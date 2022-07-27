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Российские майнеры увеличили инвестиции в добычу Биткоинов – сколько зарабатывают фермеры в РФ
Майнеры продолжают осваивать Московскую область, несмотря на нехватку энергии в регионе
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Биткоин дешевеет, майнеры паникуют, а инвесторы выводят свои деньги из сомнительных активов по всему миру. Именно такие заголовки можно увидеть в прессе если попытаться изучить тематику криптовалют. Прибавьте к этому разорившихся фермеров, которые сливают видеокарты за бесценок, и вы получите полную картину. Вполне возможно, что где-то всё это уже происходит, но мы ни разу не видели дешёвых видеокарт, ведь даже на вторичном рынке оборудование для добычи Эфира стоит довольно дорого. Эксперты уверяют, что падение курса Биткоина оказало влияние на расширения мощностей крупных компаний, но не остановило этот процесс. Это значит, что даже сегодня есть немало людей, которые не только не собираются паниковать, но и продолжают инвестировать в железо.

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По данным одного из ведущих импортёров оборудования для майнинга в РФ компании Intelion Data Systems (публикация на сайте РБК), в обозримом будущем Россия имеет все шансы стать ключевым игроком, отхватив немалую часть пирога на рынке добычи криптовалют. Предпосылок множество, но мы начнём с неожиданной остановки всех ферм в Техасе. Если вы уже забили, то ещё неделю назад руководство штата потребовало у майнеров прекратить копать Биткоины, поскольку из-за жары наблюдается нехватка электричества. А ведь ещё зимой власти США уверяли, что ничего подобного случиться просто не может. Как бы это странно не звучало, но майнинг не имеет жёсткой привязки к региону, ведь крупным компаниям важна инфраструктура и дешёвое электричество.

Эксперты отмечают, что в последнее время в РФ наблюдается повышенный спрос на создание дата-центров, а инвесторов интересует не только цена за 1 кВт*ч, но и профицит электроэнергии в регионе. Это значит, что майнеры смотрят в будущее, ведь нехватка электричества может привести к остановке ферм. К слову, в соседнем Казахстане это вечная проблема, которая мешает развитию отечественного майнинга. Согласно официальным данным, наиболее выгодными регионами с точки зрения профицита выработки энергии являются: Красноярский край, Свердловская, Иркутская и Мурманская области, а также Республика Хакасия. А вот в московской области наблюдается острая нехватка электричества. По данным Intelion Data Systems, многие инвесторы игнорируют фактор цены, отдавая выбор развитой инфраструктуры. Именно поэтому фермеры активно осваивают московскую область, где наблюдается острый дефицит энергии. Вполне возможно, что в случае дальнейшей коррекции Биткоина, крупные майнеры начнут перебиться в другие регионы, так как стоимость электричества станет ключевой переменной и будет определять выбор локации.

Также эксперты отмечают снижение стоимости минимального набора для старта. В июле фермеры могут сэкономить до 21%, что позволяет купить более мощное железо, получив дополнительную выгоду. Дешевеют также и видеокарты. Нужно понимать, что майнинг перестал быть лёгким способ для возврата инвестиций. В подтверждение взгляните на изображение выше. Там представлена доходность видеокарты GeForce RTX 2060 SUPER. Сегодня такой графический чип в Ситилинк стоит около 42 тысяч или 700 долларов. Как видите, на возврат инвестиций уйдёт 900 дней, что неподготовленному фермеру кажется просто нереальным сроком. Вот только многие майнеры, которые пришли в бизнес ещё в 2018 году, считают иначе. Логика здесь следующая: через несколько лет курс Эфира пойдёт вверх. За это время удастся получить немало монет, которые после этого можно будет продать с выгодой. При этом, чем дешевле будет стоить Эфир, тем меньше людей будут копать, а значит количество выпадающих монет увеличится. В итоге чем хуже будут идти дела сегодня, тем больше можно заработать завтра.

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Рухнула цена i9 12900K на треть
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3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
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Модно сколько угодно говорить об ошибочности такого мнения, но в реальности никто не знает, сколько будет стоить Эфир и Биткоин через 2 года. Аналитики полагаются на прошлый опыт, делая вывод, что нас ждёт неминуемое подорожание криптовалют.

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#майнинг #криптовалюты #эфир #биткоины
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