Одну из ключевых опасностей представляют санкции против газа и нефти из РФ. Очевидно, что если бы в Европе могли отказаться от российских энергоносителей, то уже сделали бы это. Пока мы видим угрозы и громкие высказывания, которые не подкреплены реальными действиями. Если говорить о нефтяном рынке, то США активно лоббирует идею о создании максимальных цен на чёрное золото из РФ. Проще говоря, если нефть из ОАЭ будет стоить 100 долларов, то российскую планируют покупать за 50 (или 60, пока схема держится в секрете). Многие аналитики уверены, что планы по ограничению провалятся, но Американское правительство не отступает. Именно в августе мы узнаем, насколько сильно влияние англосаксов на Индию, Бразилию и другие страны.

По мнению экспертов, сегодня для выхода из кризиса и смягчения санкций нужно решить проблему профицита торгового баланса России. Поставки газа снизились, но за счёт роста цены удалось ещё и выйти в плюс. Нужно понимать, что это игра в долгую, а результаты давления на Европу при помощи газовой дубины будут заметны не раньше октября. В то же время в августе параллельный импорт должен заработать в полную силу. Пока в магазинах электроника есть, но население явно покупает меньше, чем было год назад. В страну ввозится недостаточное количество товаров, а лежащие на балансе бюджета деньги приводят к излишнему укреплению рубля. Предполагается, что пик стоимости, когда за 1 доллар давали 51 рубчик, уже прошёл. Если не будет никаких сюрпризов, то национальная валюта будет торговаться на отметке 60-64, но мы с вами знаем, что дядюшка Сэм не дремлет. В Европе и рады бы сделать России подножку, но опасаются дальнейшего снижения прокачки по действующим трубопроводам. Пока украинская ветка и Северный поток 1 дают около 70 миллионов кубических метров в сутки. Турбина из Германии так и не пришла, а ведомства не могут договориться о том, кто кому какие документы должен предоставить.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Август будет интересным. Мы предлагаем запасаться попкорном. Благо, в России кукуруза выращивается в большом количестве. Хрустите на здоровье. Источник.