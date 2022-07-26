Выбор во многом зависит от ваших экономических возможностей, но выгодных предложений становится всё больше

Российские майнеры стали одними из первых, кто перестал массово скупать видеокарты для добычи Эфира. Проблема в том, что стоимость графических чипов и ASIC-майнеров в РФ намного превышает таковую в США. В плюс можно записать дешёвое электричество, но это довольно поверхностная оценка, поскольку весь рынок криптовалют просел, что повлекло за собой массовую распродажу оборудования. В результате цены на видеокарты снижаются, а в США уже наступило время вторичных скидок, когда стоимость ушла ниже рекомендованной производителем.

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Нет никаких сомнений, что это происходит в ожидании выхода графических чипов следующего поколения, а значит цены будут продолжать падать. И всё бы хорошо, но российский рынок живёт по своими законам. Благодаря поставкам по серым каналам удалось насытить магазины соответствующим товаром, а вот цены снижаются неохотно. Причин может быть несколько, но главная заключается в нежелании завозить на рынок столько видеокарт, чтобы это привело к падению средней цены до мирового уровня. Кто знает, может в текущих условиях получить такое количество графических чипов и вовсе невозможно.

Геймерам приходится туго, поэтому мы отобрали несколько наиболее выгодных предложений в Регарде. Это лучшие позиции, которые позволят вам сэкономить здесь и сейчас. Начнём с жутко дорогой GeForce RTX 3070 Ti. Если у вас есть 76 590 рублей на развлечения, то берите эту видеокарту и забудьте о трудностях выбора и моральных дилеммах. Покорять вершины в 4К видеокарта может и не будет, но точно справится с самыми требовательными играми в 2К на максимальных настройках графики.

Если у вас нет предубеждений относительно продукции красного лагеря, то мы бы советовали присмотреться к Radeon RX 6800. Здесь вас ждёт тройная выгода: цена ниже, чем на GeForce RTX 3070 Ti, что не может не радовать. Производительность ничуть не меньше, а значит и вовсе нет смысла переплачивать за бренд. Ну и 16 Гб видеопамяти, что гарантирует более высокий потенциал. Нам кажется, что уже в 2023 году владельцы дорогих видеокарт NVIDIA с 8 Гб видеопамяти могут столкнуться с падением количества кадров в 2К. Пока всё идёт именно к этому, поэтому есть все основания взять именно Radeon RX 6800.

Помните, что снижение стоимости означает ещё и падение производительности. GeForce RTX 3070 не является исключением, хотя и вполне неплохо вписывается в сегмент оптимальных видеокарт для разрешения 2К. Здесь вас ждут всё те же скромные 8 Гб видеопамяти, что кажется нам чересчур мало в условиях приближающегося Next Gen. Модель производства Palit ничем не выделяется на фоне конкурентов от других производителей и привлекает исключительно ценой.

Radeon RX 6700 XT немного медленнее указанной выше видеокарты, но и здесь есть на что посмотреть. Так, вы получаете сразу 12 Гб видеопамяти, экономию в размере 6 тысяч рублей и менее требовательный продукт, который не заставит вас докупать ещё и блок питания на 750 Вт. При этом выбор далеко не очевиден, ведь у зелёного лагеря гораздо больше фанатов, а по интернету гуляет много страшилок, описывающих вся тяготы владения видеокартами AMD.

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Ну и если уж речь зашла об экономии, то в портфолио Лизы Су есть крайне выгодная Radeon RX 6650 XT. Даже обычная версия легко справлялась с конкурентом в виде GeForce RTX 3060, а здесь потенциальных покупателей ожидает более скоростная видеопамять на 17.5 Гбит/с. Это не позволяет поднять общую производительность выше, чем на 5%, но пригодится в сложных сценах, где раньше наблюдались просадки. Получается, что видеокарта интересна в первую очередь в требовательных играх 2021 и 2022 года. Не забывайте, что Radeon RX 6650 XT почти в 2 раза дешевле GeForce RTX 3070 Ti. Именно поэтому сравнивайте видеокарты не только по производительности, но и учитывая их разницу в цене.