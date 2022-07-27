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Инсайдер назвал сроки выхода GeForce RTX 4090 – видеокарта может поступить в продажу в августе
Вполне возможно, что GeForce RTX 4090 не выйдет до конца 2022 года
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Маркетинг уже давно стал наукой и преподаётся наиболее успешными предпринимателями в сотнях и даже тысячах ВУЗах по всей планете. Известно, что ключевым фактором, влияющим на покупательскую способность и высокий спрос, не является низкая стоимость. За довольно качественный телевизор могут просить 20 000 рублей, но подавляющее большинство покупателей выберет аналог производства Samsung за 35 000 или даже дороже. Всё дело в правильном маркетинге. Никто не будет искать внутри телевизора продвинутые технологии, ведь самое главное верить в то, что лишние 15 тысяч потрачены не зря. Всё это актуально не только для телевизоров, но и для электрических чайников и даже для компьютерных комплектующих.

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Рекламная компания графических чипов NVIDIA следующего поколения стартовала уже давно, а первым в прессу попал слух, согласно которому производительность GeForce RTX 4090 окажется в 2 раза выше GeForce RTX 3090. Это вызвало массу споров, ведь мы уже давно не видели такой щедрости со стороны Дженсена Хуанга. Следом подоспели сведения об энергопотреблении, когда инсайдеры буквально завалили нас советами о необходимости покупать блок питания на 1500 Вт. В последнее время эксперты склоняются к тому, что GeForce RTX 4090 не будет потреблять выше 450 Вт, а значит рост по питанию есть, но он не критичный. С первых дней рекламной компании мы знаем о переходе на 5-нм технологический процесс, а в последние дни интернет полнится слухами о планах выпустить GeForce RTX 4090 Ti (Titan). Ожидается, что суперфлагман получит 48 Гб видеопамяти на скорости 24 Гбит/с и 384-битную шину. Именно этой видеокарте прочат теплопакет на 800 Вт, хотя мы рекомендуем доверять таким слухам без фанатизма.

Кажется, что мы знаем очень многое, если не считать сроков выхода GeForce RTX 4090. Изначально предполагалось, что это случится в июле, но после стало понятно, что выход явно отложен. Кто-то говорит о конце 2022 года, тогда как некоторые уверяют, что флагман точно поступит в продажу к концу осени. В качестве основания для подобных утверждений приводится информация, согласно которой рынок видеокарт переполнен, а партнёры NVIDIA испытывают сложности с реализацией уже готовых моделей. Никому не хочется терять деньги, поэтому выпуск будет откладываться до последнего. Здесь перед Дженсеном Хуангом встаёт сложная дилемма, ведь на пятки наступает Лиза Су, планирующая ударить по позициям зелёных этой осенью.

По словам инсайдеров, сегодня производство GeForce RTX 4090 уже стартовало, а первая партия полностью готовых флагманских графических чипов будет доставлена в китайскую розницу уже к концу лета. Эксперты отмечают, что в данном слухе есть несколько нестыковок. В первую очередь нужно учитывать тот факт, что мы ещё ни разу не видели изображения эталонной модели. А вообще в прессу попадал график, согласно которому первая партия будет готова только к концу сентября. Кроме того, стоит помнить о необходимости анонса, а в графике NVIDIA нет никаких публичных мероприятий на ближайший месяц.

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Одновременно со сроком выхода флагманской модели GeForce RTX 4090 есть вопросы относительно появления на прилавках GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070. Что бы там ни говорили энтузиасты, но геймеров больше волнует именно два последних графических чипа. Вполне возможно, что их перенесут на начало 2023 года, а последние утечки говорят о том, что NVIDIA ощутимо урезала шину обеих GPU. GeForce RTX 4080 сможет претендовать на 256-битную шину, тогда как в текущем поколении у представителя этой линейки 320-битная и 384-битная шины. А вот GeForce RTX 4070 обвалился с 256-битной шины до 160-битной шины. Эксперты полагают, что таким образом удалось унять горячий нрав серии Ada Lovelace.

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#видеокарты #geforce rtx 4090
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