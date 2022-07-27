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Выбираем недорогой игровой процессор для бережливого геймера – 5 моделей от 17 000р
Совсем необязательно тратить на процессор 50 000 рублей, ведь даже среди недорогих моделей есть довольно мощные камни
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Представьте себе, что есть два разных подхода к покупке компьютера. В первом случае пользователь берёт дорогостоящий процессор с разгонным потенциалом, мощную видеокарту и блок питания с флагманской материнской платой. В результате сборка стоит под 200 000 рублей, а владелец такого железа может после этого 6 лет вообще не думать о необходимости апгрейда. Но есть и другое решение. Многие пользователи предпочитают собрать систему в 2 раза дешевле, а через три года взять за те же деньги компьютер на новом железе.

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Мы не будем утверждать, что второй способ правильный, но сегодня остановимся именно на недорогих процессорах, способных стать сердцем производительной сборки для бережливого геймера. Кстати, вам необязательно тратить 100 000, чтобы получить скоростной компьютер, ведь потребности у всех разные, так же, как и предпочтения. Именно поэтому мы разберём не только обычные процессоры, но и гибридные модели с продвинутой интегрированной графикой.

Если у вас уже есть старый компьютер на базе сокета АМ4, то мы рекомендуем присмотреться к Ryzen 7 5700G. Берите этот камень только в том случае, если вы не планируете покупать отдельную видеокарту. Интегрированный чип легко справляется с любыми играми 5-летней давности, а если речь идёт о новинках, то он может запускать все нетребовательные тайтлы. Например, новую игру о приключениях котика (Stray). Мы специально взяли ОЕМ-версию, поскольку она ощутимо дешевле дисковой. Просто поставьте на процессор свою систему охлаждения, что позволит сделать апгрейд за небольшие деньги.

Ryzen 5 5600X решает те же проблемы, но потребует покупки дискретной видеокарты. Если вы изначально планировали взять карточку уровня GeForce RTX 3050, то этот процессор позволит раскрыть её потенциал, сэкономив на материнской плате и оперативной памяти. При желании для Ryzen 5 5600X можно купить самую простую плату на базе чипсета А320, но мы рекомендуем остановиться на чём-то поновее. Здесь в первую очередь нужно обращать внимание на наличие интерфейса PCIe 4.0. На носу новое поколение графических чипов. Кто знает, вдруг середняки будут работать на старых материнских платах с PCIe 3.0 медленнее? В550 для этого подойдёт идеально, ну а какую именно модель брать, решайте сами.

Поскольку большинство наших читателей отдаёт предпочтение процессорам Intel, то мы предлагаем им взять Core i5-12400. Это среднебюджетный камень семейства Alder Lake, новее которого пока ничего нет. Камень позволяет поставить довольно дорогую видеокарту, но в большинстве случаев владельцы подобных процессоров выбирают уровень GeForce GTX 1660 Super. С такой комплектацией ваш компьютер ещё много лет будет тянуть все игры, а при желании можно заменить одну из частей. Самое главное не пытаться экономить каждый рубль, а иначе обновить ничего у вас не выйдет.

За 19 тысяч рублей можно взять полноценную основу для игрового компьютера для нетребовательных геймеров. Процессор Ryzen 5 5600G почти не уступает по производительности Ryzen 5 5600X и включает встроенную графику. Леталки, стрелялки, гонки и бродилки – и это далеко не весь список жанров, которые Ryzen 5 5600G тянут без видимых усилий. В комплекте уже идёт система охлаждения, а сам процессор не предъявляет требований к питанию и материнской плате. А вот о необходимости оперативной памяти с высокими таймингами и тактовой частотой от 3200 МГц стоит помнить. Интегрированная графика AMD крайне чувствительна к этому параметру.

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На первый взгляд Core i5-11400 кажется бедным родственником на фоне указанных выше процессоров, вот только при правильном подходе можно собрать достойный системный блок с высокой производительностью. Если сравнивать с Core i5-12400, то указанная выше модель имеет несколько преимуществ, о которых мы и поговорим. Во-первых, в комплекте идёт кулер, а значит вы экономите пару тысяч рублей. Учитывайте, что в данном сегменте это неплохие деньги. Во-вторых, сам процессор стоит на 3500 рублей дешевле. Ну и вы ещё и экономите на материнской плате. Магазины активно скидывают цены на платы для предыдущего поколения, поэтому можно ещё выиграть тысячи 4 рубчиков. Получается, что абсолютно на пустом месте мы насчитали почти 10 000 рублей, что довольно немало. Если вы докинете эти деньги к видеокарте, то вместо GeForce RTX 3050 получите GeForce RTX 3060, а это уже совсем другой уровень с другим потенциалом и более высокой производительностью.

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