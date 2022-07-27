Вернуть доверие российский пользователей будет крайне сложно

Нет никаких сомнений, что где-то внутри Microsoft нет единства по поводу недавно принятого решения о полном уходе с Российского рынка. Софтверный гигант сообщил о намерении покинуть РФ ещё весной, а после передумал и возобновил продажи. В начале июля стало известно о невозможности скачать дистрибутив новой настольной операционной системы Windows 11 с официального сайта, а ещё раньше группа инсайдеров из РФ оказалась не у дел. Всё идёт к тому, что Microsoft готовится к окончательному бегству, о чём говорят последние факты. Известно, что совсем недавно было принято решение продавать лицензионные копии через официальный сайт Microsoft. Так, Windows 11 Home стоит 139 долларов, тогда как за версию Windows 11 Pro попросят 200 долларов. Учтите, что речь идёт не о коробочной версии, к которой прилагаются стикеры, а об обычном цифровом коде.

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Вполне возможно, что для личного пользования такая лицензия и подходит, но если придётся подтвердить отсутствие связей с весёлым Роджером, то в европейских странах к вам могут возникнуть вопросы. Ну а жители РФ лишены всех возможных проблем, ведь с российских IP нет возможности совершить покупку. В то же время, если вы воспользуетесь VPN, то сложности возникнут с оплатой, ведь рубли не принимают, а пополнить долларовый счёт крайне сложно. В некоторых случаях можно использовать криптовалюты, но для обычных пользователей такой способ не подходит. Но куда более любопытно, что на том же сайте Microsoft можно отхватить предыдущую операционную систему намного дешевле. Windows 10 Home оценили в 60 долларов, а Windows 10 Pro в 90 долларов. Не забывайте, что буквально на каждом углу Microsoft кричит о возможности бесплатного перехода с Windows 10 на Windows 11. Получается, что можно потратить всего 90 долларов, скачать нужный дистрибутив. После установить его с чистого листа, активировать лицензией, а через пару часиков получить полноценную Windows 11 с двукратной экономией.

Ну а пока Microsoft ищет возможностей для дополнительного заработка, российские пользователи переходят на пиратское программное обеспечение. Сообщается, что только в июне 2022 года запрос на скачивание Office Excel увеличился на 650%. Ещё более впечатляющая статистика по поиску популярной утилиты Windows 10 Media Creation Tool. Напомним, она позволяет на основе лицензионного дистрибутива создать дисковый или USB-носитель для установки операционной системы. А ведь статистика не учитывать возросший спрос на торрентах, где можно скачать уже готовый образ, в который не только включены офисные приложения, но и встроена активация. Очевидно, что пользователи из РФ переходят на пиратский софт, а Microsoft не просто подталкивает их к этому, но и делает вид, что ничего не происходит. Годами софтверный гигант морочил голову российским чиновникам, заставляя проводить проверки и тратить ресурсы на пиратов. А сегодня в США пытаются игнорировать российский рынок.

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Что любопытно, Microsoft активно преуменьшает потери, от ухода с российского рынка. По официальным данным, на заработную плату сотрудникам российского офиса, долги, штрафы и другие потери было потрачено всего 125 миллионов долларов. На фоне общей выручки в размере 52 миллиардов долларов, цифра кажется незначительной, вот только это не совсем так. Проблема в том, что обычные пользователи РФ и раньше не особо рвались покупать продукцию Microsoft. А вот крупные компании и тем более государственные корпорации приносили в копилку софтверного гиганта сотни миллионов долларов. Лицензионный софт лился рекой, а правительство не жалело денег на доброе дело борьбы с пиратством. В настоящее время закупка со стороны госкомпаний прекращена, денежный поток иссяк, вот только Microsoft предпочитает не указывать реальные суммы, делая ставку на облачные службы и доходы от продажи ПО. Даже если сегодня это звучит красиво, вернуться на российский рынок в том объёме, которые ранее занимала Microsoft, уже не удастся. Решение о переходе на отечественное программное обеспечение принято. Далеко не всегда можно найти соответствующие аналоги, но процесс пошёл. Источники: 1, 2, 3.