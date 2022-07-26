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Роскосмос отказался от полётов на МКС – Россия построит собственную пилотируемую станцию
Названы сроки последних полётов и представлены рендеры новой космической станции
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Каждый раз, когда люди объединяются для чего-то большого и важного, мир становится шире, а наука совершает революционный скачок. Международная космическая станция (МКС) была запущена в 1998 году и считается самым дорогим проектом, созданным человеком. Объект смело можно назвать торжеством разума, поскольку построить нечто подобное стало возможно только благодаря развитию технологий по всему миру. К сожалению, космос так и не стал местом, где страны могут уладить все конфликты. Чего того стоит новая доктрина США, которая прямо говорит о том, что Луна и все другие планеты принадлежат Америке и нескольким странам, согласившимся предоставлять ресурсы в обмен на место в космическом корабле. А ведь есть ещё и Илон Маск, который прямо заявил, что после посадки на Красную планету объявит на ней недействительными человеческие правила и создаст собственные законы.

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Очевидно, что Россию такая роль не устраивает. Многие уверяют, что страна ощутимо потеряла в технологическом плане за последние десятилетия. На самом деле это не так, ведь денег на космос выделялось слишком мало, а амбициозные проекты требуют серьёзных инвестиций. По инвестициям есть вопросы, а вот с планами стало всё намного понятнее. Эксперты отмечают, что износ российских сегментов достигает 80%, а постоянный ремонт не помогает. Нужно выводить на орбиту новые модули, вот только представители Роскосмоса уверяют, что в сложившихся условиях международной напряжённости это невыгодно. Мы мало знаем об отношениях между космонавтами из США и России. Неясно, насколько высок градус накала, но противоречия точно имеются. Но дело даже не в этом, ведь сегодня просто нет никакого смысла продолжать осваивать космос вместе с NASA.

26 июля новый глава Роскосмоса Юрий Борисов озвучил сроки завершения работы российских модулей и присутствия космонавтов из РФ на борту МКС. По его словам, после 2024 года РФ выходит из всех соглашений по эксплуатации станции и начинает работать над собственной орбитальной программой. При этом основным направлением станет научная программа, тогда как о планах открыть двери туристам не сказано ничего. Отдельно отмечается, что разговоры о прекращении работы на МКС появились ещё в 2020 году, а после 2025 года ожидается лавинообразный отказ систем российского сегмента. Судя по всему, было принято решение пойти по стопам китайцев, которые уже вывели на орбиту несколько модулей и планируют расширить свой присутствие в космосе.

Судя по всему, у Роскосмоса уже есть вполне осязаемые планы, в рамках которых будет собрана так называемая Российская орбитальная служебная станция (РОСС). Первоначально она будет управляться удалённо, а после сможет принять космонавтов. Предполагается, что в состав РОСС войдут следующие модули: узловой, шлюзовой, базовый и научно-энергетический. После завершения всех тестов и стыковки начнётся развёртывание производственного и целевого модулей, а также платформы обслуживания. Именно на втором этапе на станцию попадут космонавты. Точных сроков нет, а Юрий Борисов даже показал президенту РФ эскиз новой орбитальной станции.

К сожалению, точных сроков строительства станции нет, но уже сегодня можно сделать вывод, что всё затянется не на годы, а на десятилетия. Например, первым на орбиту выведут Научно-энергетический модуль. Его создавали для стыковки с МКС, но теперь он будет вращаться вокруг Земли в одиночестве. Изначально отмечалось, что его запустят в 2025 году, но теперь в Роскосмосе заявляют, что на изменения конструкции под новые требования понадобится ещё два года. Выходит, что модуль отправят в 2027, а дальше всё туманно. Российские чиновники годами перенимали у западных коллег принципы демократии, но так и не научились самому простому: без частных инвестиций такие проекты сдвинуть почти нереалистично. Представьте себе, если бы первым модулем стал пассажирский, либо его запустили бы вместе с научным. На этом можно было бы заработать миллиарды долларов, ведь желающих посмотреть на планету из космоса достаточно. Видимо, зарабатывать на туристах будет Илон Маск, а российские учёные продолжат двигать науку вперёд. Это не так плохо, как звучит, но было бы куда лучше ещё и подключить финансовый фактор.

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Отметим, что о судьбе российского сегмента, который сегодня является частью МКС, ничего не сказано. Сомнительно, чтобы его оставили на растерзание американцам. Скорее всего модули будут затоплены в океане. Пока реакции NASA мы не слышали, но для США это не будет сильным ударом, ведь уже сегодня Илон Маск способен доставлять на МКС и грузы и людей.

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#космос #роскосмос #мкс
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Хорошая шутка. 🤣 В духе времени. 🤣
Роскосмос отказался от полётов на МКС – Россия построит собственную пилотируемую станцию
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