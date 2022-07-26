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5 игровых процессоров для скоростного геймерского ПК для оверклокеров и новичков
Если немного поискать, то даже в российской рознице можно найти интересные предложения
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Приходится констатировать, что сегодня цены на компьютеры в России не имеют прямой привязки курса рубля к доллару. Пожалуй, впервые за несколько десятков лет мы видим, как укрепление национальной валюты никак не повлияло на стоимость видеокарт и процессоров. Вообще это не совсем так, ведь как только курс рубля снижается, торговые сети тут же подтягивают цены вверх, а вот после укрепления национальной валюты, делают вид, что вообще ничего не произошло. Складывается такое ощущение, что руководство магазинов игнорирует покупателей, пытаясь поставить их перед фактом, выставляя нереалистичные ценники на процессоры и видеокарты.

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Пожалуй, единственное, что может повлиять на российские магазины, это низкий спрос. Подумайте сами, ну кто купит Core i9-12900K за 60 тысяч рублей? В Европе такой камень можно взять за 650 евро, а в США иногда проходят акции, позволяющие стать владельцем флагмана дешевле 600 долларов. Нам кажется, что единственный шанс получить большую скидку в РФ возможен только после выхода процессоров нового поколения. Случится это должно уже этой осенью, а значит придётся подождать. Традиционно, в продажу поступит несколько дорогих камней, тогда как менее скоростные и выгодные по цене ожидаются в 1 квартале 2023 года. Получается, что ждать придётся 8 месяцев. Если вы не готовы долго страдать, то ищите оптимальные процессоры в нашем списке.

Ryzen 9 5900X предназначен для разумных пользователей. Он позволяет собрать мощный игровой компьютер без огромных вложений. Достаточно недорогой материнской платы на базе чипсета В550, 16 Гб оперативной памяти DDR4-3200 и выше, а также скоростного твердотельного накопителя. Доукомплектовать предлагаем видеокартой уровня GeForce RTX 3070, а в итоге можно будет забыть о муках выбора компьютера на долгие годы. Ryzen 9 5900X неплохо смотрится в разгоне, но куда интереснее купить недорогой ультрабюджетный системный блок на базе чипсета А320 и процессора Ryzen 3 1300, а после усилить его с помощью Ryzen 9 5900X. Главное не забыть о необходимости покупки мощного блока питания под видеокарту.

Core i5-12600K предназначен для тех, кто хочет опробовать свои силы в разгоне, но предпочитает не тратиться на флагманское железо. Без материнской платы на топовом чипсете не обойтись, но цены там стартуют с 500 долларов, а значит итоговая стоимость окажется куда меньше, чем для сборки компьютера на старших моделях серии Alder Lake. Для Core i5-12600K мы рекомендуем систему жидкостного охлаждения и оперативную память DDR5. Увы, всё это стоит очень дорого, но этот процессор и не предназначается для экономии, а все попытки выиграть несколько тысяч рублей разбиваются о суровую реальность. Стоит понимать, что оверклокинг уже давно не позволяет ничего сэкономить и является прерогативой наиболее обеспеченной части геймеров, которые получают возможность усилить и без того мощный компьютер.

Если вы просто хотите купить мощный процессор с неплохим потенциалом, то берите Ryzen 7 5800X. 8 ядер достаточно для любых задач, а в играх вам всё равно понадобится скоростная видеокарта. Некоторые эксперты рекомендуют экономить на материнской плате, выбирая чипсет А320 или В450. Нет никаких сомнений, что на скорости работы и даже в играх это никак не отразится, но вы лишите себя возможности приобрести твердотельный накопитель нового поколения, ведь интерфейса PICe 4.0 на старых материнских платах нет. Именно поэтому берите В500, пусть даже и одну из самых недорогих моделей на этом чипсете.

Если вам кажется, что все вокруг помешаны на новых играх, то вы сильно ошибаетесь, ведь в реальном мире много интересных занятий. Но всё это не значит, что нужно покупать старый ящик и смотреть на него в свободное время. Оптимальным вариантом будет система на базе Ryzen 7 5700G. Это мощный 8-ядерый камень, внутри которого скрыт скоростной интегрированный графический чип. Для игр 5-летней давности предостаточно, а если вы захотите побаловать себя новинками, то всегда можно докупить игровую видеокарту.

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Ну и завершим на Core i5-12500. Это просто новый современный камень, позволяющий вам собрать игровую систему без переплат и потери половины семейного бюджета. Core i5-12500 потянет любую видеокарту, а в качестве материнской платы можно использовать любой бюджетный вариант. Оперативную памяти берите не выше DDR4-3200, так как выше процессор всё равно не потянет, а разгона нет и не предвидится.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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