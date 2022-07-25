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Геймерские процессоры Intel дешевеют в магазинах РФ – серия Alder Lake со скидками до 20%
За 38 590 рублей можно купить Core i7-12700KF
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Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
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RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

Сегодня не самое лучшее время для покупки процессора. Уже этой осенью в продажу поступит новое поколение Intel, а слегка позднее подоспеет и AMD. Мы бы настоятельно рекомендовали вам подождать. Причин для этого несколько. Во-первых, цены на камни, которые сегодня пылятся на полках, точно будут ниже уже к ноябрю. Это довольно весомый аргумент, которые позволяет неплохо сэкономить, но есть и другие причины. Если судить по нескольким утечкам, то серия Raptor Lake сможет нас удивить не только высокими тактовыми частотами, но и ростом производительности. О том, какие сюрпризы нам готовит Лиза Су, и вовсе можно говорить часами, ведь руководитель AMD официально заявила, что тактовая частота флагманов достигнет 5.5 ГГц.

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Получается, что за те же деньги уже через 3 месяца можно взять намного более мощный процессор. Но всё это прекрасно укладывается в красивую теорию, в которой просто нет места реальной жизни. Представьте себе, что вам компьютер нужен здесь и сейчас. Неужели вы будете ждать 3 месяца только для того, чтобы выиграть 10 тысяч рублей или получить +10% к производительности? Вопрос слишком сложный, поэтому на него мы предлагаем вам ответить в комментариях. Если вам действительно нужен компьютер прямо сегодня, то мы предлагаем начать с флагманов.

Core i9-12900K стоит очень дорого. Буквально сегодня утром мы видели такой же камень в ОЕМ-поставке за 50 тысяч рублей, но к обеду он был куплен, поэтому остался только коробочный вариант за 61 тысячу. Вообще если учитывать тот факт, что сегодня процессор не является самой дорогой деталью компьютера, то всё кажется не так уж и плохо. При этом флагман Intel гарантирует вам максимальную производительность и возможность разгона. Главное не пожадничать. Помните, что Core i9-12900K предназначен для тех, кто не только обладает навыками оверклокера, но и имеет достаточно денег для реализации своего хобби.

Несмотря на внушительную производительность, Ryzen 9 5950X не является выгодным и оптимальным. Цена на процессор сильно завышена, ведь в Европе он получил несколько скидок. Кто-то оправдывает это санкциями и необходимостью поставок через серые каналы. Возможно, это и так, но сегодня Ryzen 9 5950X подходит только тем, кто действительно не считает денег. Не стоит забывать, что это более универсальный камень, чем Core i9-12900K, хотя фанаты Intel с нами могут и не согласиться.

Если вы действительно хотите взять очень быстрый камень, то можно остановиться на Core i9-11900KF. Это флагман предыдущего поколения, предлагающий ультимативную производительность как в играх, так и в рабочих задачах. На стороне такого выбора выгодная цена и скидки на материнские платы. Если вы ещё не в курсе, то магазины стараются избавиться от старых поступлений, поэтому нет ничего удивительного в том, что с Core i9-11900KF можно неплохо сэкономить. Кстати, вам не понадобиться дорогущая DDR5, ведь флагман 2021 года такой стандарт оперативной памяти просто не поддерживает.

А вообще встречаются пользователи, которые стремятся взять самый новый процессор. Если вы из числа такие людей, то присмотритесь к Core i7-12700KF. Если купить мощную игровую видеокарту, то в играх вы не заметите разницы между этим камнем и более дорогим Core i9-12900K. В пользу последнего говорит статус флагмана, но мы полагаем, что 23 тысячи рублей на дороге не валяются. Вполне возможно, что низкая цена на Core i7-12700KF объясняется скидкой в 20%, которую камень получил недавно в Ситилинк.

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Если вы не хотите потратить на компьютер целое состояние, но мечтаете о мощном игровом системном блоке, то мы предлагаем вам остановить свой выбор на Ryzen 9 5900X. Ядер здесь больше, чем может пригодиться в современных играх, а запаса прочности хватит на 5 лет и больше. Многие покупатели этого процессора отмечают, что у них уже есть система на базе сокета АМ4. Благодаря совместимости им удаётся заметить старый Ryzen 5 1600 на суперскоростной Ryzen 9 5900X. Это увеличивает скорость чуть ли не в 2 раза как в рабочих задачах, так и в играх.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #core i7-12700kf
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