NVIDIA властвует над российским рынком видеокарт, а мы изучим 6 самых популярных моделей второго месяца лета

Как обычные геймеры покупают новые видеокарты? Чаще всего это происходит так: вначале обращаются к знакомым, пытаясь у них разузнать название видеокарты. У многих на этом этапе возникают сложности, ведь значительная часть геймеров не знает, что вообще за процессор и видеокарта у них находится внутри системного блока. Иногда в попытке принять правильное решение пользователи обращаются в магазины, где им достаются далеко не самые выгодные предложения. А в последнее время принято ещё и смотреть отзывы блогеров, которые рассказывают свои впечатления не только о графическом чипе, но и о конкретной модели.

реклама

Всё это лишь часть способов определиться с оптимальным выбором, ну а мы предлагаем самое простое решение. Сегодня мы заглянем в магазин Регард, где сделаем ранжирование по популярности среди всех уже проданных карт. Это значит, что именно эти модели вызывают наибольший интерес среди российских геймеров. Точных данных о количестве проданных экземпляров у нас нет, ну а список составлен начиная от самой популярной модели и включает 6 наименований. Отметим, что в данном материале наше мнение не учитывается, а вы можете рассказать о том, какую видеокарту считаете оптимальной, в комментариях.

В июле 2022 года чаще всего в Регарде покупали GeForce RTX 3070. Видеокарта стоит 56 тысяч рублей и предлагает довольно мощную начинку, позволяя с лёгкостью играть в самые требовательные новинки в разрешении 2К. Вообще нет никаких причин ограничивать себя и в 4К, но здесь есть некоторые нюансы. Во-первых, процент 4К-мониторов на руках крайне мал, поэтому подобное разрешение доступно единицам. Во-вторых, большая часть новых игр не предъявляет высоких требований, поэтому GeForce RTX 3070 может там работать даже в 8К. Что до потенциала, то он ограничен 8 Гб видеопамяти. Сегодня этого достаточно, но никто не знает, как изменятся условия и игровые движки уже в 2023 году.

На втором месте GeForce RTX 3050. У Gigabyte получилась довольно интересная модель, отличающаяся эффективным охлаждением. В рознице можно взять этот графический чип на пару тысяч дешевле, но в таком случае вы получите один большой шумный кулер. В данном случае GeForce RTX 3050 будет работать тихо, что обусловлено не только двумя мощными вентиляторами, но и минимальными требованиями. Видеокарта быстрая и энергоэффективная, а значит вам не нужно докупать ещё и блок питания. В 1080р она позволит запускать все игры на максимальных графических настройках.

Совершенно неожиданно на третьем месте расположилась GeForce RTX 3080 за 90 тысяч рублей. Судя по всему, в Регард наведалась группа миллионеров, ведь иначе объяснить народную любовь к такой дорогостоящей видеокарте мы не можем. У Palit вышла не самая плохая модель, хотя до лучших представителей линейки ей далеко. Мощности системы охлаждения достаточно, а сама GeForce RTX 3080 подходит даже для 4К.

На четвёртом месте бюджетная GeForce GTX 1650. Покупателям такой видеокарты нужно помнить о том, что они идут на большущий компромисс, ведь нужно будет себя постоянно ограничивать. В разрешении 1080р получить максимальный уровень графики не выйдет, а в 720р картинка выглядит совсем печально. Мы не рекомендуем брать GeForce GTX 1650 владельцам мониторов с диагональю выше 24 дюймов. Ну и Palit явно сэкономила, ведь даже учитывая нетребовательный графический чип, данная модель явно не отличается тишиной.

Если у вас есть возможность доплатить 8 тысяч рублей, то берите GeForce GTX 1660 Super. Эта видеокарта находится на 5 месте по популярности, что вполне заслуженно. Графический чип довольно старый, что не мешает запускать все игры в 1080р на высоких настройках графики. 6 Гб достаточны для такого режима, хотя 28 тысяч – это далеко не самая оптимальная цена за видеокарту этого уровня.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр RTX 3070 Ti дешевле 70 тр в Ситилинке Рухнула цена i9 12900K на треть Цены RTX 3090 идут к 100 тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ну и на 6 месте GeForce RTX 3060 за 42 тысячи рублей. Покупая такую видеокарту, вы можете быть уверенны в том, что она будет вам служить как минимум 4 года. Но это с условием, что нас ждут перемены и резкий рост требований в играх следующего поколения. Если ничего подобного не случится, то даже спустя 6 лет можно будет рассчитывать на 1080р на средних. Одним словом – отличное вложение с учётом всех рисков и перспектив.