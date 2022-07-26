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GeForce GTX 1630 за 15 000р vs GeForce RTX 3090Ti за 160 000р – стоит ли покупать дорогую видеокарту
За 160 тысяч модно купить как минимум 3 полноценных системных блока на базе видеокарты GeForce GTX 1630
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Если посмотреть на статистику Steam, то можно убедиться в том, что лишь небольшая часть геймеров может себе позволить дорогие флагманские видеокарты. Кто-то покупает их на сдачу от нового автомобиля, тогда как другие долго копят, откладывая с зарплаты месяцами. Кто бы ни покупал мощный графический чип, он должен помнить, что одна видеокарта ничего не решает. Система должна быть сбалансирована, а иначе раскрыть потенциал графического чипа окажется невозможно. Это значит, что потребуется флагманский процессор, флагманская материнская плата и побольше оперативной памяти с низкими таймингами. Одним словом, придётся основательно потратиться, ну а в результате можно получить несколько сотен кадров в секунду почти в любых играх.

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Поскольку процент зажиточных геймеров невелик, а в большинстве случаев любители компьютерных игр покупают менее дорогие графические чипы, то нет ничего удивительного в том, что некоторые обращают внимание на самые бюджетные модели. Здесь нет скоростной видеопамяти последнего поколения, узкая шина и технологии из прошлого, а заинтересовать потенциального покупателя должна низкая цена. Сегодня мы приведём итоги необычного тестирования, проведённого командой Testing Games. С одной стороны находится GeForce RTX 3090 Ti, а на другом – GeForce GTX 1630. Можно сколько угодно рассуждать о рекомендованных ценах, но мы заглянем в российскую розницу. Сегодня GeForce RTX 3090 Ti можно купить за 160 тысяч рублей. А вот GeForce GTX 1630 стоит всего 15 тысяч. Разница колоссальная, а если учитывать ещё и требования к процессору и блоку питания, то сборка на основе флагмана будет стоить не меньше 300 000 рублей. В то же время на базе GeForce GTX 1630 легко можно собрать компьютер за 50 тысяч рублей. Давайте взглянем на результаты теста, а после сделаем выводы.

Как видите, GeForce GTX 1630 получила в среднем по девяти играм 34 кадра в секунду. В то же время GeForce RTX 3090 Ti с лёгкостью набрала 203 fps. Получается, что между самой быстрой и самой медленной видеокартой текущего поколения NVIDIA разница доходит до шести (6) раз. Тесты проводились в разрешении 1080р на высоких и максимальных настройках графики. И вот здесь нужно сделать несколько ремарок. Во-первых, владельцы GeForce GTX 1630 предпочтут снизить графические настройки на средние, что позволит выйти на 50 кадров в секунду и выше. Это значит, что даже с такой недорогой видеокартой вы сможете играть в новые игры. А вот GeForce RTX 3090 Ti явно слишком быстрая для 1080р. Именно поэтому эта видеокарта предназначается для владельцев мониторов с разрешением 4К, что также предполагает дополнительные расходы. В то же время не стоит забывать о том, что такие мониторы есть у небольшого количества геймеров, а значит большинство пользователей просто не сможет воспользоваться потенциалом GeForce RTX 3090 Ti в полном объёме. Из теста можно сделать несколько выводов:

  • Далеко не всегда нужна именно флагманская видеокарта, ведь многие геймеры выбирают шутеры и нетребовательные игры
  • Далеко не все компьютеры вообще способны включиться с такой видеокартой, а без блока питания на 850 Вт даже не стоит пытаться
  • Вы заплатите в 10 раз больше, но получите прирост производительности в 6 раз
  • Количество кадров на GeForce GTX 1630 можно легко увеличить на 50%
  • Менее дорогая видеокарта позволяет экономить и играть почти во все существующие игры

Всё это не значит, что мы советуем вам покупать GeForce GTX 1630. Это медленная и сильно переоценённая видеокарта, которая с трудом тянет игры в 2022 году. У неё нет никакого потенциала, а производительность ужасна низкая. И всё же, если у вас в кармане всего 15 тысяч, а играть хочется уже сегодня, то бюджетная модель станет для вас спасением, чего не скажешь о флагмане, который утянет бюджет даже состоятельного буржуа на самое дно.

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