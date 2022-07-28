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Выбираем «правильную» видеокарту для монитора с разрешением 4К – 5 игровых моделей от 78 000р
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Многие пользователи пытаются понять, как купить самую оптимальную видеокарту на рынке. Скорее всего, такого понятия не существует, поскольку очень многие зависит от разрешения дисплея. Если у вас народное 1080р, то можно не переплачивать за крутость и новое поколение, ведь все модели дешевле 30 000 рублей будут справляться со всеми играми ещё много лет. Это не значит, что не придётся снижать настройки графики. Увы, но время берёт своё, но сегодня проблем точно не будет. Точно такая же ситуация и с мониторами, получившими разрешение 2К. Геймер, который не ориентируется на этот показатель, может купить либо слишком дорогую модель, либо слишком дешёвую. В первом случае вы просто переплатите немного (или много) денег, а во втором получите падение количества кадров в секунду. Это приведёт к необходимости снижать настройки графики или даже разрешение дисплея, а значит оценить все визуальные задумки разработчиков уже не получится.

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Сегодня мы начинаем цикл материалов, каждый из которых нацелен на определённое разрешение дисплея. Это будет: 4К, 2К и 1080р. Мы разберём оптимальные модели для каждого монитора. Учитывайте, что это всего лишь рекомендация, ведь мнений по этому поводу предостаточно. Ну а начать планируем с 4К. Отметим, что таких мониторов на руках крайне мало, поскольку стоят они довольно немало. Ну и цена видеокарты может опустошить даже самый увесистый кошелёк.

На момент старта продаж в РФ GeForce RTX 3090 стоила 137 тысяч рублей. Купить видеокарту по такой цене было нереально, а ещё в мае она продавалась за 300 000 рублей. Сегодня модель производства Zotac обойдётся вам в 146 тысяч, что не только максимально близко к официальной стоимости, но и довольно неплохо учитывая нестабильность российского рынка. GeForce RTX 3090 будет служивать вам ещё много лет, обеспечивая высокую производительность в 4К на максимальных настройках.

А вот GeForce RTX 3080 Ti уже не кажется такой выгодной. Вполне возможно, что причина в том, что недорогие модели просто раскупили, поэтому остались только середняки. Если вы хотите сэкономить 20 тысяч рублей, то вместо флагмана NVIDIA берите GeForce RTX 3080 Ti. В играх разницу вы даже не заметите, а вот в рендеринге лучше себя покажет графический чип на 24 Гб видеопамяти. GeForce RTX 3080 Ti гораздо тише и потребляет меньше энергии, благодаря чему температура не выходит за пределы допустимых значений. Повторимся, что очень часто цена на некоторые модели снижается до 110 тысяч рубле, что кажется нам намного выгоднее текущих 124 тысяч рубликов.

Геймеров, которые лишены предрассудков и предпочтений, может заинтересовать Radeon RX 6900 XT. Графический чип примерно аналогичен по скорости с GeForce RTX 3080 Ti, но имеет 16 Гб видеопамяти. Обязательно учитывайте разницу в цене, ведь графический чип AMD ещё и дешевле. Мало того, модель производства Gigabyte может похвастать готовой системой жидкостного охлаждения. Вам остаётся только докупить контур со специализированной жидкостью. Одним словом – это настоящий клад, который оценят разумные геймеры.

Не стоит забывать, что почти всегда есть альтернатива. В данном случае это GeForce RTX 3080. Перед вами вторая серия, главным отличием которой стала 384-битная шина и 12 Гб видеопамяти. Если не считать мелких деталей, то за 90 тысяч вы получаете полноценную GeForce RTX 3080 Ti. Если у вас есть на руках такая сумма денег, то мы настоятельно рекомендуем вам задуматься, ведь в данном случае любителей продукции NVIDIA ждёт оптимальное соотношение между ценой и производительностью.

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3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
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RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Самым дешёвым лотом нашего списка стал GPU Radeon RX 6800 XT. По производительности видеокарта примерно соответствует обычной версии GeForce RTX 3080, но стоит дешевле. Фактически, это даже более выгодное решение, чем предыдущий графический чип, но среди наших читателей слишком много фанатов Дженсена Хуанга, которым такие вещи просто не объяснить. Radeon RX 6800 XT предлагает 16 Гб видеопамяти и внушающую доверие производительность. Вы ещё долго не будете думать о необходимости апгрейда, а спустя годы можно будет плавно переходить на 2К, а после и на 1080р. Сколько точно такая видеокарта будет тянуть игры, мы не знаем, но предыдущие флагманы работали по 6-8 лет.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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