Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Российский магазин назвал 6 самых продаваемых видеокарт июля – ни один GPU AMD в списке не значится
NVIDIA властвует над российским рынком видеокарт, а мы изучим 6 самых популярных моделей второго месяца лета
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

Как обычные геймеры покупают новые видеокарты? Чаще всего это происходит так: вначале обращаются к знакомым, пытаясь у них разузнать название видеокарты. У многих на этом этапе возникают сложности, ведь значительная часть геймеров не знает, что вообще за процессор и видеокарта у них находится внутри системного блока. Иногда в попытке принять правильное решение пользователи обращаются в магазины, где им достаются далеко не самые выгодные предложения. А в последнее время принято ещё и смотреть отзывы блогеров, которые рассказывают свои впечатления не только о графическом чипе, но и о конкретной модели.

реклама

Всё это лишь часть способов определиться с оптимальным выбором, ну а мы предлагаем самое простое решение. Сегодня мы заглянем в магазин Регард, где сделаем ранжирование по популярности среди всех уже проданных карт. Это значит, что именно эти модели вызывают наибольший интерес среди российских геймеров. Точных данных о количестве проданных экземпляров у нас нет, ну а список составлен начиная от самой популярной модели и включает 6 наименований. Отметим, что в данном материале наше мнение не учитывается, а вы можете рассказать о том, какую видеокарту считаете оптимальной, в комментариях.

В июле 2022 года чаще всего в Регарде покупали GeForce RTX 3070. Видеокарта стоит 56 тысяч рублей и предлагает довольно мощную начинку, позволяя с лёгкостью играть в самые требовательные новинки в разрешении 2К. Вообще нет никаких причин ограничивать себя и в 4К, но здесь есть некоторые нюансы. Во-первых, процент 4К-мониторов на руках крайне мал, поэтому подобное разрешение доступно единицам. Во-вторых, большая часть новых игр не предъявляет высоких требований, поэтому GeForce RTX 3070 может там работать даже в 8К. Что до потенциала, то он ограничен 8 Гб видеопамяти. Сегодня этого достаточно, но никто не знает, как изменятся условия и игровые движки уже в 2023 году.

На втором месте GeForce RTX 3050. У Gigabyte получилась довольно интересная модель, отличающаяся эффективным охлаждением. В рознице можно взять этот графический чип на пару тысяч дешевле, но в таком случае вы получите один большой шумный кулер. В данном случае GeForce RTX 3050 будет работать тихо, что обусловлено не только двумя мощными вентиляторами, но и минимальными требованиями. Видеокарта быстрая и энергоэффективная, а значит вам не нужно докупать ещё и блок питания. В 1080р она позволит запускать все игры на максимальных графических настройках.

Совершенно неожиданно на третьем месте расположилась GeForce RTX 3080 за 90 тысяч рублей. Судя по всему, в Регард наведалась группа миллионеров, ведь иначе объяснить народную любовь к такой дорогостоящей видеокарте мы не можем. У Palit вышла не самая плохая модель, хотя до лучших представителей линейки ей далеко. Мощности системы охлаждения достаточно, а сама GeForce RTX 3080 подходит даже для 4К.

На четвёртом месте бюджетная GeForce GTX 1650. Покупателям такой видеокарты нужно помнить о том, что они идут на большущий компромисс, ведь нужно будет себя постоянно ограничивать. В разрешении 1080р получить максимальный уровень графики не выйдет, а в 720р картинка выглядит совсем печально. Мы не рекомендуем брать GeForce GTX 1650 владельцам мониторов с диагональю выше 24 дюймов. Ну и Palit явно сэкономила, ведь даже учитывая нетребовательный графический чип, данная модель явно не отличается тишиной.

Если у вас есть возможность доплатить 8 тысяч рублей, то берите GeForce GTX 1660 Super. Эта видеокарта находится на 5 месте по популярности, что вполне заслуженно. Графический чип довольно старый, что не мешает запускать все игры в 1080р на высоких настройках графики. 6 Гб достаточны для такого режима, хотя 28 тысяч – это далеко не самая оптимальная цена за видеокарту этого уровня.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
RTX 3070 Ti дешевле 70 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ну и на 6 месте GeForce RTX 3060 за 42 тысячи рублей. Покупая такую видеокарту, вы можете быть уверенны в том, что она будет вам служить как минимум 4 года. Но это с условием, что нас ждут перемены и резкий рост требований в играх следующего поколения. Если ничего подобного не случится, то даже спустя 6 лет можно будет рассчитывать на 1080р на средних. Одним словом – отличное вложение с учётом всех рисков и перспектив.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Китайский поставщик получит карты NVIDIA GeForce RTX 40 менее чем через месяц
Инсайдер: в 2022 г. выйдет лишь одна карта линейки RTX 4000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сколько будет стоить Биткоин в 2040 году – почему за 1 ВТС не будут давать 1 миллион долларов
32
Как тебе такое, Грета Тунберг: придуман альтернативный способ борьбы с излишками CO2
12
Как живёт российская авиация под давлением санкций – ремонтная база и строительство новых самолётов
21
Что будут пить жители РФ после ухода Сoca-Cola и Pepsi – аналоги западных напитков по высоким ценам
75
CDPR в честь своего 20-летия дарит игрокам набор цифрового контента по «Ведьмаку» и Cyberpunk 2077
2
Возвращаемся в The Witcher 3 – выбираем оптимальную видеокарту для повторного прохождения Ведьмака
5
К «Связному» поданы иски на 14 300 000 000 рублей — компании грозит банкротство
9
Тинькофф вводит новые комиссии: 200 у.е. за приём платежей по SWIFT
3
В Европе дорожают популярные видеокарты RTX 3000 и RX 6000
1
Драйвер Adrenalin Edition 22.7.1 ощутимо повысит производительность RX 6950XT и RX 6400 в Minecraft
1
Самой быстрой видеокартой 2023 года может стать GeForce RTX 4090 Titan – 48 Гб, 24 Гбит/с и 800 Вт
11
Выбираем видеокарту для требовательных игр в разрешении 2К – 5 геймерских моделей от 40 000 рублей
2
Выбираем самую быструю видеокарту для миллионеров – 5 геймерских GPU для игр в разрешении 4К
23
Геймерские процессоры Intel дешевеют в магазинах РФ – серия Alder Lake со скидками до 20%
10
GeForce RTX 4090 окажется дешевле RTX 3090 Ti и будет поставляться в двух вариантах — инсайд
5
Полет на колонизацию Луны откладывается: Рогозин лишился еще одного хлебного места
8
Видео: первые 17 минут космосима RimWorld, записанные на PlayStation 5
+
GTA Online получила высмеивающее ситуацию в западной экономике обновление
2
Выбираем оптимальную видеокарту для Hitman 3 и Guardians of the Galaxy – 6 GPU для 4К, 2К и 1080р
7
GeForce GTX 1630 за 15 000р vs GeForce RTX 3090Ti за 160 000р – стоит ли покупать дорогую видеокарту
9

Популярные статьи

Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
177
Разберёмся, откуда столь большая разница в ценах на видеокарты между Россией и Европой
71
Собираем компьютер бюджетно - с Авито и Aliexpress
5
Насколько быстрым будет iPhone 14 Pro по сравнению с iPhone 13 Pro
4
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - очередное безумие во "вселенной" Голливуда
42
Что выбрать для квартиры и дома – светодиодные лампы или лампы накаливания
60
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron
47
О самых маленьких игровых консолях
2
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 2
51
Банковская система против криптовалюты и блокчейна
10

Сейчас обсуждают

ахахах
15:40
какие С-300 советские что ли,которые Украине СССР оставил в наследство
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Infinity78
15:39
он дрочит, у него нет денег на проституток)
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Schokn-Itrch
15:39
Топ 6 из 20 наименований? Слишком странная выборка со слишком пафосным названием. Плюс ко всему "популярные" не означает "самые продаваемые". Вполне вероятно синонимом "популярные" является "надо впа...
Российский магазин назвал 6 самых продаваемых видеокарт июля – ни один GPU AMD в списке не значится
Infinity78
15:38
сколько миллионов? там 5 лямов всего ездит) из 404 2 ляма
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Радослав Бояджиев
15:38
Удаляйте матовое стекло от всех светодиодных ламп, и получите +50% света, и долговечность из отсутствие перегрева диода, и електроники. Прецизно измерено после 30 минут работы ламп. Пользуюсь так 7 л...
Что выбрать для квартиры и дома – светодиодные лампы или лампы накаливания
LorDex
15:38
Если вы всё время отступаете, то как вы считаете наши потери?
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Yurnelo
15:38
Дайте 4090 за 101-107 тыс. руб. и я заберу, все равно в 2023 рубль упадет и будет 200+ стоить.
Инсайдер: в 2022 г. выйдет лишь одна карта линейки RTX 4000
SINgle84
15:38
на слайдех нвидии на уровне 3080. в 40хх все убогое делают кроме 4090+
Инсайдер: в 2022 г. выйдет лишь одна карта линейки RTX 4000
ptlrkptt
15:38
Добавлю ещё )) No Man's Sky (Vulkan API) The Division 2 (DirectX 12 API)
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 2
Руслан Невеляев
15:36
Пока ваше названное отработало 1 раз на пятерку - российское отработало в ответ десятки раз на пятерку))) Только ваши тупые голодранцы радуются тому, что целый разок куда-то попали)))
Российские пользователи переходят на пиратский Windows, а Microsoft блокирует продажи лицензий в РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем