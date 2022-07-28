Можно ли сэкономить на сборке компьютера, если покупать комплектующие по частям, а не в составе готовой сборки? Давайте разбираться

Существует множество сложных дилемм, которые вызывают брожения в умах экспертов и обычных пользователей. Вот вы знаете, кто делает лучше процессоры: AMD или Intel? Вопросов множество, а каждый из них вызывает споры, разрешить которые просто невозможно. Если уж спрашивать нашего мнения, то сегодня можно попытаться назвать лучший процессор 2021 года, или 2011, но говорить в перспективе не представляется возможным, ведь мы наблюдаем постоянные изменения на рынке. Именно поэтому мы перейдём к более простой, но не менее важной дилемме, о которой и поговорим ниже. Итак, вы решили купить новый компьютер. В большинстве стран у вас есть несколько вариантов:

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Купить ноутбук. Весьма популярный способ, предполагающий всё и сразу. Вы получаете мультимедийный центр, который можно взять с собой в поездку, на пикник и просто полежать на диване, когда лень включать телевизор. Мощность подобных устройств позволяет использовать их не только для сёрфинга в интернете, но и для игр, а значит геймеры являются основными покупателями подобной продукции.

Купить готовый системный блок. Второе по популярности решение, которое предназначено для тех, кто хочет именно настольный компьютер. Аналогичная ноутбуку комплектация будет стоить дешевле, но работать сможет быстрее. При желании легко усилить новым железом, поэтому обладает ещё и высоким потенциалом.

Попытаться купить отдельные комплектующие. А вот этот вариант на Западе пользуется невысокой популярностью. Это не значит, что там никто не берёт отдельно процессоры или видеокарты, но процентное соотношение явно не в пользу последнего варианта.

Вот только мы говорим о российском рынке, а значит пытаемся не только получить максимально быстрое железо, но и сэкономить. В данном материале мы рассмотрим новый ролик, опубликованный на канале Даниила Герасимова (Daniil Gerasimov), в котором он рассуждает на тему выгодности самостоятельной сборки или покупки готового системного блока. История такова: в сервис попал новый компьютер, выпущенный компанией iRU. Это отечественный бренд, который входит в топ 5 по продажам на рынке РФ (1000 системных блоков в сутки). Маркетологи гордо заявляют, что ПК сделан в России, хотя внутри нет ни одного компонента, который можно было бы назвать российским. По непонятным причинам на корпусе огромная вмятина. Неясно, почему владелец не отправил системный блок обратно, а принёс в сервис. Таким образом он потерял 3-летнюю гарантию, но это уже его проблема. Нас же с вами интересует начинка.

Внутри расположился 4-ядерный Core i3-12100F, простенький твердотельный накопитель SATA 3 на 500 Гб, 16 Гб оперативной памяти DDR4-3200 и видеокарта GeForce RTX 3050. Пожалуй, последний пункт самый дорогостоящий, а всего за компьютер было уплачено 66 тысяч рублей. Парни из iRU явно экономили, ведь внутри довольно бюджетный блок питания, примитивная система охлаждения, а всё это расположилось в глухом корпусе, в котором нет ни одного дополнительного кулера. Мало того, в нём нет отверстий для отвода тепла, поэтому поставить что-то мощнее уже не удастся. Кабель-менеджмент проводил криворукий слепой сантехник, у которого тряслись руки и болела голова. Кабели были натянуты, а от удара один даже сломался. Благо на работоспособность системы это не повлияло, но осадочек остался.

Блогер протестировал компьютер и пришёл к выводу, что всё работает относительно стабильно, а температуры не критичные. Но самое интересное было впереди, ведь нужно было подсчитать стоимость всех комплектующих отдельно. Как выяснилось, если купить все те же комплектующие, а после собрать компьютер самостоятельно, то выйдет 65 тысяч рублей, при этом готовый ПК обошёлся в 66 тысяч. Получается, что iRU взяла за сборку всего 1000 рубчиков. Всё это значит, что компания зарабатывает не на сборке, поскольку оптом комплектующие явно дороже. Нужно учитывать, что это частный случай, поэтому мы рекомендуем вам почаще обращаться к калькулятору. Всё дело в том, что перед вами одна из самых бюджетных сборок, половина стоимости которой ушла на видеокарту. Именно этим объясняется такой примитивный системный блок и экономия на кабель-менеджменте. Крышка глухая, а корпус будет просто стоять под столом.

На самом деле это не претензия. У автора данного материала корпус также надёжно спрятан в специальном отсеке стола, но это не мешало купить более эффективный системный блок, в котором есть дополнительные кулеры для отвода горячего воздуха. Если вы нацелились на бюджетное железо, то глухая коробка будет весьма кстати. А вот при выборе чего-то помощнее стоит немного доплатить. Речь идёт не только о перегреве, но и тишине в вашем доме, ведь нагреваясь видеокарта будет всё больше разгонять вертушки, что явно не пойдёт на пользу вашим ушам.

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