На самом деле это очередной прогноз, который ничуть не лучше другой аналитики

20 июля Биткоин подорожал до 24 тысячи долларов. Если вы попытаетесь найти причины для такого резкого роста, то упрётесь в стену, ведь эксперты помалкивают, предпочитая не делать громких заявлений. Отдельные индивидуумы вещают о наступлении бычьего тренда, но есть более простое объяснение. Недавно в прессу попали данные о состоянии кошельков наиболее состоятельных держателей цифрового золота (свыше 10 000 монет). Как выяснилось, до недавнего времени крупная рыба активно скупала криптовалюту, тогда как после достижения планки в 24 тысячи приступила к распродаже. Ажиотаж спал, но это уже не так важно, ведь удалось расшевелить сонных инвесторов.

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Обратите внимание на график ниже. Сегодня утром курс цифрового золото снизился до 21 000 долларов, но активность за последние 24 часа только нарастает. Аналитики пока не предоставили данных о том, что происходит на рынке, поэтому перед нами могут быть как массовые распродажи со стороны майнеров, так и традиционные спекуляции биржевых трейдеров. На самом деле сегодня это уже не так важно, ведь медведи снова перехватили инициативу, а на календаре только вторник. Обычно на выходных рынок застывает, а всё самое интересное происходит именно в будние дни.

Если у вас есть время, то мы предлагаем посмотреть видео из подкаста Bitcoin Magazine, либо почитать текстовую ссылку. Авторы довольно доходчиво (в эксцентрично и даже вызывающей манере) отвечают на ключевые вопросы. Особый интерес вызывает дискуссия относительно будущего криптовалюты и её цены через 10 или 20 лет (авторы пошли гораздо дальше). По мнению экспертов, предсказать цену Биткоина в долговременной перспективе просто невозможно. Все умники, которые бравируют цифрами, ссылаясь на законы экономики просто не понимают, что жизнь всегда преподносит массу сюрпризов. Например, в настоящее время доллар теряет свой вес. Скорее всего, американская национальная валюта останется одним из ключевых накопительных резервов для десятков стран по всему миру, но ведь случиться может всякое.

Вполне возможно, что в кратковременной перспективе уже через пару лет нас ждёт подъём криптовалюты, поскольку в 2024 году в сети Биткоина произойдёт халвинг. А может этого не случиться. Эксперты полагают, что каждый человек должен осознавать, что рискует он в первую очередь своими деньгами. При этом риск велик, а значит можно уйти из игры с пустыми карманами. Но есть и оптимистические предположения. Авторы дискутируют на тему того, что Биткоин может стать самым ценным активом на планете, что позволит каждому держателю стать богатым. Очевидно, что всё это только приведёт к росту цен на недвижимость и товары для обеспеченных граждан, но выглядит такой расклад нереалистичным.

Если вы обратите внимание на график выше, то сможете увидеть, что Эфир растерял тот импульс, который эта криптовалюта получила в ходе оглашения сроков перехода на PoS. Судя по всему, недавнее повышение стоимости этого актива было связано исключительно со спекулятивным трендом, когда кому-то выгодно было продать нам сильно подорожавшие монетки. Стоит напомнить, что во времена глобальной нестабильности драгоценности и дорогие яхты отходят на второй план. Насколько большие испытания ждут мировую экономику, нам ещё только предстоит узнать. Политики настроены решительно, ведь на кону не только их рейтинг, но и основы того или иного строя.

В США хотят продолжать устраивать революции и решать судьбы народов по щелчку пальцев. В Европе мечтают вернуться к отметке, когда можно было просто сидеть под крылом американской демократии. В России устали от своеобразной манеры правления дядюшки Сэма, а десятки других стран имеют на этот счёт своё мнение. Логично ли в такой ситуации держать накопления в Биткоинах? Почему нет? Многие полагают, что этот такой же актив, как и доллар. Криптовалюты ничем не обеспечены и держатся только на вере миллионов тех, кто не хочет потерять все свои сбережения. Вполне возможно, что цифровое золото станет тихой гаванью, но пока всё идёт к тому, что в ближайшие годы Биткоин будет стоить гораздо дешевле. Никто не говорит, что это плохо. Для тех, кто купит монеты в будущем разница будет минимальна, а вот для тех, кто сделал это на пике в 2021 году хороших новостей мало. Если уж и говорить о цене, то 1 миллион долларов, как писали аналитики в 2021 году, Биткоин точно не достигнет.

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